El triunfo de Javier Milei sobre Sergio Massa en el balotaje abre significa para el campo una expectativa favorable frente a la posibilidad que, a partir del 10 de diciembre próximo, se cumplan varios de las propuestas y reclamos de la actividad, como la unificación del tipo de cambio, la baja de la presión impositiva y la eliminación de las trabas al comercio y a las exportaciones. Esta es la coincidencia que reflejan las opiniones de empresarios agroindustriales y consultores del agro vertidas a LA NACION.

Para Gustavo Grobocopatel, fundador de Grupo Los Grobo, el agro “va a tener un interlocutor que sabe lo que el campo le da a la Argentina” y que el sector rápidamente puede dar respuestas. “Sabemos lo que hay que hacer”, expresó. No obstante, dijo que eso “no quiere decir que vaya a haber flexibilidad, probablemente no haya resultados inmediatos”, en referencia a que posiblemente no se reduzcan rápidamente los derechos de exportación.

“Hay una necesidad imperiosa de cambiar las cosas que se vienen haciendo mal hace décadas, hay gente harta de esto, inclusive gente que votó a Massa”, añadió, y expresó que, de aquí en más, “el desafío es construir un proceso de transformación que genere esperanza de un cambiar para siempre, con un cambio sustentable, con inclusión y un esfuerzo equitativo de la sociedad”.

Sebastián Salvaro, de la consultora Az Group, dijo que los cuatro pilares en los que el agro tiene expectativas en el corto plazo son las cuestiones impositivas, la brecha cambiaria, la baja de las retenciones y la no intervención en los mercados, tanto disponibles como de futuros.

“En el mediano y largo plazo, todo tiene que estar vinculado a la competitividad verdadera del sector que es producir con el menor costo posible la mayor cantidad de toneladas por hectárea posible”, dijo.

En términos políticos, el consultor dijo que se espera una Argentina abierta, “más propensa a que sean las empresas las que potencialmente pueden llegar a cambiar el país y no la intervención del Estado que no está a la altura de las circunstancias de lo que el mundo demanda”. A su vez, el consultor Teo Zorraquin dijo que “más que algún pedido específico para el campo habría que arrancar por la macro, para tener un país normal”, porque, consideró, “la Argentina necesita salir de una un esquema que actualmente es tóxico desde lo económico y probablemente desde lo político”. En ese contexto, señaló que es necesario hacer una “transición con el menor dolor posible”.

Para el consultor, de la firma Zorraquin+Meneses, “Milei ya conoce los reclamos del campo” . Y añadió: “no creo que hoy sea el día de ponerlos arriba de la mesa, me parece que hoy es un día más de de mirada global de país; ya llegarán los reclamos sectoriales”.

En tanto, para el director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando, Gustavo Oliverio, “nos hemos pasado en los últimos 50 años pensando en el corto plazo que no le sirvió a nadie y que generó un 45% pobreza y un país que no crece”. Para el especialista, “hoy es un salto al vacío, pero con la esperanza de construir un país con un futuro distinto; hay que animarse a mirar el largo plazo”.