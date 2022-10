Nuevos desafíos de la geopolítica y la macroeconomía mundial

escuchar

Finalmente, y después de tanto esperar, las ansiadas lluvias llegaron a nuestro país y también a importantes regiones productivas de nuestra región. Si bien las mismas no cambian el escenario de sequía, por lo menos sí cambian el humor de los productores que se aprestan como todos los años a poner manos a la obra para iniciar las tareas de implantación.

Con un promedio que ronda los 25 milímetros (aunque en algunas zonas fueron bastante superiores) y buena cobertura en la pampa húmeda justo en un momento clave de inicio de las siembras, podríamos haber pensado que ello tendría que haber impactado negativamente en las cotizaciones de Chicago. No obstante, al momento de redactarse la presente columna, los valores no solo no habían acusado el impacto de esta noticia, sino que por el contrario mostraban mejoras en el cierre de mitad de semana.

En este sentido, la parte optimista la puso justamente el mercado financiero. Si bien los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), alertan sobre una recesión fuerte para este año y el próximo, con tasas de crecimiento a nivel global que para este año rondarían el 3% con respecto al 6% del 2021, los operadores de Wall Street están observando que quizá la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés), podría no ser tan agresiva en las próximas subas de tasas como lo vino haciendo en los últimos tres meses. Pero ello también podría ser solo un espejismo.

Christine Lagarde, actual titular del Banco Central Europeo (BCE), tiene un pensamiento un tanto diferente. Mientras la jornada del pasado jueves estaba llegando al mediodía se aguardaba con mucha expectativa qué iba a hacer el BCE respecto de las tasas de interés. Para Lagarde “la inflación es aún demasiado alta”, presagiando que la suba de tasas podría ser agresiva.

Así las cosas, la “cinchada” entre los fundamentos de mercado y el contexto, le aportan gran volatilidad al mercado, inclusive intradiario.

Y, por supuesto, no debemos olvidar a la geopolítica. Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania se intensifica, con amenazas veladas entre el líder ruso y Occidente, no hay de dejar de prestar atención a la reelección de Xi Jinping por tercer mandato consecutivo del Partido Comunista Chino (PCCh). Entronizado como virtual emperador, el poder de Xi hoy resulta en su punto más alto, pudiendo llegar a ser el presidente más importante de China en toda su historia. Solo le queda resolver una cuestión: Taiwán, antes de lanzarse a pelear “palmo a palmo” con Estados Unidos la posibilidad de que el gigante asiático sea el próximo líder global. En un mercado de granos que tiene a este último como principal importador mundial de estos productos y a Estados Unidos como el principal exportador mundial, medir correctamente el impacto de esta situación, no es tarea menor.

Sin lugar a duda y volviendo a la realidad productiva de nuestro país, lo importante y el anhelo de ahora en adelante es que las últimas precipitaciones sean el comienzo de un período de tiempo más húmedo. Claramente la cosecha es lo más trascendente. Pero, por otro lado, también debemos tener bien en claro que una mala decisión comercial puede dilapidar todo un esfuerzo productivo.

El autor es socio de Nóvitas SA