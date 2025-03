Escándalo en Misiones: desalojaron y detuvieron a yerbateros que protestaban en una ruta

Productores yerbateros fueron desalojados por infantería de la Policía de Misiones del Cruce de San José, a unos 50 kilómetros de Posadas, donde protestaban por los bajos precios que cobran. Durante el operativo hubo cuatro detenidos, de los cuales no trascendieron sus nombres, y se secuestraron tres camiones y tres tractores. Los productores habían estado en un puesto de Rentas cercano y, tras una orden de desalojo del juez de Instrucción, Miguel Faría, se trasladaron al Cruce de San José de donde también tuvieron que irse en medio una confusa situación.

En tanto, según trascendió, más allá de los detenidos sobre los cuales no fueron identificados, Ariel Steffen, Omar Tabaczuk, Javier Torres y Ángel de Alen Castro tienen una orden de detención en curso por liderar las movilizaciones.

Desde hace semanas, los productores exigen un “precio justo” para la hoja verde que entregan a las industrias para la materia prima, ya que no consiguen cubrir los costos de producción. En medio de la desesperación, los productores han solicitado reuniones a las autoridades nacionales y provinciales para tratar de resolver el problema, pero hasta ahora no lo consiguieron.

“No tenemos ningún tipo de respuesta de la provincia de Misiones; lo único que estamos pidiendo es un precio digno, acorde a lo que es vivir. Desde diciembre pedimos un precio justo. No podemos pedir un préstamo para que nuestros hijos puedan ir a la escuela. Nuestros hijos, los hijos de los colonos, tuvieron que abandonar sus estudios porque hoy no pagan nada por nuestros productos, es una miseria lo que nos dan”, dijo Jésica Tabaczuk a LA NACION.

Otra postal del desalojo de los yerbateros en Misiones

“Estamos desesperados. Hubo detenidos. Hoy más que nunca los colonos estamos solos. Nos trataron como perros, y solo buscamos un precio digno para lo que producimos”, agregó.

Situación

La semana pasada, durante los días de carnaval, los productores se trasladaron al cruce de la ruta 14 y 105, donde llevaron adelante las manifestaciones. Hasta ahí también se trasladó el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, a hablar con los productores.

“Estamos luchando por los precios dignos y todo ha sido tan triste, que incluso hoy estaba viniendo un hijo de un productor, tuvo un choque y falleció”, contó Tabaczuk. Se informó que la persona que murió fue Gustavo Gallardo.

En medio del desalojo y detenciones, hubo productores que consiguieron “la autorización” para regresar a sus hogares. “No dejaban ir los camiones y tractores a cargar en un lugar con condiciones. Yo fui a pedir que dejaran pasar a cargar. La Infantería llegó porque teníamos tomado el puesto de Rentas”, agregó.

Remarcó: “Nos tenemos que ir con las manos vacías. El gobierno de la provincia no nos dio respuesta. Nos vamos, pero no vamos a bajar los brazos. Esto es una unión, es una fuerza. A los detenidos los vamos a sacar cueste lo que cueste van a salir”. La provincia produce el 80% de la producción de hoja verde y tiene unos 12.500 pequeños productores.

La policía desalojó a los productores

“Es una vergüenza. Nos discriminaron, nos sacaron con la fuerza, la policía, nos están desalojando, hay productores detenidos. Una falta de respeto hacia todos los productores que estamos defendiendo dignamente nuestro trabajo, nuestro sacrificio, no le robamos a nadie, solamente pedíamos un precio digno, un acompañamiento de una provincia donde los productores puedan vivir en sus chacras y de lo cual todo lo que estaba pasando”, agregó Omar Tabaczuk, productor.

Esta mañana, Gustavo Gallardo, el hijo de un productor que estaba en la manifestación perdió la vida en un accidente de tránsito, cuando estaba yendo a acompañar la manifestación. “Es un dolor inmenso por toda la lucha, es una vergüenza todo”, sintetizó.

Desde el año pasado, los colonos están en una situación complicada: la zafra comenzó con un precio de $370 el kilo, pero después llegó la desregulación del gobierno de Javier Milei y el precio cayó a $220.

“Nosotros los productores no somos delincuentes ni somos gente mala", dijo Ariel Hettinger, un productor yerbatero

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a quien Milei le sacó la potestad de fijar precios, tiene los valores de referencia para el costo: $357. Sin embargo, el precio real que hoy reciben los productores es, como se mencionó, de $220. Con los números ajustados, los productores tendrían que estar cobrando $462 el kilo de la hoja verde. Las industrias pagan la materia prima a 180 días.

“Nosotros los productores no somos delincuentes ni somos gente mala. Nos ponemos al lado de la ruta y no molestamos al que trabaja. Lo único que pedimos es un diálogo con el Gobierno y que nuestro trabajo valga lo justo. No estamos pidiendo ni de más ni de menos, estamos pidiendo lo justo y necesario. Nosotros los productores queremos vivir en paz y ganarnos la vida dignamente”, agregó Ariel Hettinger, un productor yerbatero que estuvo participando en los últimos días de las manifestaciones.

Vale recordar que fue el DNU 70/2023 el que eliminó, tras 22 años, las facultades del INYM de establecer dos veces al año el precio de la hoja verde y la yerba canchada, materia prima para la elaboración de yerba mate. La semana pasada, la diputada nacional, Julia Strada, presentó un proyecto de ley para devolverle las potestades regulatorias al INYM.

Belkis Martínez Por