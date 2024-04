“No cierran”: advierten por el futuro de un cultivo y piden un gesto urgente a Javier Milei

Atentos @JMilei y @TotoCaputoAR Tres años de sequía, baja internacional del precio de trigo, presión fiscal insoportable: si no eliminan las retenciones los números no cierran, no podré sembrar trigo y el 12% de cero recaudará cero. #RetencionesNuncaMás para poder ayudar al país. pic.twitter.com/MLHrtPEngB