Cepo a la carne: polémica por el traslado de hacienda en medio del paro del campo

Pese a la extensión hasta el próximo miércoles del cese de comercialización de hacienda dispuesto por la Mesa de Enlace, y mientras el Mercado de Liniers sigue sin vacas, el fin de semana se cargó ganado, según se denunció en diferentes chats de ganaderos, de transportistas de hacienda y de consignatarios. Allí se compartieron denuncias con datos, fotos y nombres de productores y plantas frigoríficas que, a pesar del paro, habían vendido.

“Algo se cargó, sobre todo aquellos antiparo que no estaban de acuerdo con extender la medida. Esta semana el efecto del paro no va a ser tan contundente de lo que fueron los primeros nueve días porque muchos ya están saltando el corralito”, indicó a LA NACION Carlos Colombo, de la firma Colombo y Magliano.

“En estos tres días en el mercado, nosotros no vamos a recibir hacienda y estamos organizando para que el día jueves, que habitualmente no hay operaciones, los productores carguen y así el viernes no se juntan 20.000 cabezas y eso hace que se atore la plaza”, añadió.

En este contexto, Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne Vacuna (Camya), indicó que de acuerdo a sus estadísticas, se va a faenar un 20% de la matanza habitual en todos los frigoríficos.

“Hay gente que puede aguantar y gente que no y es ahí donde se desvirtúa donde el que necesita tiene que seguir. Nosotros desde la cámara apoyamos que si se puede cargar que se cargue. Es mucha hacienda propia que los matarifes tenían en hotelería en feedlots y algo más de animales terminados de los propios feedloteros que se ven en la necesidad de pagar deudas, con cheques que están girando y de compromisos que se han creado”, afirmó.

Juan Eiras, titular de la Cámara Argentina de Feedlot, dio libertad de acción a sus socios para que se manejen de acuerdo a sus necesidades económicas y productivas.

Según datos de Sio Carnes, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, solo el 27 de mayo se faenaron 10.204 cabezas en todo el país. Ese día, Salta fue la provincia que más faenó: 3664 animales, en tanto en Buenos Aires fueron 2110 y en Santa Fe y Córdoba alrededor de 1000 cabezas en cada provincia. En tanto, el viernes pasado se sumaron 3927 cabezas en todo el país.

Sio Carnes es el sistema unificado de información de operaciones de compra venta de ganado bovino y porcino con destino a faena con datos obtenidos de las liquidaciones electrónicas presentadas a la AFIP junto con los Documentos de Tránsito Electrónicos (DTe) obtenidos del Senasa.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que integra la Mesa de Enlace, le quitó importancia a la faena realizada y señaló que la medida sigue siendo un éxito. “No se puede negar que hay traslado de hacienda pero no hay comercialización. En su mayoría pertenece a los propios frigoríficos que envían desde los feedlots a sus plantas faenadoras”, dijo.

Los pasillos del Mercado de Liniers...



Hoy también ingresaron 0 (cero) animales.



En este contexto, dijo que habrá un impasse luego de que finalice la medida de fuerza dentro de dos días. “A partir de allí vamos a armar una estrategia para sumar a los granos y las economías regionales que también vienen castigadas por las políticas económicas del Gobierno. Las bases están muy enojadas, esto fue la gota que colmó la paciencia de los productores. Cada 30 días, sistemáticamente hay una medida o restricción que ataca nuestra actividad y nosotros debemos darles respuesta”, remarcó.

Por último, insistió que “es evidente que cada vez más el Gobierno quiere seguir complicando las cosas, equivocándose nuevamente en no convocar al diálogo a uno de los eslabones más importantes de la cadena”.

“La medida podrá controlar el precio unos dos o tres meses que le permitirá llegar a las elecciones que es lo único que les interesa. Nosotros, en cambio, sí pensamos en preservar la mesa de los argentinos mucho más allá, por eso defendemos la producción de carne, si no los argentinos no van a tener ese producto en el largo plazo”, remarcó

Hoy el Mercado de Liniers volvió a mostrar sus corrales vacíos. Los remates de hacienda, tanto físicos como virtuales que tenían planificados las casas consignatarias para estos tres días hábiles se pospusieron esperando que se levante la extensión de la medida del cese de comercialización de hacienda.

