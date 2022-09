En un mundo que ha cambiado, invitan a ampliar el campo de la mirada

Salir por un momento de la coyuntura, parar la pelota, proyectar hacia adelante nuevos desafíos, con una mirada empresarial puesta en la motivación de los jóvenes para que se sientan atraídos de trabajar en el sector fue el espíritu del Congreso CREA 2022, que realizó esta semana la a Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) en Buenos Aires.

Bajo el lema “Ampliá el campo de tu mirada”, la entidad hizo una invitación al sector para repensar y rediseñar una sociedad y un mundo sostenibles y posibles. LA NACION nacion dialogó con Santiago Negri, presidente de CREA; Gonzalo Herrán, presidente Congreso CREA 2022 y; Federico Vouilloud, coordinador temático del evento y coordinador técnico de los CREA de la Zona Litoral Sur, quienes contaron los desafíos del agro con una mirada de “de faros largos”.

¿Qué ejes y objetivos quisieron plantear con el lema “Ampliá el campo de tu mirada”?

Negri: Antes que nada y tras la pandemia, es volver a encontrarnos después de seis años. Primero es mirar para adelante. La historia nos ha servido muchas veces para tener una agenda. El mundo es otro, la pandemia nos hizo dar un salto de conciencia en distintas cosas, y también lo que está pasando ahora con la guerra en Ucrania y el tema de la seguridad alimentaria a nivel mundial, que históricamente era algo donde no había tantas preocupaciones y hoy, gran proporción del mundo está preocupado por la seguridad alimentaria. Entonces, el agro, como también por el medio ambiente, es parte de la solución.

Para Santiago Negri, presidente de CREA, "lo que hayque buscar es algo que alinee a todos, alguna épica, donde todos los argentinos vayamos detrás de eso, por ejemplo, algo que nos duele enormemente como es la pobreza" Fabián Marelli

Vouilloud: La propuesta es salir un poquito de pensar la urgencia. Si estamos todo el día pensando lo urgente, nos queda poca energía, poca capacidad de atención para pensar las cosas importantes, que no necesariamente vencen hoy o mañana. Si logramos levantar la mirada, poner los faros largos, seguramente encontremos soluciones y tengamos diálogos mucho más constructivos, que si solo estamos tratando de arreglar la emergencia. Y ahí es donde el Congreso invita a parar la pelota. Planteamos temas que no son de urgencia pero si importantes y, que si no lo resolvemos en mediano plazo, van a convertirse en urgentes, con dificultad de gestionarlos y con poco tiempo, que luego se convertirá también en un problema.

Con ese campo como parte de la solución, ¿ qué ven hacia adelante?

Herrán: De ser un poco el malo de la película, el campo puede pasar ser parte de la solución, generando seguridad alimentaria, con presión ambiental. Es un desafío que tenemos. Pero en el futuro próximo enfrenta un enorme problema que es que ha dejado de ser un lugar aspiracional para las nuevas generaciones. Esto es un problema de sustentabilidad empresaria, porque esta adopción de tecnología e innovación que vamos a tener, además de la gente que tenemos hoy, van a estar las nuevas generaciones, son ellos los que nos tienen que ver como un lugar atractivo donde desarrollarse. Un tercer punto es como salimos un poco de nuestra burbuja y entender de que si no desarrollamos la comunidad, que le de a la gente, conectividad, caminos, educación, salud y un entorno atractivo para desarrollarse vamos a tener siempre la limitante entre manos.

Para Gonzalo Herrán, "no es bueno para un país exportador desalentar las exportaciones, vía impuestos a la exportación, no se puede obviar es que en algún momento eso se tiene que eliminar, la barrera se tiene que levantar porque es el freno que nos está de alguna manera dejando con el motor regulando" Fabián Marelli

Vouilloud: Si algo aprendimos de las nuevas generaciones es cómo vinculan el propósito al trabajo. El trabajo no es solo una forma de conseguir dinero, sino que es una forma de hacer algo para la humanidad, hacer algo bueno en la vida. Lo otro es el equilibrio, lo que estamos viendo es que las empresas tendrían que ser verdaderas plataformas para que los jóvenes vengan a desarrollarse personal y profesionalmente. La empresa como instrumento, no como fin, el fin es el desarrollo de las personas, de los proyectos, tanto del empresario, como de todos los colaboradores que encuentran en esa compañía un lugar para desarrollarse. Si logramos invertir esa mirada de las personas en función de mi empresa y desde el oficio o talento que necesito, a decir qué empresa soy para que aquellos que quieran desarrollarse. Puede ser un excelente cambio de mirada que nos potencia y nos permita salir de ese problema.

