Los Grobo invertirá US$100 millones y proyecta facturar US$1000 millones

Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobo, en un evento hoy al mediodía donde se anunció que la compañía proyecta duplicar y mejorar su nivel de negocios en 2022

El grupo agroindustrial Los Grobo invertirá US$100 millones en un proyecto de crecimiento para la Argentina hasta 2022.

La empresa, presidida por el productor Gustavo Grobocopatel y controlada desde 2016 por un grupo inversor encabezado por Victoria Capital Partners, prevé abrir más locales donde vende insumos y realizar distintas mejoras operativas.

En este contexto, para junio de 2022 la empresa calcula estar facturando el doble respecto al volumen de 2017: pasará de generar ventas por 525 millones de dólares a aproximadamente 1000 millones de dólares.

"Estamos muy entusiasmados y no me tiembla el pulso. Es un entusiasmo similar al que tengo hace 35 años cuando en 1984 decidimos fundar Los Grobo en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires como Carlos Casares", dijo Grobocopatel en la presentación del anuncio.

Jorge Arpi, CEO de la empresa, explicó que el plan estratégico de cuatro años contempla una fuerte expansión territorial con apertura de más sucursales, mejoras en la planta de Zárate (de producción de agroquímicos de Agrofina), cambios de operación del área de trading, revisión profunda del portfolio y canales, priorización de rentabilidad sobre volumen, fuertes mejoras en los procesos de control de gestión, incorporación de legumbres, una mejor estrategia de financiamiento, entre otros puntos.

"Cuando uno se mueve en un escenario muy volátil, tener estrategias y planes claros ayuda mucho", expresó el CEO.

En diálogo con LA NACION, Grobocopatel indicó: "Estos anuncios de inversiones se dan en medio de una coyuntura complicada: tenemos mucho entusiasmo y compromiso. El país puede ayudar o no, pero tenemos mucho entusiasmo con el nuevo período que viene para la empresa, con los resultados que estamos logrando y con las perspectivas. Uno quiere progresar y crear una gran multinacional: a veces las condiciones se dan o no, quizá no es el tiempo y hay que esperar un poco más. Siguen las mismas ideas y los mismos sueños, quizá un poco retrasados".

En noviembre de 2016, Victoria Capital Partners lideró la capitalización de Los Grobo con una cifra de US$100 millones. Victoria Capital Partners -que también invirtió en otras empresas como Grupo Santillana y Arcos Dorados- es la cabeza del grupo de inversión junto a la Corporación Financiera Internacional (el brazo del Banco Mundial para el sector privado), el banco de desarrollo holandés FMO y el fondo Utimco, de la Universidad de Texas. Manejan el 76% de la compañía. Grobocopatel y su hermana Matilde se quedaron con el 24%.

Consultado acerca de las próximas elecciones, Grobocopatel afirmó: "Uno ve la preocupación del impacto de la política sobre la economía: no es fácil tomar decisiones en estos escenarios turbulentos. Pero las inversiones de la empresa están más allá a de la política o el Presidente. En todo caso, lo que hace el gobierno de turno es acelerar o ralentizar muchas de esas decisiones. Veo candidatos que no entienden del sector o no lo quieren entender, pero bueno, con Mauricio Macri estamos pagando muchos impuestos y los vamos a seguir pagando, sea quién sea".

Sobre el dólar y el riesgo país, que tuvieron una fuerte suba en las últimas jornadas, el empresario señaló que no le interesa el mercado financiero. "No estoy y trato de no estar para ni amargarme ni ponerme contento. Trato de vivir en otra dimensión", afirmó.