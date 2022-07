La Mesa de Enlace aguarda un gesto del Gobierno hacia el campo

Luego del cese de comercialización de granos y hacienda y las movilizaciones que ayer realizó el campo, para la Mesa de Enlace el balance es positivo porque, si bien la no venta de productos fue algo simbólico, se puso en agenda el malestar del sector agropecuario con el gobierno nacional. Las cuatro entidades de la agrupación, Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacaron las movilizaciones en los distintos puntos del país. Ahora esperan señales de la clase política.

Ayer, en Gualeguaychú, el campo reclamó por “un urgente cambio de rumbo, con reglas de juego claras y previsibilidad”. Allí los dirigentes se expresaron y visibilizaron el descontento de los productores por la presión impositiva, la brecha cambiaria, la intervención en los mercados y la falta de gasoil en los últimos meses, entre otros.

Para Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), hay un “balance más que positivo, porque se puso de manifiesto claramente el malestar que hay en el sector agropecuario con el gobierno nacional”.

Ayer, en Gualeguaychú, la Mesa de Enlace le pidió un cambio de rumbo al Gobierno Ricardo Pristupluk - La Nacion

“El Gobierno no encuentra un camino ni medidas de recuperación y de crecimiento. Lo único que tiene son medidas recaudatorias que cada día engrosan la presión impositiva y deterioran la rentabilidad en el campo. Sumado a todos estos problemas tenemos la falta de insumos, concretamente gasoil, la falta de fertilizantes, que probablemente no va a alcanzar”, aseguró. Dijo que “por el momento no hubo ninguna respuesta ni llamado por parte de las autoridades”.

En sintonía con Chemes, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), afirmó que la evaluación de lo sucedido ayer “es muy satisfactoria”.

“Quienes integramos la Comisión de Enlace, junto con los productores que acompañaron las movilizaciones en distintos puntos del país, dejamos en claro que el campo es parte de la solución a los problemas de la Argentina. Esperamos que el Gobierno escuche el reclamo de los productores, a quienes se nos dificulta mucho por la incertidumbre política y económica”.

En este contexto, para el titular de CRA, una muestra del escenario crítico que se está viviendo es el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que expuso “una reducción y una marcha atrás en las hectáreas de siembra de trigo” [un millón de hectáreas menos versus el año pasado].

Comentó que una situación también difícil la tienen algunas empresas e industrias del agro, “como fábricas de tractores que van a tener que reducir las horas de trabajo porque no consiguen las autopartes necesarias para terminar las maquinarias”.

En esa línea, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, reiteró el reclamo realizado ayer en la manifestación y pidió “la urgente resolución en el abastecimiento de gasoil y la provisión de divisas para la compra de los insumos que requieren los cultivos en este momento”.

En contexto, señaló que el Gobierno debe dejar “las luchas internas para dedicarse a dar las respuestas por el bienestar de todos”.

“El campo requiere de decisiones de Gobierno que den previsibilidad y confianza para llevar adelante lo que sabemos hacer, tener una mayor producción y generar junto a la cadena de valor más divisas y más trabajo y empleos genuinos que dignifiquen al trabajador”, dijo.

“Observamos una política de Gobierno que no se aboca a los problemas de la gente, y en donde los reclamos trascienden a los del sector, ya que se demanda por Justicia, corrupción, mejorar la educación, la salud, la seguridad ante delitos. Medidas que requieren urgente atención”, añadió. Luego de la jornada de protesta, Coninagro dio a conocer un documento con planteos en línea para que se logren acuerdos y políticas de Estado.

Para Chemes, “este modelo de achicamiento” que lleva adelante el Gobierno, en lugar de crecimiento y desarrollo, “no funciona”.

“Desde el campo se está tratando o intentando profundamente de cambiar este ritmo y este destino porque evidentemente así no vamos para adelante”, enfatizó.

En coincidencia, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), remarcó que no solo preocupa la cuestión económica sino que “el problema político continúa y no se sabe cómo se va a resolver”.

“No veo a las distintas fuerzas políticas dispuestas a hacer un gran pacto y sacar a la Argentina adelante y eso es lo que nos preocupa”, subrayó.

Por último, Chemes dejó en claro que ahora “queda el paso de solicitar las reuniones a los gobernadores y legislaturas provinciales para lograr un compromiso y un acompañamiento de las medidas” que quieren llevar adelante.

“De ahora en más son las bases en cada entidad, las que darán mandato a los presidentes para llevar adelante la estrategia de lo que decidamos hacer hacia adelante”, cerró.