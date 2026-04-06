“Exitoso debut”: una empresa de sembradoras obtuvo US$3,9 millones del mercado

La empresa Apache, fabricante de sembradoras, colocó su primera Obligación Negociable (ON), según informó. Se trata de US$3,9 millones que usará para “potenciar la innovación, inaugurar nuevas líneas productivas y expandir las fronteras internacionales de la marca”.

“En un hito que marca un antes y un después en su extensa trayectoria institucional, Apache SA anunció oficialmente su exitoso debut en el mercado de capitales argentino a través de la emisión de su primera Obligación Negociable (ON)”, dijo la compañía.

Según indicó, “para dar respuesta a la creciente demanda de implementos de alta precisión la compañía comprendió la necesidad de dar un salto de calidad en su estructura de financiamiento”.

Remarcó: “La operación financiera fue calificada como un éxito absoluto, demostrando una inmejorable aceptación por parte del mercado. La colocación de la ON Clase 1 alcanzó un total de US$3,9 millones, estructurada a un plazo de 2 años. El interés genuino quedó evidenciado al registrarse ofertas que superaron la barrera de los US$6 millones”.

Desde la firma explicaron que los fondos se destinarán a fortalecer el capital de trabajo, realizar fuertes inversiones en innovación y financiar una agresiva expansión comercial, tanto en el país como en el exterior.

“La excelente performance operativa de la compañía, reflejada en un EBITDA robusto, junto con un ratio de apalancamiento conservador, fueron los pilares que despertaron un marcado apetito entre los inversores. Esta solidez crediticia permitió que la colocación de la Obligación Negociable (ON) fuera recibida con gran optimismo, logrando una amplia convocatoria en el mercado de capitales”, dijo el agente de bolsa y asesor financiero de la empresa, Diego Ruggeri.

En la compañía indicaron que la operatoria se trata de la primera ON pyme avalada por bancos Hard Dolar a dos años de plazo. Apache proyecta ventas con niveles de crecimiento del 20% interanual en dólares.

Fernando Porcel, gerente comercial de la firma, expresó: “La verdad que la emisión de la Obligación Negociable fue muy importante, porque veníamos trabajando hace mucho tiempo en la empresa con este lanzamiento al mercado de capitales. Para nosotros fue estratégico encontrar el momento exacto. Nos encontramos en un período de crecimiento notable: veníamos de un 2025 con un aumento importante, de casi el 30% de la producción respecto del 2024, consolidándonos como una empresa ordenada y en plena expansión”.

"La colocación de la ON Clase 1 alcanzó un total de US$3,9 millones, estructurada a un plazo de 2 años. El interés genuino quedó evidenciado al registrarse ofertas que superaron la barrera de los US$6 millones”, dijo la empresa

“Para este año nos planteamos un crecimiento adicional de un 18%, impulsado por inversiones que estamos haciendo en la planta y productos que se están posicionando muy fuerte. Un claro ejemplo es el agregado de la Apache 90000, una máquina que lanzamos comercialmente al mercado en Expoagro el mes pasado y que nos suma un porfolio importantísimo de sembradoras de última generación”, remarcó.

Recordó, además, un proyecto con una empresa de la India y la construcción de una planta de 3600 metros cuadrados exclusivamente para armar los tractores Apache Solis en su predio. “Ya hace más de 18 años que importamos estos equipos, y parte de lo recaudado en el mercado de capitales nos servirá para incrementar significativamente el volumen de estas ventas en Argentina”, detalló Porcel.