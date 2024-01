escuchar

A pocas horas de conocerse el dictamen de comisión de la Cámara de Diputados del proyecto de la ley ómnibus, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el exsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo; el exdiputado nacional [UCR] y exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, expresaron su rechazo al avance del Gobierno con la suba de las retenciones al agro. Una entidad del campo también acompañó la postura de los gobernadores e instó a que el resto también lo haga.

El gobernador de Santa Fe dijo que no va a acompañar el aumento de retenciones. Según señaló, el gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita. “Estamos frente a un debate que puede cambiar el futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien. Por eso tenemos que parar la pelota y tomarnos el tiempo necesario para discutir cada tema y cómo impacta en cada provincia y en cada sector. Las provincias productivas del interior queremos que al Gobierno le vaya bien, por eso es fundamental sostener el diálogo”, dijo.

Agregó que a Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente. “Somos la segunda provincia exportadora; cuatro de cada diez dólares que necesitamos para sacar al país del atraso, los aportan los santafesinos. Necesitamos un apoyo fuerte a la producción y a la industria que son los que generan empleo y nos van a dar las herramientas para que el país despegue”, contó.

Pullaro sostuvo que esta decisión solo sumaría menos de 400 millones de dólares a lo que el gobierno nacional está recaudando pero con el riesgo de perder esos mercados vigentes y pasar a recaudar cero. “Sumarle impuestos a la producción, es una posibilidad menos de inversión para generar empleo, sumar valor agregado, incorporar tecnología. En definitiva, son menos oportunidades para trabajar en la Argentina del futuro”, acotó.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) acompañó las declaraciones de Pullaro y al respecto precisó: “Es con el campo. Las retenciones son un impuesto más a la producción; mi provincia es la más perjudicada. Es la segunda exportadora del país. Todos queremos ordenas las cuentas, pero no podemos castigar a quien produce, exporta, genera riqueza y trabajo”.

Por otra parte, Bahillo en la red social X, dijo que en 2023, con la peor sequía, Sergio Massa, bajó las retenciones [a las economías regionales, en rigor]. “Hoy el Gobierno, con la mejor cosecha de la historia, pretende subirlas. Hay otro camino, y creemos que hay que seguir la misma senda”, afirmó. “No al aumento de retenciones, hay otro camino”, precisó. Según mencionó, volver a poner retenciones a las economías regionales es destrozar más de 1.200.000 empleos.

Agregó que “el objetivo de ponerle las mismas retenciones a productos primarios y a productos con valor agregado es desincentivar la inversión al desarrollo”. Indicó que para el 2024 se esperan un récord de $20.000 millones de dólares más de la cosecha que en el 2023 y, sin embargo, vuelven a poner retenciones. “[Javier] Milei busca que los argentinos exportemos materia prima e importemos productos terminados, destrozando a la industria nacional. El agro, aún con la devaluación que hizo este gobierno, tendrá pérdida de rentabilidad por el regreso de las retenciones más el aumento del combustible, el impuesto país y la energía. Incrementar las retenciones a las carnes vacuna, aviar, porcina y ovina es condenar a las cadenas a un menor desarrollo fijándoles un techo productivo”, afirmó.

Otro que salió a la carga fue Buryaile, quien afirmó que no se ve un plan del Gobierno de Javier Milei hasta ahora. “Subir retenciones es malo, no importa el gobierno que lo aplique. Coincido con el enfoque del Presidente, no con el modo que eligió para instalarlo. Las retenciones son malas, no importa que gobierno las aplique, porque es un impuesto que desincentiva a exportar y que no tiene en ningún país de productores en el mundo. Un país que necesita dólares, necesita incentivar la exportación”, dijo durante una entrevista en Radio Continental.

Recordó que entre los argumentos que se usan para aplicar las retenciones era para desacoplar los precios del mercado interno del mercado exportador. Sin embargo, esto demostró que no es así, por lo que de lo contrario el pan o la carne no hubiesen costado lo mismo. “Falta un paquete de fiscal en la ley ómnibus, lo qué hay para este contexto es malo. Que sería suba de retenciones y baja de Bienes Personales. No se ve un plan económico por ahora, ni una baja de impuestos, como prometió el Presidente en campaña, todo lo contrario”, aseveró.

El Gobierno espera que esta semana, el proyecto tenga dictamen de comisión en la Cámara Baja, por lo que entidades del agro y legisladores han venido alertando que el aumento de retenciones perjudican a la producción.

Entidades

En esa línea, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también señaló en un comunicado que acompañan la postura al gobernador Pullaro, lo mismo que había hecho días atrás el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de no acompañar la suba de las alícuotas. “Son producto de una comprensión cabal de la situación de los productores y de los perjuicios que este tipo de medidas le provocan a nuestro país. Los derechos de exportación generan un fuerte impacto económico que tiene efectos nocivos no solamente en la agricultura, sino también sobre la economía en su conjunto”, afirmó.

“Entendemos que la situación de la Argentina es compleja, pero desestabilizar una vez más a uno de los sectores más dinámicos y pujantes no es una solución, máxime cuando ya viene desde hace muchísimo tiempo aportando de manera desmesurada a las finanzas públicas”, dijeron.

Por último, dijeron que instan “al resto de los gobernadores a imitar a sus pares en materia de defensa de la producción y de sus protagonistas, a la vez que bregamos por un diálogo abierto entre el sector y el gobierno a los efectos de tomar las mejores decisiones para el país donde primen verdaderos incentivos a la inversión y la productividad”.