Por US$600 millones: se cerró la venta del 50% de la principal productora de fertilizantes del país

Se cerró la venta del 50% que Nutrien, uno de los colosos del mercado global de fertilizantes, tenía en la productora de fertilizantes Profertil. Los nuevos dueños, a cambio de US$600 millones, son el grupo agroindustrial Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Vale recordar que, hace unos días, Adecoagro le ofreció a YPF adquirir el otro 50% que tiene en la firma de fertilizantes ubicada en la zona de Bahía Blanca. Se aguarda sobre esto una definición del directorio de la petrolera. El monto ofrecido es también US$600 millones.

“Nutrien Ltd. anunció hoy [por ayer] la venta de su participación del 50% en la productora argentina de nitrógeno Profertil SA (Profertil) a Adecoagro SA y la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda. mediante una adquisición conjunta. El beneficio total de la venta, antes de impuestos, asciende a aproximadamente US$600 millones”, señaló la compañía internacional.

Agregó: “El cierre de la venta de nuestra participación en Profertil demuestra un progreso continuo en la simplificación de nuestra cartera, la mejora de la calidad de las ganancias y la optimización de la conversión de efectivo”, dijo Ken Seitz, presidente y director ejecutivo de Nutrien. Remarcó: “Tenemos la intención de destinar los fondos a prioridades de asignación de capital que respalden nuestra capacidad de aumentar el flujo de caja libre por acción a largo plazo, incluyendo inversiones de crecimiento específicas, recompra de acciones y reducción de deuda”.

La empresa produce 1,3 millones de toneladas de urea granulada Archivo

En tanto, en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Profertil señaló que, “en los términos del artículo 99 de la Ley Nº 26.831 y de la Sección II, del Capítulo I, del Título XII de las Normas de CNV (T.O. 2013) que, el día 10 de diciembre de 2025, Nutrien Ltd., quien era propietario de la totalidad de las acciones Clase “A”, representativas del 50% del capital social y votos de Profertil, a través de su subsidiaria Agrium Holdco Spain S.L., notificó a la Sociedad la transferencia del total de su participación accionaria en Profertil en favor de una sociedad denominada Avaldi SA., cuyos accionistas son Agro Inversora Argentina SA [por Adecoagro] y la Asociación de Cooperativas Argentinas, en una proporción del 80 y 20%, respectivamente".