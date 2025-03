El Banco Nación lanzó una línea de financiamiento “excepcional” para el campo

El Banco Nación, junto a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, lanzó una línea de créditos con tasas especiales que, según explicaron, mejoran las condiciones para los productores de esas provincias. En el caso de la provincia de Santa Fe incluye exenciones en Ingresos Brutos (IIBB). En este sentido, la tasa del 15% que tiene la entidad bancaria se reduce al 9% para los entrerrianos y los santafesinos. El monto máximo a asistir por empresa en cada acción comercial será de $1200 millones.

Esto fue anunciado en la inauguración del stand institucional en Expoagro 2025, de la que participaron el presidente y vicepresidente del Banco Nación, Daniel Tillard y Darío Wasserman, respectivamente; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, entre otros. En diálogo con LA NACION, el titular de la entidad agradeció la confianza de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) en la puesta en marcha de esta línea de financiamiento bonificada para el sector agropecuario de esas provincias.

“Venimos a la edición 2025 de Expoagro con un mayor compromiso, con una propuesta como hace muchos años no se veía para financiamiento de maquinarias, equipos e insumos para la producción. Nuestra oferta es excepcional. Va desde el 15%, una tasa que no había muchos años en la Argentina. No tengo memoria de créditos para el campo con estas tasas”, remarcó el directivo.

“Esa diferencia del 6% [en las tasas] la absorben los gobiernos provinciales a través de aportes directos y de liberaciones del impuesto a los IIBB que gravan los créditos. Esto demuestra la enorme incidencia que tienen los impuestos locales en la actividad financiera. Somos el principal financista en Santa Fe. En 2024, crecieron sus desembolsos en la región, alcanzando una participación de mercado del 25% en préstamos”, agregó.

Según comentó Tillard, en la actualidad, de cada diez máquinas patentadas que se venden en la Argentina, entre tres y cuatro son financiadas por Banco Nación. “Nuestro aporte es por lo menos una tercera parte de todos los financiamientos de todas las ventas que se hacen en el país, especialmente en maquinaria agrícola. El año pasado batimos los récord de venta aquí en Expoagro, vendimos el equivalente a US$200 millones y este 2025 pensamos que ese número va a quedar muy atrás. Este año Expoagro tiene un despliegue extraordinario”, describió.

En este contexto, afirmó que el gobierno de Javier Milei ha cambiado la expectativa para la producción. “Hay noticias y mediciones que indican que la campaña agrícola va a ser buena, con lo cual este año vamos a superar los récord de ventas y redoblarlas”, dijo

De un año a otro, el escenario se modificó y eso se ve reflejado en la variación de tasas entre el 2024 y 2025. El año pasado, la entidad bancaria tenía en su Promo Lanzamiento una tasa que pasó de 68 a 44% y en la Promo Expoagro de 80 a 56% para los préstamos en pesos destinados a compra de maquinaria.

En relación a la preferencia de los créditos, si en dólares o en pesos, el presidente de la entidad indicó que la elección “es una decisión del productor”. “Nosotros siempre mantenemos una oferta muy competitiva en pesos desde el 9% y muy competitiva en dólares desde el 5,5%. El productor es el que decide. Hay productores que deciden por los dólares y otros por los pesos. Hasta ahora venía decidiéndose por los dólares, pero con estas ofertas vamos a volver a los pesos. La inflación cero viene acompañada de abundancia de crédito y eso es lo que estamos haciendo. Esto lleva a un crecimiento sostenido de la cadena productiva”, afirmó.

En este escenario, destacó que cada mes el banco está liquidando más de 1500 millones de dólares en créditos, (US$2000 millones el mes pasado) y eso es consecuencia de una inflación prácticamente cero. “El acuerdo con el FMI va a ayudar también a que se siga en este rumbo”, consideró.

Luego comentó acerca del proceso de transformación en el que se encuentra la entidad, camino a ser una Sociedad Anónima. “Nos permite ser más transparentes y eficientes y mantener el liderazgo. Hemos acrecentado nuestra participación en 2024, ya que hemos crecido siete puntos en el mercado de préstamos en todo el sistema financiero. Solo puede ser viable en una economía sin inflación”, dijo.

Según comentaron en la institución, la propuesta comercial del Banco Nación contempla una tasa de interés en pesos para la maquinaria nueva nacional desde 15% y para Santa Fe y Entre Ríos, desde 9%. Para la maquinaria usada desde el 22%. En relación a los créditos en dólares para la maquinaria nueva nacional para MiPyMEs, desde 5,5%, y para grandes empresas, 6%; en tanto que para maquinaria usada para MiPyMEs, es desde 7,25%.

