Motosierra oficial: avanza en el INTA un sigiloso cierre de agencias de extensión

En medio del ajuste impulsado por el Gobierno en el INTA, se conoció que avanzó un sigiloso plan de ajuste para el cierre de las agencias de extensión de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. En tanto, hay incertidumbre sobre lo que podría pasar con otras agencias a nivel país. Según pudo saber LA NACION, este jueves, en una reunión del Consejo Directivo del organismo, donde confluyen las entidades gremiales del sector junto a las autoridades, se conocerán detalles del impacto del plan de recortes, así como el listado de otras agencias que deberán presentar un programa de adecuación.

A nivel nacional, el gobierno propone una readecuación y optimización de los recursos humanos. La directiva la bajó el Consejo Directivo Nacional a los representantes regionales, quienes lo retransmitieron a los directores regionales y estos a las experimentales. En el caso de la Experimental de Paraná se decidió hacer una readecuación de recursos humanos con distintas agencias de extensión.

“Cerramos agencias de extensión, sí, pero estamos haciendo más eficiente el sistema de extensión”, reconoció Jorge Gvozdenovich, director del Centro Regional Entre Ríos. En tanto, Julián Girard, asesor de la Agencia de Extensión del INTA Paraná y miembro del Consejo Asesor de la Experimental de esa localidad, dijo: “Lo más complicado de todo es que es una decisión de una o dos personas que afectan a un montón de ciudadanos o de productores que estamos involucrados en la Agencia de Extensión INTA Paraná. La agencia tenía una vinculación con ocho municipios del departamento Paraná, en los cuales se desarrollaban actividades de producción hortícola, donde se habían creado parques hortícolas en los municipios, con aportes, incluso algunos en su momento, de gestiones anteriores de la provincia, de subsidios para los riegos, para los tanques”.

El consejo asesor del INTA Entre Ríos se reúnen periódicamente

“Al sacar la agencia se cae este trabajo porque lo estarían transformando en un grupo hortícola experimental. Por experiencias de la década de los 90, en la época de Menem, no funcionó. Estamos aplicando políticas que no funcionaron. La disuelven y nos dejan sin el respaldo técnico de ese equipo de personas”, acotó Girard.

Concordia y Concepción del Uruguay tienen la particularidad de que la agencia funcionaba dentro de la experimental. En el caso de Paraná, era una de las agencias que más territorio tenía en la provincia, vinculada con ocho municipios. Allí son seis las personas afectadas por esta decisión: cuatro de la agencia, dos del área técnica que están en la localidad de María Grande, que también pertenecen a la agencia y una persona que optaría por la jubilación. Ya hubo retiros voluntarios.

Entre otras actividades, en las agencias del INTA en la provincia de Entre Ríos se realiza producción hortícola

Según dijeron, apelarán a los dirigentes de la Mesa de Enlace, como Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para intentar detener los ajustes. “No hay nada que justifique el cierre de la agencia. Se están haciendo cosas que no sabés por qué se están haciendo. Nosotros estamos gestionando el tema con el gobernador de la provincia [Rogelio Frigerio] para que los intendentes lo planteen y nos ayuden en esta lucha de no disolver ciertas estructuras que funcionan. No digo que no haya cosas que mejorar o controlar, porque en todos estos años seguramente ha habido irregularidades, algo que suele ocurrir en instituciones de este tipo”, precisó.

Gvozdenovich, en tanto, precisó que por estos días va a acercar una propuesta al Consejo Directivo para su aprobación. “Nos pidieron que hagamos un plan de modernización y ajuste; que el INTA sea más eficiente. En eso teníamos dos premisas clave, que fue el acuerdo que hicimos entre los directores regionales y el director nacional de no perder gente, que no haya nuevos ingresos y que no se pierda territorio, que es una clave”, indicó.

En el INTA ingresa personal solo por concurso abierto. Este año va a mermar un 15% su planta, unas 901 personas. El organismo tiene 6852 empleados en todo el país.

En las agencias, señaló, se han ido personas y hay algunas en las que han quedado hasta dos personas, pero también hay algunas donde no ha quedado personal. “Ahí es donde viene la premisa de seguir trabajando, unificar agencias en algunos casos, y en otros casos las agencias están dentro de las estaciones experimentales, por tanto, no tiene lógica seguir así. Sin tener la estructura de agencia podemos continuar con grupos, departamentos y podemos dar mayor respuesta al territorio. Cerramos agencias de extensión, sí, pero estamos haciendo más eficiente el sistema de extensión”, sostuvo.

“Por ahí va la lógica de lo que tratamos de hacer, de la propuesta que se va a presentar, entiendo, en estos días al Consejo Directivo Nacional”, relató.

Autoridades del INTA Entre Ríos

El Consejo Directivo Nacional tiene prevista una reunión para este jueves donde se va a hacer una revisión del trabajo de los 75 días otorgados a los asesores que nombró el gobierno nacional para evaluar los 227 contratos del personal que ingresó a planta transitoria en el último tiempo. Los 75 días ya vencieron. Según pudo reconstruir este medio, hay un plan de transformación en pro de volver más eficiente el INTA. En el medio, el gremio también convocó a una movilización en las afueras de la sede central del INTA en la calle Rivadavia, a la misma hora que se lleve adelante la reunión.

Belkis Martínez Por