¿Cómo se logra articular esto en un país coyunturalmente con dificultades como la Argentina?

Negri: Primero es un darse cuenta que el cortoplacismo es algo que no nos lleva más que a ejecutar y no pensar en el largo plazo. Creemos que esto hay que superar como país. La coyuntura no te deja mirar más adelante y es lo que propone este congreso y lo que propone CREA para todos.

Los directivos de CREA en el Congreso CREA 2022 Fabián Marelli

Herrán: Tenemos como costumbre, como historia, mirar la Argentina que nos gusta, la Argentina de los buenos suelos, de los buenos climas, de los recursos naturales inagotables y la realidad es que tenemos la otra Argentina, la de la pobreza, la de la marginalidad, la de la deserción escolar. Y no hay dos Argentinas, hay una sola, como en cada uno de nuestros campos. Por eso, el desafío es construir consensos con todos.

¿Qué pasa con esa otra Argentina que no queremos mirar porque nos duele?

Herrán: Tenemos la tendencia a elegir y cuando elegimos pensamos que el resto no influye y, la realidad es que al final de cada día, estamos rediscutiendo el rumbo y eso es porque no tenemos acuerdos que incluyan a todos y si no incluimos a todos en un acuerdo, no tenemos largo plazo. Debemos pensar en una transición y en el largo plazo tenemos que acordar objetivos comunes. No es bueno para un país exportador desalentar las exportaciones, vía impuestos a la exportación, pero sabemos que en el corto plazo tenemos una transición. Lo que no podemos obviar es que en algún momento eso se tiene que eliminar, la barrera se tiene que levantar porque es el freno que nos está de alguna manera dejando con el motor regulando.

Negri: Lo que tenemos que buscar es algo que nos alinee a todos, alguna épica donde todos los argentinos vayamos detrás de eso, por ejemplo, algo que nos duele enormemente como es la pobreza. Hace 40 años la pobreza era del 4% y hoy es del 40%. Mi sueño es que haya una sola Argentina, un norte como país.

¿Cuál sería el rol del campo en esta Argentina necesaria y urgente?

Vouilloud: No podemos tener el mejor camarote del Titanic, no podemos ser el mejor jugador del equipo que siempre pierde, el rol del campo es liderar está transformación, levantar la mirada y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, donde todo lo bueno que hacemos en nuestras empresas contagiarlo en nuestras comunidades para que sean virtuosas como lo son las empresas del agro. Así dejar atrás esa Argentina que nos duele y tengamos un Argentina que nos enorgullezca.

Para Federico Vouilloud, se debe dejar "esa Argentina que duele y tener un Argentina que enorgullezca" Fabián Marelli

¿Qué papel juega la tecnología, la innovación y la digitalización en este nuevo mundo hacia adonde vamos?

Herrán: Tenemos a la tecnología como aliado y la tecnología es lo que va a permitir generar transparencia en nuestros procesos productivos, hacerlos auditables, trazables y al final del día el consumidor podrá elegir qué quiere y cómo quiere que ese producto que le llegue. Ahora estamos en el medio de una transición en el que íbamos hacia ese camino y la guerra dijo guarda que la seguridad alimentaria es un tema.

El papel de CREA

Para Negri, CREA propone esa mirada de largo plazo y llevarla a cada lugar. “Hay 2100 socios en todo el país y son los que hacen CREA en cada lugar, en cada pueblo, aportando su grano de arena. No es la institución. Hay un rol para todos en esto de construir esa Argentina posible pero sobre todo necesaria. La educación en esto es muy importante, es la base para ese anhelo de país”, indicó.

En esa línea, Herrán destacó que el rol de CREA es construir una mirada ecosistémica, construir acuerdos de largo plazo. “En este largo plazo, para la institución, la educación también debe tener una mirada de innovación, por ejemplo pensar qué hacer con las escuelas rurales, con las agrotécnicas que hoy quedó como congelado en el tiempo. Ahí está la clave de cómo la educación se transforma en un factor de cambio. El desafío es tener una posibilidad de repensarnos, de revisarnos como sociedad y pensar que podemos tener un presente y un futuro diferente. No es lo utópico, no es lo deseable, es lo posible. Podemos hacerlo, simplemente tenemos que proponernos seriamente en una Argentina distinta”, aseguró.

Por último, Negri recordó una frase del fundador de CREA. “Pablo Hary decía, ‘trabajemos con la mirada puesta en el cielo pero no en la Luna y con los pies en la tierra y no en el barro’. Hay que caminar por la tierra porque las decisiones se toman el corto plazo pero si lo hacemos pensando en el largo plazo es donde vamos a poder generar algo mucho más importante”, finalizó.