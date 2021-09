“Al geriátrico las viejas ideologías”: la irónica respuesta de una entidad rural a Cristina Kirchner

Luego de que en el cierre de la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FDT) la vicepresidenta Cristina Kirchner volviera a defender el cepo a la exportación de carne vacuna y sostuviera irónicamente que en el campo hay “un geriátrico en lugar de producción vacuna” (en alusión a la vaca conserva cuya carne se vende a China y que hoy tiene limitada su colocación), la Sociedad Rural de General Guido, en la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de sus dichos y pidió que sean “las viejas ideologías enfermas de irracionalidad” las que sean enviadas a ese lugar.

“Dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas viejas, entonces en el campo tenemos un geriátrico en lugar de producción vacuna”, apuntó ayer la vicepresidenta al referirse a la vaca conserva.

Para tener en cuenta, a China se venía exportando el 75% de la carne que la Argentina le vende al mundo. Sobre las exportaciones a ese mercado, también en un nivel de 75 a 80% lo colocado correspondía a carne de la vaca vieja.

En este sentido, la entidad ruralista señaló: “Cuando parecían agotadas las referencias absurdas a la actividad agropecuaria, con estupor, celebramos la creatividad de quienes desconociendo tanto al campo y gente, terminan demostrando, aún con orgullo y porfía, su vocación dañina. Salvo la ideología absurda, los demás perdemos todos. Queda más que clara la autoría de las medidas vigentes en contra del comercio normal de las carnes”.

“Ahorremos tiempo: no escuchan. No les interesa resolver su error. Por eso le hablamos a la comunidad: el campo no es un geriátrico. Profundicemos sin eufemismos. La intención es sostener un conflicto que solo hará que perdamos todos: primero los productores, y al final los consumidores”, añadió.

No es la primera vez que la expresidenta polemiza con el tema del cepo a la carne vacuna. Días atrás, dio a entender en su cuenta de Twitter que la medida implementada por el Gobierno contuvo los precios internos de la carne vacuna. “Mirá el video. No lo digo yo, lo dice un carnicero y además lo dice TN”, expresó en la red social, al tiempo que adjuntó el material audiovisual en el cual un comerciante de Caballito contaba que hacía más de dos meses no aumentaba el valor de los cortes.

En el comunicado, la Sociedad Rural de ese distrito buscó explicar cómo es el esquema productivo bovino. “Cómo en todo ciclo de vida, la ternera nace, si su condición es apropiada, se la reserva para madre con todo lo sanitario y genético que conlleva, y obvio, alimentación y manejo bajo pautas de buen trato animal. Se convierte en vaquillona, si logra la primera preñez, será madre y pasará a ser vaca”, expresó.

“Esa vaca, podrá lograr una, dos o tres pariciones más. Pasan años. Al final de su ciclo, y cuando el consumidor argentino dio cuenta de carnes jóvenes y engordadas en su plato, esa vaca queda en el campo, sin destino, camino a su muerte”, agregó.

En este contexto, la entidad ruralista explicó que “poder exportarla implica evitar su muerte en el campo, darle un destino final productivo y evitar el impacto ambiental que conlleva”. Por último, hizo un pedido a las comunidades del interior: “Reflexionar profundamente en estos temas que nos hunden en discusiones sin sentido”. Agregó: “Mandemos al geriátrico a las viejas ideologías enfermas de irracionalidad”.

LA NACION