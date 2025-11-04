Muhammad Ibrahim, de Guyana, fue elegido nuevo director general del IICA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) tendrá nuevo liderazgo a partir de 2026. Muhammad Ibrahim, ingeniero agrónomo de Guyana con más de tres décadas de experiencia en desarrollo rural y políticas agroproductivas, fue elegido como director general del organismo para el período 2026-2030. Le ganó 24 a 8 al uruguayo Fernando Mattos Costa, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de su país.

La designación se definió por mayoría durante la 23a. Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que reúne a los ministros del sector de todos los países del continente. El encuentro, realizado en Brasilia y organizado por el gobierno brasileño junto al IICA, fue escenario de una votación que enfrentó a Ibrahim con el exfuncionario de la gestión de Luis Lacalle Pou.

El resultado confirmó un recambio de liderazgo en un organismo encargado de promover la cooperación técnica y el desarrollo sostenible del agro en América. Durante la votación se esperaba que Brasil, uno de los países que apoyaba abiertamente a Mattos Costa, pudiera condicionar a los países del bloque regional Caricom, quienes suman 14 votos. Se esperaba, además, que el Mercosur brindara su apoyo.

Muhammad Ibrahim durante el discurso tras ganar la elección IICA

“Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el director General Manuel Otero”, afirmó Ibrahim al aceptar el cargo.

Ibrahim es un ingeniero agrónomo con amplia experiencia en gestión internacional que dedicó 35 años a la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas. Fue propuesto para liderar el IICA por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

El nuevo Director General asumirá su cargo el próximo 15 de enero, durante una ceremonia que se realizará en la sede central del IICA en San José de Costa Rica. El elegido será el sucesor del veterinario argentino Manuel Otero, quien encabeza el organismo desde 2018, ya que en 2021 fue reelecto para el puesto.

“Saludo al nuevo director general electo del IICA, el ingeniero agrónomo Muhammad Ibrahim, de nacionalidad guyanesa. Le deseo el mejor de los éxitos en su gestión, y contará siempre con mi respaldo para trabajar en favor de los agricultores de las Américas”, dijo Otero en las redes sociales.