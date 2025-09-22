“Fines electorales”: gobernadores de Provincias Unidas dijeron que la eliminación de las retenciones debe ser “por convicción” y no “por necesidad”

CÓRDOBA.- Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, ambos integrantes de Provincias Unidas y a cargo de distritos calves en la producción agropecuaria, reaccionaron a la decisión del gobierno nacional de mantener la baja de retenciones hasta el 31 de octubre en la búsqueda de dólares. Desde siempre vienen reclamando la eliminación del impuesto y ahora plantean que la Casa Rosada lo decidió con “fines electorales”.

“Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales", planteó Pullaro.

Y agregó: “Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad”.

El cordobés Llaryora aportó en sus redes sociales: “Desde el primer momento hemos reclamado la eliminación de las retenciones al agro. Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva. La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo".

“Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", definió.

Para el cordobés, “con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro. ”Las retenciones deben eliminarse para siempre, por convicción y no por necesidad. Esa es la política seria que reclaman nuestros productores y la que yo vengo defendiendo hace años”, dijo.