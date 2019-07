"El acuerdo con la UE es la contracara del proteccionismo", dijo Etchevehere

Luis Miguel Etchevehere, entrevistado por José Del Río Crédito: Fabian Malavolta

Entre la concreción del acuerdo Mercosur y Unión Europea y la agenda electoral. Así se definen los días del secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien participó de la cuarta edición de "Negocios del Campo", evento que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de julio en el Auditorio de la redacción de la nacion.

En una entrevista con José Del Río, secretario general de Redacción de la nacion, Etchevehere definió al acuerdo entre los bloques como "la consecuencia de ganas de confianza entre los líderes del Mercosur y luego con la Unión Europea".

El funcionario destacó que "así es como las conversaciones lentas y esporádicas que se hicieron durante 17 años tomaron ritmo en los últimos tres años y medio".

Al detallar el impacto que el acuerdo Mercosur-Unión Europea sobre el sector agropecuario subrayó que de las 10.000 posiciones arancelarias discutidas 1800 corresponden directamente al agro al que se le abre un mercado de 500 millones de consumidores. "Como muchos recordarán, siempre decíamos que, a pesar de que los productos eran buenos y atractivos, cuando salíamos al mundo las tarifas eran de un 30, 40 o 60 por ciento más elevadas y hablábamos de la diferencia con Chile que podía entrar con arancel cero. Ahora no vamos a hablar más de eso", señaló.

Con respecto a la agenda que sigue, el secretario explicó que se debe traducir a 20 idiomas y a los sistemas jurídicos de cada país de la UE. "Después, el documento pasa por el parlamento europeo y viene a los cuatro congresos del Mercosur. Creemos que todo ese proceso va a tardar un par de años", dijo, Por otro lado, anticipó que antes de fin de año el Gobierno cerrará acuerdos con EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), Canadá, Singapur y Corea del Sur. "El acuerdo comercial es la contracara del proteccionismo. La firma de este acuerdo significa previsibilidad para los bloques", evaluó y, a modo de ejemplo, aclaró que todos los países que han firmado acuerdos con la Unión Europea han incrementado sus inversiones entre un 10 y un 15 por ciento.

Críticas a la oposición

Sobre la reacción de la oposición, Etchevehere sostuvo: "son coherentes con lo que piensan". En un tono netamente político, sostuvo: "ahora en vez de usar el apellido Kirchner usan el Fernández pero es la misma gente. Lo que piensan es ?está bien cerrar el mercado', pero fueron el peor período de gobierno en 200 años de historia argentina".

Respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Etechevehere se refirió al candidato del Frente por Todos. "Kicillof (Axel) dijo el otro día que quiere controles en el mercado de cambios. Destruyeron los ahorros de los argentinos y todavía estamos trabajando para salir de eso", dijo.

Con respecto a la campaña del ex ministro de Economía y con relación al último video que se viralizó en redes sociales en los que se lo puede ver comprando naranjas al costado de la ruta en la zona de San Pedro y confundiéndolas con mandarinas, Etchevehere dijo que "no entiende el léxico ni sabe de lo que habla". Según el funcionario, "a la gente del campo lo ve con curiosidad, no le creen ni una palabra. Cada vez que aparece rememora las malas épocas que nos hicieron pasar", sostuvo y recordó: "El campo fue el primer y único sector que se le plantó al kirchnerismo cuando tenía poder, fue muy valiente la actitud".

Las tasas

Ante la pregunta sobre cuál es el reclamo más frecuente que genera el sector, Etchevehere confirmó que se trata de las tasas de interés. "Todos queremos lo mismo, que mejore la calidad de vida y que se genere empleo, pero es importante que todos los tengan presente a la hora de votar leyes. Es un trabajo nuestro, pero, también, de todos los líderes", sostuvo. Además justificó que "cada vez que tenemos un metro para ganar competitividad, lo hacemos".

Con respecto a las retenciones, volvió a aclarar que se trata de un impuesto con el que no están de acuerdo, pero "no hubo alternativa por la sequía y el corte del financiamiento internacional". Etchevehere prometió: "Lo vamos a sacar; mientras tanto, cada vez que hay una oportunidad hacemos cosas", dijo y aclaró que el Gobierno subió el mínimo no imponible, habilitó 100.000 millones de pesos en créditos y dio un "respiro" con la baja de retenciones "para que todos puedan aprovechar el buen momento".

De cara al futuro, Etchevehere aseguró que "la Argentina, geopolíticamente, es un socio comercial apetecible". Y destacó: "Nosotros nos tenemos que poner en una condición de generar confianza con los países. Hacer las cosas sólidas desde los cimientos para crecer durante 20 o 30 años seguidos", opinó.