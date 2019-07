Guillermo Dietrich durante la 133° Exposición Rural de Palermo. Crédito: SRA

"De la misma forma en que esto avanzó, se puede interrumpir en 30 segundos, y eso se define en las próximas elecciones", sostuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich durante una charla en la Exposición Rural de Palermo. El funcionario enumeró las obras nacionales viales para el agro, pero aseguró que en caso de no continuar el presidente Mauricio Macri en el poder el impulso se frenaría.

Lo dijo en la charla de la Mesa Nacional de Caminos Rurales, cuyo objetivo fue analizar la problemática vial rural desde los distintos niveles de gobierno. Como disertantes no solo hubo funcionarios nacionales y provinciales, sino también municipales. A sala llena, entre el público hubo ganaderos, productores y dirigentes rurales.

El titular de la cartera de Transporte aprovechó para mostrar las obras viales, como el mejoramiento y construcción de rutas, autovías y autopistas y la modernización de puertos. En este sentido, Dietrich afirmó -en relación al anterior gobierno- que su gestión duplicó la cantidad de rutas y autovías. "Estamos reconstruyendo 20.000 km de rutas en todo el país. Hay 7000 terminados y 13.000 en obras", indicó. Además, habló sobre las obras para el tren Belgrano Cargas y el programa Cosecha Segura.

Las próximas elecciones se hicieron sentir durante la exposición. En varias ocasiones, el funcionario argumentó que la Argentina tenía como desafío seguir con el actual rumbo. "La única condición para que esto avance es yendo a votar a Mauricio Macri", dijo.

En la charla sobre caminos rurales disertaron también el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís y otros funcionarios. Además de plantear el problema desde el punto de vista productivo, Sarquís indicó que del campo "no solo tienen que salir los camiones y la producción, sino también tienen que ir los chicos a las escuelas y las ambulancia tienen que poder llegar a la tranquera". En este sentido, añadió: "El camino rural es una vía de transitabilidad para todo".

Martín Gutiérrez, Pablo Rodrigué, Leonardo Sarquís y Silvina Campos Carles durante la 133° Exposición Rural de Palermo. Crédito: SRA

Entre otros datos, Sarquís precisó que la provincia de Buenos Aires tiene "más de 105.000 kilómetros de caminos de tierra y que en 27 años se perdieron más de 1,20 metro de horizonte de suelo".

Estuvo también presente el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Vila Moret, quien sostuvo que desde el Gobierno se le da importancia a la problemática. Agradeció a los funcionarios e intendentes que ponen en agenda los caminos rurales.

Además, durante la jornada se presentó una plataforma del Ministerio de Transporte para mapear y editar tramos de los caminos rurales de forma colaborativa.

La experiencia de Las Flores

De la charla participaron también el intendente de Las Flores, Ramón Canosa, y el expresidente de la Sociedad Rural de Las Flores, Federico Gentilini, quienes describieron la conformación de la Mesa Vial en esa localidad.

Gentilini explicó: "La Mesa se fue diluyendo porque nos dimos cuenta que estábamos improvisando. Estábamos tratando de crear un método de trabajo, pero no teníamos parámetros para copiar, así que en la primera reunión éramos 50, con una gran motivación, en la segunda 20 y en la tercera los ocho o 10 que estamos siempre participando de estas cosas".

Guillermo Meliante, Ramón Canosa (intendente de Las Flores) y Bernardino Capra durante la 133° Exposición Rural de Palermo Crédito: SRA

Para Gentilini, los motivos del fracaso fueron que los productores se acercaban solo para solucionar su problema y no tenían una visión general. También apuntó contra la rigidez de la estructura municipal y una inundación que terminó de complicar la situación de los caminos rurales.

Contaron que finalmente se logró llegar a un acuerdo para desarrollar un Plan Director Vial a partir de una decisión política del intendente Canosa. "Si no existe una planificación y un objetivo, no hay posibilidad ni margen para que se puedan solucionar los problemas de fondo en el tema de los caminos rurales. Si no se hace un trabajo profundo, con toda la inversión y tecnología que se necesita para hacer caminos en serio, estamos malgastando los recursos que se sacan de esta tasa que se llama red vial, y que pagan los productores ", describió el jefe municipal.

El distrito de Las Flores tiene 320.000 hectáreas y 1400 kilómetros de red vial, de los cuales 900.000 son municipales y 500.000 de la provincia.