Portazo: una entidad del campo se fue de un plan ganadero del Gobierno

Luego de una reunión informativa virtual hoy con los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura) por el plan ganadero, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se retiró del proyecto del Gobierno “hasta tanto no haya una señal concreta que busque una solución efectiva y sostenida en el tiempo” al cierre de exportaciones de carne vacuna dispuesto por las autoridades.

Así lo informó a través de un comunicado, donde expresó que “comenzar a trabajar con las exportaciones cerradas constituye una traba insalvable” y donde “el principal incentivo a producir es la demanda”.

“Tiene poco sentido un espacio de trabajo que no respete este principio esencial de toda producción sostenida. Si se intervienen y cierran las exportaciones, se corta una parte importante de la misma, quitando la principal motivación a producir e invertir”, indicó.

En este contexto, CRA afirmó que “las intervenciones anteriores” ya “le costaron a la cadena productiva y a toda la Argentina más de 17.000 empleos directos y 65.000 indirectos, empleo privado, genuino y en territorio”.

“Sin respetar la demanda, se pierde mercados, clientes, reputación y fracasa toda la cadena cárnica, con especial afectación al productor primario. Nadie invierte en un contexto de incertidumbre. Un plan ganadero profundo, sostenido en el tiempo y con respaldo de ley, es más que bienvenido por el sector productivo, pero en un contexto de apertura de mercados, no con un contexto de cierre de exportaciones”, remarcó la entidad que preside Jorge Chemes.

“Hemos sido ignorados en las negociaciones que culminaron con la continuidad morigerada del cierre de exportaciones, no queremos volver a generarles a nuestros asociados la ilusión de un plan ganadero si desde el principio empezamos errando el diagnóstico”, agregó.

En rigor, explicó que el problema de la carne no es de abastecimiento, sino que es de acceso. “La Argentina produce 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales se exportan 900 mil y los argentinos consumen 2,3 millones. A esto, se suman casi 3 millones de toneladas de carne de pollo y cerdo. Lo que hace que la Argentina esté en el podio de los mayores consumidores per cápita a nivel mundial de carne bovina, en particular, y de carnes, en general”, afirmó.

“El problema de la carne tampoco es de precio, sino de poder adquisitivo. En la Argentina la carne es más barata que en los países vecinos y hasta 80% más barata que en Europa. Lo que sucede es que los argentinos han tenido una pérdida de poder adquisitivo, que se refleja en una caída del 20% del salario real en los últimos tres años”, agregó.

Por último, enfatizó que las medidas para solucionarlo “deberían estar concentradas en reducir la inflación, que sus causas están más relacionadas a la emisión monetaria y a un programa económico que genere confianza que al precio de la carne, que no es más que una consecuencia”.

LA NACION