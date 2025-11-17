Productividad ganadera. Un paso clave en el control de la garrapata bovina

La garrapata común del bovino (Rhipicephalus microplus) continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios de la ganadería argentina. Este parásito, que afecta a más de 15 millones de cabezas y se extiende por unas 65 millones de hectáreas del norte del país, genera pérdidas económicas que superan los 200 millones de dólares anuales. Su impacto directo se traduce en menor ganancia de peso, caída en la producción láctea y transmisión de enfermedades como la tristeza bovina, un cuadro que puede resultar fatal para los animales.

Durante el evento de lanzamiento de Biozectra, realizado en la Ciudad de Corrientes, especialistas coincidieron en que el control efectivo de la garrapata es una condición indispensable para sostener la productividad y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.

Referentes del sector ganadero durante la presentación.

“Este parásito no solo afecta a los productores de las zonas tropicales y subtropicales. Su dispersión a través del movimiento de hacienda también puede generar focos en establecimientos previamente limpios”, explicó el doctor Santiago Nava, jefe del Grupo de Sanidad Animal del INTA Rafaela e Investigador Principal del CONICET. “No es un problema local, sino regional. En toda Sudamérica existen diagnósticos de resistencia a múltiples grupos químicos, y eso hace necesario incorporar nuevas moléculas que aporten altos niveles de eficacia y previsibilidad en cuanto al desempeño terapéutico esperado.”

El desafío de las resistencias y la necesidad de innovación

Nava repasó la evolución de los distintos acaricidas utilizados en el país y subrayó un punto crítico: en los últimos treinta años, el desarrollo de nuevas drogas se detuvo, mientras las resistencias se multiplicaron. “Desde los años 90 tuvimos un vacío de innovación. No aparecieron nuevos principios activos hasta ahora. Por eso, la llegada de moléculas como las isoxazolinas representa un cambio sustancial. Nos dan plasticidad para la aplicación en diferentes contextos epidemiológicos y productivos, alta eficacia y, sobre todo, previsibilidad”, afirmó.

Santiago Nava, jefe del Grupo de Sanidad Animal del INTA Rafaela e Investigador Principal del CONICET.

Esa previsibilidad, explicó el especialista, es lo que permite recuperar el control de los focos y garantizar despachos seguros de hacienda hacia zonas libres de garrapata. “Hoy sabemos que independientemente del estatus de resistencia previo, las isoxazolinas ofrecen niveles de eficacia cercanos al 100%. Eso marca una diferencia enorme respecto de las drogas tradicionales.”

En este contexto, la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se vuelve estratégica para la sustentabilidad del rodeo y la competitividad de la carne argentina en los mercados internacionales, donde la trazabilidad y la inocuidad son exigencias ineludibles.

Un escenario propicio para el crecimiento ganadero

Durante el encuentro, el Ingeniero Agrónomo Sebastián Riffel, especialista en producción animal, trazó un panorama alentador para la ganadería nacional, aunque no exento de desafíos estructurales.

“Estamos viviendo un momento inédito, con buenos precios y excelentes oportunidades. Pero si no mejoramos nuestros sistemas de producción, dentro de cinco años vamos a estar igual que hace cuarenta”, advirtió. Según el experto, los sistemas ganaderos argentinos son simples, pero también frágiles y de baja productividad.

El Ingeniero Agrónomo Sebastián Riffel, especialista en producción animal.

Riffel comparó los indicadores nacionales con los de Estados Unidos, el principal competidor en exportaciones de carne. “Mientras nuestra tasa de destete ronda el 63%, en Estados Unidos supera el 90%. Y aunque ellos tienen solo un 64% más de stock vacuno que nosotros, producen un 400% más de carne”, detalló. “No se trata de copiar, pero sí de tomar conciencia: necesitamos más terneros y más kilos por animal. Ese es el camino para aprovechar el contexto favorable que se abre para la ganadería argentina.”

