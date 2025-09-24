Qué dijo Scott Bessent sobre las retenciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió este miércoles a la política de retenciones en la Argentina. A través de una publicación en la red social X, el funcionario del gobierno de Donald Trump vinculó las negociaciones por un swap con el Banco Central a la finalización de los beneficios fiscales para el sector agropecuario.

Qué dijo el funcionario estadounidense sobre las retenciones

En un extenso mensaje, el secretario del Tesoro confirmó el apoyo de su administración y precisó los puntos de cooperación económica. “El Tesoro está actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos por una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central”, comunicó.

Dentro de esa serie de anuncios, incluyó una referencia directa al esquema fiscal del campo. “Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas”, afirmó Bessent en su cuenta de X.

La mención en X de Scott Bessent a la quita de retenciones en la Argentina

¿Cuál es el contexto de su declaración?

El pronunciamiento del funcionario norteamericano ocurre mientras rige en la Argentina un beneficio fiscal para el agro. El Gobierno nacional publicó el decreto 682/2025 en el Boletín Oficial, a través del cual estableció la suspensión del cobro de derechos de exportación para granos y carnes.

La medida tiene un plazo estricto y un tope financiero. El beneficio de retenciones cero estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que el volumen de ventas alcance una suma específica. El límite se fijó en registros de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a 7000 millones de dólares.

El decreto 682/2025 establece el beneficio de retenciones cero hasta el 31 de octubre de 2025 Landtoken

¿Qué repercusiones generó el mensaje?

La frase de Bessent generó comentarios inmediatos en el agro. El sector debate si las retenciones se eliminarán definitivamente o si el mensaje apunta a un retorno de los derechos de exportación a su nivel anterior una vez finalizada la suspensión temporal.

La duda principal es si Estados Unidos busca evitar la repetición de regímenes temporales, como esta medida o el mecanismo de “dólar soja” utilizado por Sergio Massa durante su gestión como ministro de Economía.

Luciano Laspina, diputado nacional del PRO, comentó la publicación. “Hoy se derrumba el FX. Pide Bessent ‘end the tax holiday for commodity producers’. Volver a subir las retenciones”, escribió.

El titular de la ARCA, Juan Pazo, ratificó que no habrá prórroga para la suspensión de los derechos de exportación Landtoken

Cuál es la postura del Gobierno argentino

El equipo económico argentino ya se había pronunciado sobre la temporalidad del beneficio. El lunes pasado, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se reunieron con la Mesa de Enlace. Fuentes del ruralismo indicaron que los funcionarios fueron enfáticos en que no habrá prórroga de la medida que termina el 31 de octubre próximo.

Un día después, el martes, Pazo y otros miembros del equipo económico participaron en el seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) en Rosario. Allí reiteraron el mismo mensaje. La suspensión de los derechos de exportación no tendría continuidad después de la fecha límite establecida en el decreto.

El titular de la ARCA, Juan Pazo, ratificó que no habrá prórroga para la suspensión de los derechos de exportación Marcelo Manera

Cómo reaccionó el mercado de granos a la baja de retenciones

La medida del Gobierno tuvo un impacto positivo inmediato en el mercado. El lunes se registraron operaciones futuras por 1,3 millones de toneladas. El martes, según fuentes del sector, se comercializaron cerca de 1,5 millones de toneladas entre mercadería disponible, futura y directa. El monto total de esas operaciones alcanzó los 515 millones de dólares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.