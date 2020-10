Los vehículos en la puerta de ingreso del establecimiento que Etchevehere denunció como tomado Crédito: Twitter Juan Diego Etchevehere

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 14:25

El exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere señaló esta tarde que "11 vehículos y alrededor de 30 personas" llegaron hasta el establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos, de cuya usurpación denunció, "queriendo entrar a la toma ilegal".

En un mensaje que escribió en la red Twitter, mostró imágenes y un video donde él mismo dijo: "Es increíble la inacción de la Justicia lo que está produciendo en este lugar; más ocupantes y militantes que vienen a la toma ilegal".

Después, en otro mensaje escribió: "El juez Flores tiene que decidir en estos momentos si deja entrar 35 nuevos ocupantes ilegales. Que decidirá? Los dejará entrar? Ingresarán más usurpadores a Casa Nueva con la autorización del juez?"

En tanto, más temprano en declaraciones radiales remarcó que seguirá "en la puerta" del establecimiento "hasta que se vayan los funcionarios nacionales disfrazados de ecologistas".

Etchevehere realizó declaraciones radiales pese a que el juez subrogante Raúl Flores, que ayer no hizo lugar a un pedido de desalojo, prohibió al exfuncionario declaraciones en medios en relación a otra causa. En rigor, por una causa por presunta "extorsión en contexto de violencia de género" que inició su hermana, Dolores Etchevehere, que anunció una donación de tierras en favor de un proyecto agroecológico que respalda Juan Grabois, Flores dispuso la "prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales".

"Este es el mundo del revés, es increíble lo que está pasando en la Argentina. Es increíble que un grupo de funcionarios de Estado como pudimos comprobar tome un campo apoyado por el gobierno nacional, por funcionarios del gobierno nacional", señaló el exministro de Agricultura.

Al referirse a la resolución del juez, indicó: "Los molestados fuimos nosotros, los usurpados fuimos nosotros. Los que se metieron a la casa, 100 tipos sin permiso, fue a la nuestra".

Etchevehere señaló que "el mismo juez nos encomendó que buscáramos un mediador y tratáramos solucionar por la vía del diálogo y al día siguiente nos dice que no podemos entrar al campo. ¿Cómo podemos dialogar si no podemos entrar al campo? No dijo nada de la cuestión de fondo de la usurpación".

El exministro alertó que no se va a retirar del lugar enfrente del campo. "No nos vamos a mover de la puerta y no vamos a dejar de opinar. Si es una cuestión familiar como algunos quieren disfrazar el delito de usurpación, qué hacen 100 funcionarios públicos metidos en mi casa; que se vayan, que se vayan los 100 funcionarios públicos que están en mi casa", expresó.

Según contó, se encuentra "durmiendo en la banquina". Y agregó: "No me voy a mover de acá hasta que se vayan los 100 funcionarios que están dentro del campo, disfrazados de ecologistas, disfrazados de huertas de no sé qué; es una fuerza de ocupación".

El exfuncionario nacional expresó que el administrador del campo no pudo entrar y que hay pérdidas productivas.

"Esta usurpación es una punta de un iceberg, es un sistema, están organizados, sincronizados para llevar adelante este tipo de usurpaciones", precisó. "Nosotros estamos afuera con el papelito y ellos adentro". Por otra parte, se refirió al conflicto con Dolores Etchevehere, su hermana: "Mi hermana vendió su parte hace dos años, no es más socia nuestra".

Para mañana, a las 17, en Santa Elena y otros lugares productores que apoyan el reclamo de Etchevehere contra la toma harán una movilización.

Conforme a los criterios de Más información