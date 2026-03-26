“Es el momento”: la Rural pidió un cronograma para la eliminación de las retenciones

Un respaldo desde el sector agropecuario a las proyecciones oficiales de exportaciones agrícolas para 2026 volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reglas claras y una menor carga impositiva para sostener el crecimiento. Luego de la difusión de estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que anticipan un salto en los ingresos de hasta US$8700 millones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcó que “el campo cumple cuando hay previsibilidad” y reclamó avanzar en una agenda más profunda de alivio fiscal, con un cronograma de eliminación de las retenciones.

La reacción de la entidad se dio luego de que el funcionario publicara en la red social X un gráfico con distintos escenarios de producción y precios para maíz y soja, los principales cultivos de la cosecha gruesa. Según indicó, las exportaciones del sector podrían incrementarse hasta casi US$42.000 millones.

En ese contexto, en la entidad ruralista destacaron el impacto positivo de las condiciones actuales. “El campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”, señalaron, en línea con las proyecciones oficiales y en alusión a la baja permanente de retenciones a los principales granos en diciembre pasado. Desde diciembre pasado la soja tributa en el grano un 24% de retenciones y el maíz, entre otros productos, un 8,5%.

La SRA celebró especialmente que el potencial exportador del agro alcance los US$42.000 millones en el presente año Gentileza

En este contexto, la SRA celebró especialmente que el potencial exportador del agro alcance los US$42.000 millones en el presente año. Para la entidad, ese valor refleja no solo el peso del sector en la economía, sino también su capacidad de reacción cuando se generan condiciones favorables.

En esa misma línea, retomaron los dichos del ministro, quien subrayó el rol estratégico del agro. “El sector agropecuario vuelve a posicionarse como el motor fundamental del crecimiento económico del país”, remarcaron en la entidad, al citar las estimaciones oficiales.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita al optimismo. En la SRA advirtieron que el actual contexto internacional presenta desafíos relevantes. Hablaron de “costos de guerra”, en referencia al fuerte incremento de insumos clave como la urea, con subas superiores al 50%, y al impacto del combustible en la logística.

Pese a ese escenario, destacaron que hubo señales que activaron rápidamente la producción. “Las recientes medidas de alivio fiscal, incluyendo la baja de aranceles a la importación de insumos básicos y bienes de capital, han permitido una reacción inmediata de la actividad”, indicaron.

Retenciones

No obstante, consideraron que ese impulso inicial debe consolidarse con medidas de mayor alcance. “Este proceso debe profundizarse para transformar un alivio estacional en un crecimiento sostenido”, señalaron.

En ese sentido, el eje del reclamo volvió a centrarse en los Derechos de Exportación. Para la entidad, su continuidad limita el desarrollo del sector. “Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX), cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”, afirmaron.

El planteo fue reforzado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, quien puso el foco en la situación económica de los productores. “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal”, sostuvo.

En su análisis, el dirigente insistió en que el sector ya dio señales claras de su capacidad de respuesta. “El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde”, afirmó. Además, planteó que una eventual eliminación de DEX tendría un efecto directo sobre la producción. “La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial”, aseguró.

El argumento de la entidad se apoya también en una visión más amplia sobre la recaudación. “Una menor carga fiscal no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”, indicaron.

Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas,… pic.twitter.com/7KhvQ9cos8 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 24, 2026

En su mensaje pasado, el ministro Caputo también hizo hincapié en el momento que atraviesa el sector. “El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”, afirmó.