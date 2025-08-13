Pronóstico. Los vientos del norte impulsarán un repunte térmico: qué intensidad tendrá

En lo que resta de la semana y en los días siguientes se dará un cambio de condiciones en la región agrícola: de temperaturas mínimas por debajo de lo normal y heladas en gran parte del territorio se pasará a un repunte térmico impulsado por la llegada de vientos del norte. Este cambio estará acompañado por precipitaciones más importantes en el sur y el centro del área agrícola, mientras que el norte quedará mayormente al margen.

Así lo indicó el informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, elaborado por el agroclimatólogo Eduardo Sierra, que recordó que, debido a la entrada de vientos polares en los días precedentes, se comenzó con temperaturas mínimas por debajo de lo normal en la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte. En rigor, se dieron heladas generales en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y heladas localizadas hasta el centro del NOA, el centro de Cuyo y el sur de la región pampeana, con un amplio foco de heladas generales sobre el sur de Buenos Aires.

Las temperaturas mínimas hasta el próximo miércoles BCBA

“Solo el nordeste del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco y gran parte del Paraguay observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores inferiores, y registros de mayor entidad hacia su extremo norte”, detalló el informe. Dijo que se prevén temperaturas mínimas de entre 5 y 10°C en el este del NOA, la mayor parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el oeste de la región pampeana, “con leve riesgo de heladas localizadas”.

El reporte indicó que en el centro del NOA, el centro-oeste de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana, las mínimas estarán entre 0 y 5°C, con heladas localizadas. “Las zonas serranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán mínimas con registros por debajo de 0°C, con heladas generales y una franja con valores de -5 sobre el NOA”, señaló el reporte.

Tras ese fenómeno regresarán los vientos del trópico, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola, registros normales sobre el centro y algo bajo lo normal sobre el sur. “El nordeste del NOA, el sudeste del Paraguay, el sudeste de la región del Chaco y el norte y el centro de la Mesopotamia observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con registros superiores a 35 °C hacia el norte”, describió el pronóstico.

Eduardo Sierra, experto en clima, hizo el informe para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Guillermo Billordo

El centro-este del NOA, el sudeste de Corrientes, el centro de Santa Fe, el norte de Entre Ríos tendrán máximas entre 20 y 25°C. En tanto, el centro-oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la región pampeana presentarán máximas entre 15 y 20°C. “Las zonas cordilleranas y serranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sur de Buenos Aires observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores sobre el NOA”, concluyó el informe.