Luego de que el Gobierno decidiera prorrogar hasta finales de junio próximo la suspensión de las retenciones a los productos lácteos, y que llevara a cero los reintegros a la exportación, también por el mismo plazo, en la industria explicaron que esto significa un “perjuicio” para la cadena que redunda en menor ingresos. Se estima que por año los reintegros venían representando unos US$30 millones.

Jorge Giraudo, director del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), recordó que los reintegros habían sido disminuidos desde hace tiempo. En el caso de la leche en polvo entera habían pasado del 3% a 0,75%. “Los reintegros es la devolución de impuestos internos que obviamente no se pueden trasladar a precios porque el precio se fija por el mercado internacional, entonces, te lo restituyen en los impuestos. Esto ya era una restitución más baja en los impuestos internos, por ejemplo, la leche en polvo tenía [antes] 3%, después pasó a 0,75%, y ahora cero por ciento”, enumeró.

Según explicó, hay productos como los quesos que tenían, en tanto, 2,5% o la caseína que llegaba al 5%. “Como el negocio de exportación de commodities lácteas es muy fino, el 2,5% o el 5% hacían al margen. Sacarlos, evidentemente, significa un perjuicio para la cadena que redunda en menores ingresos para la industria, por ende, un traslado menor de precios al productor que en este momento está necesitando una suba fuerte de precios por los incrementos de costos que ha tenido”, puntualizó.

Jorge Giraudo, director del OCLA

En el decreto 9/2024 publicado en el Boletín Oficial, se especifica que ante “la situación de bajos precios internacionales para los productos lácteos, registrada a partir del segundo semestre del año 2023 ha generado una menor capacidad de pago de las industrias hacia los productores”. En ese sentido, se argumenta la suspensión de los derechos de exportación hasta el 30 de junio de 2024.

“En lo que respecta a los reintegros a la exportación, estos generan no solo una erogación para el Estado, sino que perjudican el desarrollo de un mercado lácteo transparente y equitativo que requiere de reglas claras, justas e iguales para los diversos actores del mismo… El sostenimiento de dichos reintegros arremete contra los principios de libre competencia fundamentales en nuestra economía actual”, dice parte del decreto sobre los reintegros. Por eso, y con el “objetivo” de optimizar y tornar más efectivo el gasto público, el Gobierno allí indicó que es preciso de forma urgente fijar en 0% el nivel de reintegro aplicable a los productos.

El director del OCLA, en tanto, aseveró que llevar a 0% los reintegros es la típica “de cortar por lo sano y barrer con todo”, y no analizar situación por situación en el sector. “Después sorprende: eliminás derechos, ahora eliminás reintegros, es decir, es la típica de la sábana corta, y no son medidas estructurales, sino son fiscales. No son acertadas y se hacen en un escenario donde al suspender las retenciones o derechos de exportación y al tener un tipo de cambio mucho más competitivo, obviamente que el sector está agradecido por eso, pero esto es una noticia mala que perjudica sobre todo aquellas industrias que estaban recibiendo un diferencial, que venden caseína o quesos”, advirtió.

De acuerdo con los datos de la industria, entre algunos de los productos, la crema tenía entre 0,75% y 1,25% dependiendo del producto. El dulce de leche llegaba a 3,5%. Los helados entre 3 y 3,25%. La lactosa tenía reintegros por 1 y 1,25%. La leche en polvo descremada entre 0,75% y 1,25%. La leche en polvo entera entre 0,75% y 1,25%. La leche modificada entre 2,5% y 3,25%. En el caso de los quesos tenían un 2,5%. La manteca, en tanto, tenía un 0,5% y la mozzarella 2,5%.

Situación

En este contexto, Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), se refirió tanto a la medida sobre las retenciones como a los reintegros que no se cobrarán.

“La medida impacta positivamente sobre el 25% de la leche que se exporta y, de alguna manera, en el sector nosotros la dábamos por descontada. En función de lo que vino pasando en el último año hubo siete plagas que se abatieron sobre el sector porque, además de la cuestión climática, cada una de las medidas que tomó el gobierno [anterior] vinculadas al sector impactaron todas de manera negativa. Desde la implementación de los dólares diferenciales, como las políticas de precio en el mercado interno, porque son medidas que impactaron de manera negativa; poder sacar una parte de la producción sin derechos de exportación es positiva”, dijo.

Sobre la baja a 0% de los reintegros, añadió que, si bien es cierto que hubo una mejora en la competitividad cambiaria, no hay que olvidarse que el concepto de reintegro tiene que ver con la devolución del componente impositivo que tenga el bien a exportar.

“Esto para no convertirnos en exportadores de impuestos. Nosotros, de alguna manera, estamos acompañando porque la situación del país exige del esfuerzo de todos, es una medida que con el tiempo hay que revisarla, por ejemplo, en porcentajes, si son los que corresponden. La política de reintegros debe utilizarse, porque son medidas que están autorizadas por la OMC [Organización Mundial del Comercio] porque muchos países lo hacen. En un contexto particular como este, de emergencia extrema, desde el punto de vista fiscal también acompañamos, pero con el tiempo hay que revisarlo”, resumió.