En una tensa reunión, el campo logró desactivar un proyecto de expropiación

“Casi me pongo a llorar de la alegría que tengo”. Juan José Buzzurro, productor del oeste pampeano, suspira y su voz se quiebra al hablar. Esa pesadilla que vivió los últimos días, “por suerte”, ha quedado atrás. Ya relajado, en sus pensamientos están los momentos de desesperación, tensión y angustia que pasó tras enterarse, como decenas de productores, de que en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia; Hacienda y Presupuesto y; Ecología y Ambiente Humano, de la Legislatura provincial, se había aprobado por unanimidad un dictamen de un proyecto de Ley para expropiar más de 108.000 hectáreas en el departamento Loventué, donde está su campo y el de cientos de productores, para la creación del Parque Nacional El Caldenal. Hoy se logró dar de baja el tratamiento de la polémica iniciativa también de manera unánime.

En una discusión contrarreloj, por la mañana por casi tres horas, más de 100 productores estuvieron reunidos en Santa Rosa en un tirante encuentro con los legisladores oficialistas y de la oposición y funcionarios del gobierno provincial para exponer su posición al respecto. Uno de ellos fue Buzzurro, que habló luego de la explicación del proyecto en manos del subsecretario de Ambiente del gobierno provincial, Fabián Tittarelli, y del Emiliano Ezcurra, parte de la ONG Banco de Bosques.

“Era una gran responsabilidad la que tenía para con todos los ganaderos que estaban ahí y con aquellos que no pudieron estar. Debía ser convincente y contar la realidad de nuestras producciones y cómo se trabaja en los campos con montes de caldenes. Debía desmentir y objetar los argumentos que dieron los funcionarios sobre la creación del parque”, cuenta a LA NACION.

“Tenemos una gran satisfacción. Hace seis noches que no dormía de la angustia que tenía de que me iban a expropiar el campo y, como yo, la misma sensación tenían los ganaderos de Loventué. Les dije que el bosque lo estamos haciendo nosotros, que sin nosotros no habría monte alguno ¡Qué nos vienen a hablar a nosotros de proteger el monte de caldenes si somos los principales protectores! Fue un triunfo de los productores, el campo lo frenó. Les conté que había varios pueblos iban a estar perjudicados por esto. Gracias a Dios entendieron, comprendieron y todos los legisladores decidieron no dar tratamiento en el recinto al proyecto de ley, que era una locura”, enfatizó, emocionado.

Para Vicente Barriex, delegado de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y que participó de la reunión, esto fue un “gran triunfo de los productores”, quienes con mucha solidez demostraron la importancia de los caldenes para su actividad.

“De manera contundente, contaron la necesidad de cuidar el caldenal ya que su chaucha es el alimento de sus vacas, entre tantas cualidades del monte. Acá estaba comprometida no solo la actividad ganadera, sino de cientos de comerciantes y de oficios como alambradores y molineros de la zona, entre otros. Es el primer triunfo a nivel nacional contra el avance de los autodenominados ambientalistas, que no tienen la formación ni la racionalidad necesaria para serlo”, destacó.

El mapa de la superficie que se pretendía expropiar para crear el Parque Nacional El Caldenal

También estuvieron presentes representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Nuestra postura planteada fue que, cualquier cambio de estatus, afecta a la producción, sea Parque Nacional o cualquier otro. Sumado a que afectaba a la propiedad privada y campos que están en manos de productores hace muchísimas generaciones. El campo es arraigo, fuente de trabajo genuino y desarrollo. Necesitamos que se trabaje en ese sentido y con esa finalidad; así podremos seguir produciendo y desarrollando nuestras tareas”, indicó la entidad en un comunicado. Por CRA asistió el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Fernando Boracchia, en tanto que por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) lo hizo el vicepresidente, Jorge Arocena, y el tesorero Guillermo Urruti.

El proyecto

En detalle, el dictamen decía que, a los fines de la creación del Parque y Reserva Nacional El Caldenal, la provincia transferiría “a favor del Estado nacional la jurisdicción necesaria para que este ejerza las competencias previstas en la ley nacional 22.351, de Parques Nacionales y Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, sobre las parcelas de propiedad privada sobre una superficie aproximada de 108.344 hectáreas, ubicadas en el departamento de Loventué” y, en un anexo detallaba todas las parcelas afectadas.

Según describió, fue en esas comisiones que se había retirado la palabra expropiación y se agregó la palabra cesión al Estado Nacional. Además, se armó un mapa con la superficie del potencial parque con diferentes tonos de color verde, donde se iría por etapas, donde en la primera fase se expropiaban unas 10.000 hectáreas en la que está su establecimiento.

En este contexto, los diputados de la oposición y, tras haber dado conformidad al dictamen, dijeron no saber lo que habían firmado y pidieron disculpas por haber estado mal informados. Fueron ellos quienes enviaron una carta al gobierno provincial exigiendo oír a los productores damnificados. Finalmente, cerca del mediodía de hoy, una legisladora oficialista les aseguró que no se tratará la iniciativa y que se archivará.