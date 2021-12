Ganadería: presentaron el plan de financiamiento por $100.000 millones

Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, junto con los bancos Nación, de la provincia de Buenos Aires (Bapro) y el BICE, anunciaron la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera para productores con foco en los que producen carne bovina, leche y subproductos. Contará con un aporte global de $100.000 millones.

Según se detalló durante una presentación realizada hoy en la sede del Banco Nación, con la asistencia de varios gobernadores, el objetivo de la iniciativa es aumentar la producción, mejorar las exportaciones y adecuar las industrias para que amplíen la capacidad productiva. Hace diez días, al anunciar una flexibilización del cepo para exportar carne, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había adelantado el programa de financiamiento y el plan GanAr.

Para el funcionamiento del programa, el BNA dispondrá unos $50.000 millones, en tanto que el BICE, el Bapro e instituciones financieras de otras provincias tienen previsto también aportar fondos para completar el resto. Desarrollo Productivo pondrá a disposición un esquema de subsidio de las tasas de interés. Habrá una tasa en torno del 30%, pero el número final quedará por debajo de eso con una bonificación de siete puntos porcentuales que aportarán Desarrollo Productivo y Agricultura.

Agricultura detalló que las inversiones elegibles son: 1)sanidad y biotecnologías reproductivas; 2) instalaciones para el manejo de hacienda y bienestar animal; 3)infraestructura predial; 4)implantación de pasturas, verdeos, forrajes conservados y alimentación estratégica; 5)incorporación de genética en pie con fines reproductivos; 6)las que realicen cooperativas agropecuarias y sus asociaciones y para generar apoyo a sus asociados y avalar su respaldo destinado a generar mayor agregado de valor en la cadena cárnica; 7)incorporación de tecnología ganadera y conectividad; 8)adecuaciones en frigoríficos de tránsito federal, provincial y municipal para la incorporación del troceo (para reemplazar la comercialización por media res).

La presentación del programa tuvo una fuerte presencia política. Además del presidente anfitrión del BNA Eduardo Hecker, concurrieron los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Julián Domínguez (Agricultura) y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Corrientes, Gustavo Valdés. Adhirieron las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones, la Federación Gremial de la Industria Cárnica y representantes de la industria.

También estuvieron el presidente del BICE, José Ignacio De Mendiguren, y el titular del Bapro, Juan Cuattromo. Además, Cecilia Fernández Bugna, Martín Ferré, Ángel Mercado y Matías Tombolini -miembros del directorio de la entidad-, y la gerenta general del BNA, María Barros y el subgerente general principal de negocios, Gastón Álvarez. No estuvieron los presidentes de la Mesa de Enlace; algunos no llegaron por encontrarse en el interior y otros tenían otros compromisos. Algunas fuentes dejaron vislumbrar en la no concurrencia de algunos dirigentes el malestar en la dirigencia porque el viernes pasado se conocieran nuevas medidas de intervención sobre trigo y maíz.

Eduardo Hecker, en el centro, presidente del Banco Nación explicando los alcances de la medida

Tras la presentación, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, señaló: “Son $100.000 millones que van a ir destinados a productores, grupos de productores, cooperativas y empresas que se dedican a la producción de carne bovina, carne y sus derivados. Se contempla la inversión en la cadena carne y, fundamentalmente, en un compromiso internacional para el cumplimiento de lo que se denomina el troceo, es decir que deje de salir la media res de los hombros de los trabajadores y pueda ser distribuida en los distintos centros de consumo en trozos más pequeños cumpliendo con el peso máximo que determina la salubridad laboral”.

“Es un trabajo de muchos meses con el Ministerio Desarrollo Productivo y con los técnicos de las entidades y los técnicos de cada una de las provincias tomando cada uno de los planes de las 23 provincias que tienen ganadería”, agregó.

Según detalló Solmi, también habrá financiamiento para los productores no bancarizados. “Nuestro objetivo es llegar a un índice de destete mayor al que estamos teniendo, nosotros estamos teniendo un stock ganadero muy similar al que teníamos en 1978. Queremos llevar el índice de destete del 63% que tenemos al 70% y también programar una faena de mayor peso”, dijo.

“Todos juntos trabajamos en los objetivos centrales, que es que la Argentina pueda aumentar su producción cárnica, su productividad y podamos tener productos de calidad para el mercado interno y para la exportación”, indicó Kulfas.

La iniciativa permitirá contar, además, con instrumentos financieros a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep), el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro).

Para el presidente del BNA, “este acuerdo ratifica la decisión del gobierno nacional de sostener su política de asistencia crediticia e instala un espacio de articulación entre los bancos y los sectores de la producción, lo cual permitirá implementar herramientas financieras que respondan a las demandas y necesidades del sector agropecuario”.

Otro de los ejes del programa es que propone trabajar en la elaboración de soluciones para mejorar el acceso al financiamiento para la ampliación de la infraestructura productiva, tecnología que permita una mejora en la productividad y en la competitividad. Estas acciones incluyen el diagnóstico sobre la demanda de financiamiento y los motivos que impiden el acceso a financiamiento, además del relevamiento y articulación con la oferta de financiamiento vigente. También capacitación sobre los instrumentos de financiamiento.