“Este año nadie tiene la varita de cristal”: un experto en semillas habló en Expoagro de la situación del productor

SAN NICOLÁS-. Una de las propuestas de Expoagro Edición YPF Agro la brinda Nidera. En ella, los visitantes pueden conocer en profundidad el nuevo sistema Sembrá Evolución bajo el cual los semilleros argentinos comercializan los nuevos lanzamientos de soja y trigo. En la primera jornada de la muestra, uno de los expertos de la firma explicó la situación en que está el sector a causa de la sequía y la apuesta que ha hecho el productor agropecuario pese al panorama crítico.

Así, Claudio Pastor, gerente de Desarrollo de Producto de Nidera, mencionó que en los últimos meses observó una particularidad nunca antes vista, que generó el efecto de la seca. “El productor sembró tarde, justamente esperando que mejore el tiempo. Este año lo vi desesperado por sembrar, al productor le gusta sembrar, porque es lo que sabe hacer. Algo que nunca he visto hacer es que llegue el 25 de enero y se ponga a sembrar y lo hizo. Hay maíces que están muy chicos y que todavía no les llovió y la vienen sufriendo. Tal vez si ahora acompaña el agua y no hiela pueden llegar a algo. El maíz es un cultivo que si se tiene ganadería se le puede dar un valor agregado, dándoselo al ganado”, describió.

“El productor en este momento lo único que está haciendo es viendo a ver si puede levantar algo, cuánto le va a dar, a cuánto lo va a vender, y después va a ver cómo encara la campaña”, describió. De cualquier manera, dijo, ya hay una precampaña. “Nosotros ya estamos con listas de precios y ya hubo compras de productores que ya apuestan al maíz: el productor cerró negocios [para el ciclo 2023/2024]. El productor que tiene campos lo que va a hacer es invertir y va a seguir haciéndolo. Este año nadie tiene la varita de cristal, pero se espera que a partir de julio comience a mejorar [el clima] y se vea la transición”, relató.

“Es un año Niño. Cuatro años de Niña no se vieron en la historia y nadie apuesta en otro año Niña”, completó.

En el girasol la novedad ahora es el híbrido linoleico NS1115 Clearfield. “Veníamos con un lanzamiento del año pasado que se llamaba NS1113, los dos son muy parejos, hoy son los tops en el rendimiento, se adaptan para todas las zonas, para la zona sur, oeste y el norte, tiene muy buena materia grasa, que es lo que le da un plus de hasta un 30% por la materia grasa. También estamos presentando material como el 106 y otro experimental nuevo que son de altoleico”, detalló.

También mencionó que hay materiales de la firma que son “el caballito de batalla” como el AX 7761, en maíz. “En toda la previa los exigimos con muchas plantas. Toda esa experiencia nos va a decir: este murió con 100.000, este llegó a las 150.000, este a las 200.000. Miren que si llega a las 200.000 plantas y se la bancó en secano es el que ahora también se está acomodando más o menos con la sequía”, detalló.

La empresa, contó, le pone mucho foco al cliente. “Trabajamos mucho con ellos, más allá de que una vez que el productor compró la semilla estamos encima todo el tiempo”, sintetizó.