El especialista destacó también la importancia de adoptar tecnologías sanitarias y reproductivas, junto con una gestión más eficiente de los recursos forrajeros. “La sanidad es una de las patas que más incide en la rentabilidad. Una garrapata no controlada o un caso de tristeza bovina pueden tirar por la borda todo un ciclo productivo.”

Una nueva era en el control parasitario

En este escenario, Biogénesis Bagó presentó Biozectra, un antiparasitario externo pour-on desarrollado con fluralaner 5%, una molécula de última generación perteneciente a la familia de las isoxazolinas. Este principio activo actúa inhibiendo los canales de cloruro que activan los receptores del sistema nervioso de los insectos y arácnidos, provocando su parálisis y muerte sin afectar a los mamíferos.

“Biozectra redefine el control de la garrapata porque combina tres atributos clave: eficacia absoluta (en garrapatas), acción prolongada y facilidad de aplicación”, explicó Juan Cruz Muriel, gerente técnico comercial de Biogénesis Bagó. “Logra un 100% de eficacia, con una acción residual de hasta 42 días, sin mostrar resistencia cruzada con otras moléculas. Esto permite al productor disponer de una herramienta confiable para manejar la sanidad del rodeo y trasladar hacienda entre zonas con distinto estatus sanitario.”

Juan Cruz Muriel, gerente técnico comercial de Biogénesis Bagó.

El formato pour-on simplifica el manejo, mejora el bienestar animal y optimiza el trabajo en los establecimientos. “Una sola aplicación basta para controlar un problema que genera pérdidas millonarias. Además, al ser un tratamiento no invasivo, se evitan procedimientos más estresantes como los baños”, agregó Muriel.

Pero el alcance de esta innovación va más allá del control de la garrapata. “Si lo llevamos al control de sarna, hoy la enfermedad está haciendo estragos en la Pampa Húmeda. Todos los encierres a corral, e incluso los establecimientos lecheros o ganaderos que introducen sarna, están enfrentando grandes dificultades para erradicarla”, explicó. “Biozectra viene a dar una solución concreta también para esos productores. Con un solo tratamiento, podemos controlar una enfermedad que tiene un impacto económico millonario tanto por garrapata como por sarna. Ese es el verdadero beneficio productivo que aporta esta tecnología.”

Innovación, sustentabilidad y respaldo técnico

El lanzamiento de Biozectra representa también un paso más en la estrategia de innovación de Biogénesis Bagó. “La compañía trabajó durante tres años para desarrollar y registrar este producto, que hoy ya está disponible en veterinarias de todo el país”, señaló Muriel. “Nuestra misión es ofrecer soluciones de alta calidad, respaldadas por la ciencia y con impacto directo en la productividad y la sustentabilidad del campo.”

Además del control de garrapatas, Biozectra está indicado para combatir la ura, la miasis cutánea, la sarna y la mosca de los cuernos, ampliando su espectro de acción frente a los principales ectoparásitos del bovino. Su eficacia y seguridad lo convierten en una herramienta estratégica para mejorar los índices productivos en las regiones más afectadas.

“Es una buena noticia para el mercado veterinario y para los productores”, sostuvo Muriel. “Con Biozectra, Biogénesis Bagó suma una solución tecnológica de última generación a su portafolio, reafirmando su compromiso con la sanidad animal y el desarrollo de una ganadería más eficiente y sostenible.”

Hacia una ganadería más eficiente

La presentación de Biozectra no solo marcó el lanzamiento de un nuevo producto, sino también un espacio de encuentro entre técnicos, veterinarios y productores, donde se debatió sobre los desafíos y oportunidades de la ganadería argentina.

“La marca Biogénesis Bagó es sinónimo de calidad. Los productores y los veterinarios confían mucho en la calidad del producto, y hoy incorporar Biozectra a nuestra familia de antiparasitarios externos y específicamente garrapaticidas es una gran alegría.” concluyó Muriel.

Con un contexto internacional favorable y un mercado cada vez más exigente, el control sanitario se consolida como una condición esencial para aumentar la productividad, cuidar el bienestar animal y sostener la competitividad del país en el mundo.

