Fenómeno: un banco reportó en Expoagro que recibió la mitad de la demanda de financiamiento en dólares

SAN NICOLÁS.- Expoagro 2025 dejó en claro una tendencia que ya se venía perfilando en el sector: los productores agropecuarios optan cada vez más por financiarse en dólares. Ayer, durante el primer día de la feria, el Banco Provincia confirmó que el 50% de las presolicitudes de crédito recibidas por la entidad se realizaron en esa moneda.

“Hasta las 3 de la tarde de hoy, de más de 500 presolicitudes de crédito recibidas por el banco, aproximadamente la mitad fueron en pesos y la otra mitad en dólares”, aseguró Alejandro Formento, director del Banco Provincia.

“Hasta el año pasado no ofrecíamos líneas en dólares como ahora, por lo que no tenemos un punto de referencia para comparar. Pero lo que vemos este año es que la demanda en dólares se está consolidando”, destacó Formento.

Para inversión la entidad ofrece préstamos en dólares con tasa 0% y hasta 48 meses. También, como novedad, lanzó promociones en dólares con Procampo Digital: permite la compra de insumos en esta moneda hasta el 31 de marzo. Además, brinda capital de trabajo en dólares con tasa del 2,25% a 180 días, limitado al 10% del préstamo para inversión obtenido.

Desde la entidad indicaron que el incremento del interés por financiarse en dólares se da en un contexto donde los productores están mirando con mayor detenimiento sus costos y márgenes de rentabilidad. “El productor está analizando más fino sus costos. Sus márgenes son más ajustados, su producción se vende en dólares y la tasa en dólares es más baja. Pero aún hay incertidumbre macroeconómica, lo que hace que algunos posterguen sus decisiones de inversión”, explicó Rubén González Ocantos, gerente general del Banco Provincia.

El ejecutivo resaltó que Expoagro marca el inicio del año tanto para el sector agropecuario como para el ámbito financiero. Según indicó, en 2024, los productores se mostraron prudentes en la toma de decisiones financieras, priorizaban el financiamiento a corto plazo, como el descuento de cheques y el capital de trabajo. “En general, fue un año en el que el productor agropecuario no tomó decisiones de inversión significativas. Tenemos la expectativa de que este año esto cambie y haya un mayor impulso en la inversión. Nos interesa aumentar el volumen y jugar un rol clave en un sector donde la producción primaria y agroindustrial es fundamental y potenciadora”, afirmó.

No obstante, aclararon que tomaron precauciones y que no todos los productores pueden acceder a esta modalidad de crédito. “Desde la perspectiva del banco, tomamos ciertas precauciones, ya que la economía aún no muestra un panorama completamente estable ni predecible a largo plazo. Por esta razón, ofrecemos plazos más cortos en dólares en comparación con los préstamos en pesos. Además, estamos enfocándonos en el financiamiento de productores que formen parte de una cadena de valor dolarizada, adoptando medidas preventivas para evitar desbalances financieros o cambios bruscos en las condiciones del mercado. En un escenario volátil e incierto, estas acciones buscan preservar la estabilidad del crédito y garantizar la sostenibilidad de la entidad”, aclaró Formento.

En cuanto a la situación financiera del país, más allá del sector agropecuario, ambos ejecutivos señalaron que la demanda de crédito viene creciendo, tanto en pesos como en dólares. “El crédito ha crecido mucho en el último año y pico, tanto en pesos como en dólares, y eso ha hecho que el mercado sea mucho más competitivo”, apuntó Formento. Y agregó: “Lo que vemos como banco en general, y las interpretaciones y lecturas que venimos trabajando, tienen que ver con que venimos del año pasado con una serie de cambios en el régimen macroeconómico, monetario, financiero y cambiario”.

En ese sentido, indicó que muchos bancos privados, que en años previos no estaban tan activos en este sector, ahora son mucho más agresivos. “El mercado bancario argentino en el último año y medio se ha vuelto muy competitivo, con una mayor aparición de productos nuevos y soluciones digitales”, agregó.

Para medir este crecimiento, Formento indicó que uno de los indicadores clave es la relación del crédito con el PBI, que pasó de representar entre 4 y 5 puntos en 2023 a cerca de 10 puntos en la actualidad. “Esto demuestra un crecimiento real, que también se observa en la dinámica entre el incremento de los depósitos y los préstamos, impulsado por la política macroeconómica y ciertas restricciones a la liquidez”, detalló.

Si bien reconocen que el crecimiento del financiamiento es evidente, desde el Banco Provincia consideraron que la macroeconomía sigue siendo delicada. “Es un dato objetivo que hay más acceso al crédito porque bajó la tasa en pesos y hay cierta estabilidad en el mercado cambiario, lo que habilitó el financiamiento en dólares por distintas razones. Además, hay un factor de expectativas positivas. Todo esto impulsa el crédito como un motor de crecimiento. Sin embargo, la macroeconomía aún luce frágil y no están del todo claros los términos del acuerdo con el FMI. El Congreso está sesionando y podría tratarse un proyecto de ley que aborde esta cuestión”, concluyó Formento.

El Banco Provincia es main sponsor de Expoagro.. Además del financiamiento para inversión en dólares, el banco brinda opciones en pesos con plazos de 48 y 60 meses y tasas desde el 23% anual para la compra de maquinaria de Magriba, bienes de capital que promueven la producción sostenible y tecnología aplicada al sector.

También continúa con las promociones habituales de Procampo Digital en pesos, con plazos de 180 y 270 días y tasas del 16,5%. Además, ofrece beneficios especiales en los remates de hacienda realizados dentro de la muestra.

