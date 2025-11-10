“Razones operativas”: Kicillof prorrogó el pago de una cuota del Inmobiliario Rural

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió extender los plazos del Impuesto Inmobiliario Rural y Complementario para aliviar la situación de los productores afectados, informaron.

Si bien para los partidos inundados ya se concedió la emergencia agropecuaria, que implica, entre otros puntos, diferimientos impositivos, la decisión del gobernador Axel Kicillof llega en ese contexto. La postergación impositiva busca dar un respiro financiero a los productores rurales en general. Recientemente eximió del tributo a 19 partidos bonaerenses.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre.

El director de ARBA, Cristian Girard, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof Red Social X

La medida, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, busca garantizar que los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. En el organismo explicaron que el cambio de fecha responde a “razones operativas” y que tiene como objetivo “asegurar el correcto proceso de liquidación y disponibilidad de los medios de pago”.

Asimismo, ARBA destacó que quienes se encuentren al día con el fisco mantendrán el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático, una modalidad que se conserva para quienes ya estén adheridos o para quienes se sumen por primera vez.

El beneficio, remarcaron en la entidad, apunta a “reconocer el cumplimiento y facilitar las condiciones para que los productores bonaerenses puedan regularizar sus compromisos tributarios en medio de una coyuntura climática adversa”.

El organismo recordó que el pago puede realizarse de manera digital, desde el sitio oficial www.arba.gov.ar, utilizando tarjeta de crédito, cajeros automáticos o la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.

Indicaron que también se puede abonar de forma presencial en las entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos, opciones disponibles para quienes prefieran el pago en efectivo.

Además de esta prórroga, ARBA informó que también se modificó la fecha de vencimiento de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que originalmente operaba el 13 de noviembre y ahora pasará al 11 de diciembre de 2025.

Son 19 los partidos que ya recibieron distintas medidas por la emergencia Gentileza

En paralelo, el organismo provincial recordó los pasos para adherirse al débito automático y obtener el descuento del 10%. Los contribuyentes pueden hacerlo tanto desde una cuenta bancaria (CBU) como con tarjeta de crédito, ingresando en la sección “Autogestión” de la página web del organismo con CUIT y Clave CIT, y seleccionando la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

En caso de necesitar registrar o actualizar el CBU, la opción se encuentra disponible en el apartado “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”, mientras que quienes elijan el débito con tarjeta de crédito verán el pago reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.