“Por ahí no se construye”: Nicolás Pino habló de la picante interna en La Rural y le envió un mensaje a su vicepresidente

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, envió un mensaje para la interna en la entidad y a su vicepresidente, Marcos Pereda, que la semana pasada reconoció ante LA NACION su intención de conducir la institución, que tendrá elecciones en 2026.

“La SRA enfrenta grandes desafíos y debemos atenderlos: estar cerca del productor, escuchar al socio, ofrecer una mirada moderna. Hay mucho por hacer. El año que viene se cumplen cuatro años desde que ejerzo el rol como vicepresidente. Llegamos con Pino con la idea de renovar la entidad y hemos dado pasos significativos. Ahora arranca una nueva etapa, con más exigencias e ideas nuevas. Siempre hay que sumar. Uno puede tener miradas divergentes en algunos temas, pero lo importante es poner siempre al campo y la institución por encima de todo”, dijo Pereda en ese momento a este medio.

Agregó: “Si el año próximo los socios ven en mi persona una opción para conducir, estoy listo para encarar ese desafío. No se trata de cuestiones personales, las personas pasan”.

Como informó LA NACION a partir de diversas fuentes, Pereda se siente el sucesor natural en la SRA. Sin embargo, Pino entiende que debe continuar un periodo más y en esa línea ya le avisó a su círculo íntimo que va por un mandato más, con otro vicepresidente, es decir no Pereda.

En este marco, Pino habló con campoindustria.com en la Expo Otoño Hereford y Shorthorn en la Sociedad Rural de Azul. Allí, ese medio lo consultó, entre otros temas, sobre la interna en la entidad.

Marcos Pereda y Nicolás Pino cuando renovaron en la entidad para seguir como máximos directivos

A Pino, consignó el medio, no le preocupa la interna. Dijo: “La verdad que no. Pero yo me enteré por los medios, me enteré por colegas de ustedes. Así que es raro lo que está pasando, porque si bien en la elección del año pasado, cuando los socios renovaron la confianza en la fórmula que me tocó encabezar, y que yo estuve de acuerdo que sea con Marcos Pereda, siempre pensé que, por esa confianza que nos dieron los socios íbamos a estar a la altura y no escuchando irresponsablemente un año y medio antes de que pase una elección, estar empezando a hablar de interna. Me parece que por ahí no se construye”.

En tanto, después, ante una consulta sobre si lo sorprendía y decepcionaba la situación, el presidente de la SRA apuntó: “No. Me sorprende, pero no por la ansiedad del vicepresidente de querer ser presidente. Me sorprende la manera, la forma y los tiempos. Eso sí”.

La semana pasada, Pereda, que además de vicepresidente de la Rural es presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), pidió al Gobierno en un almuerzo del Cicyp una “hoja de ruta” para eliminar definitivamente las retenciones. Allí estaba Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Los allí presentes del sector y no tanto entendieron que sus palabras no iban dirigidas al público, sino que era la catapulta para empezar a posicionarse en la interna de la Rural. Aunque falta más de un año, para muchos fue una suerte de lanzamiento de campaña para ser el nuevo titular de la SRA.

Nicolás Pino: "Siempre pensé que, por esa confianza que nos dieron los socios, íbamos a estar a la altura y no escuchando irresponsablemente un año y medio antes de que pase una elección, estar empezando a hablar de interna. Me parece que por ahí no se construye” Fabián Malavolta

Pino también estaba en una mesa en ese encuentro del Cicyp. En tanto, había otra mesa con representantes de distritos opositores a la actual gestión y afines a Pereda, como Soledad Díaz de Tejada (Santa Fe) y Juan Diego Etchevehere (Entre Ríos), con los cuales Pereda tendría pensado trabajar para ser el nuevo presidente de la entidad.