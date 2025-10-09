Llegaron US$2256 millones: aumentaron un 24% en valor las exportaciones de carne vacuna

Impulsadas por la fuerte suba de los precios internacionales, las exportaciones de carne vacuna argentina alcanzaron los US$2256 millones entre enero y agosto pasado, lo que representó un crecimiento del 24% interanual y del 20% en comparación con el promedio de los últimos cinco años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, el complejo cárnico se consolidó como uno de los principales generadores de divisas del país en lo que va del año, pese a que el volumen exportado cayó un 12% interanual por una mayor orientación de la producción al mercado interno.

La fortaleza de la demanda internacional y el recorte productivo en Estados Unidos, con existencias bovinas en niveles históricamente bajos, actuaron como los principales motores de esta suba de precios, que promedió un incremento del 40% interanual durante los primeros ocho meses del año.

En detalle, en el sector bovino, pese a una menor cantidad de carne despachada al exterior, los precios de exportación “al alza” consolidaron un importante flujo de divisas. En este sentido, el documento de la BCR subrayó que en los primeros ocho meses de 2025 “los despachos de carne bovina generaron un ingreso de US$2256 millones”.

Este ingreso significativo se dio en un contexto donde los volúmenes de exportación fueron inferiores a los del año previo, pero la robustez de los precios internacionales compensó ampliamente esta retracción.

Productividad en alza

La producción de carne bovina en el país se mantuvo en niveles elevados durante los primeros ocho meses del año. En total, “se produjeron casi 2,1 millones de toneladas (equivalente res con hueso)”. Este volumen de producción para el período enero-agosto de 2025 es el segundo registro más alto desde 2010; solamente fue superado por la producción de 2023, que se vio acelerada debido a la sequía.

El nivel productivo alcanzado se sitúa incluso ligeramente por encima del promedio de los últimos cinco años para el mismo período, con una diferencia positiva del 0,5%. Para conseguir este volumen de carne, el país “faenó en el período considerado 9 millones de cabezas”.

El consumo aparente de carne bovina en el acumulado de enero a agosto de 2025 "asciende a cerca de 1,6 millones de toneladas (eq. res con hueso)". Esta cifra representa "un aumento del 7% con respecto al mismo período del año anterior y ubicándose también un 2% por encima del promedio de los últimos cinco años"

Demanda y recuperación

En cuanto a la demanda doméstica, “el consumo aparente se recupera” luego del desempeño débil observado en 2024, un año afectado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo ligada a las altas tasas de inflación. En 2025, con una actividad económica que mostró crecimiento interanual en agosto, el consumo de carne vacuna superó los niveles del año previo.

El consumo aparente de carne bovina en el acumulado de enero a agosto de 2025 “asciende a cerca de 1,6 millones de toneladas (equivalente res con hueso)”. Esta cifra representa “un aumento del 7% con respecto al mismo período del año anterior y ubicándose también un 2% por encima del promedio de los últimos cinco años”.

En este contexto donde una porción mayor de la producción se volcó al mercado interno, la cantidad de carne bovina despachada al exterior fue inferior a la del año 2024. El volumen exportado totalizó 539.000 toneladas, lo que representa un retroceso interanual del 12%. Sin embargo, la clave para el resultado económico se encuentra en los precios, impulsados por “la gran fortaleza de la demanda a nivel internacional”.

Según el estudio, el mercado internacional se ve tensionado debido a que Estados Unidos “cuenta con existencias bovinas en niveles históricamente bajos”. Gracias a estos factores internacionales y a una demanda vigorosa por parte de la Unión Europea, el valor total exportado creció, a pesar de la caída en el volumen físico.

El incremento de precios promedio para todo el período enero-agosto de 2025 promedió el 40% interanual. Como resultado, “las exportaciones de carne vacuna se valuaron en US$2256 millones, creciendo un 24% interanual y un 20% respecto al promedio de los últimos cinco años”.

Carne aviar y porcina

El informe de la BCR también analizó los otros componentes del complejo cárnico, con un incremento significativo en el consumo de carne de pollo. Entre enero y agosto, “el consumo de pollo en los ocho primeros meses del año es el más elevado en, al menos, los últimos 10 años”. El consumo aparente de carne aviar ascendió a 1,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2% interanual.

En paralelo, el sector porcino también mostró solidez, continuando su tendencia ininterrumpida de crecimiento productivo desde 2011. La faena de cerdos en el período enero-agosto alcanzó los 5,5 millones de cabezas, con una producción de más de 526.000 toneladas. El consumo aparente de carne porcina alcanzó un máximo de 573.000 toneladas, un crecimiento interanual del 8,5%.