Santa Fe: presentaron un programa para fortalecer la cadena cárnica en Europa

El gobernador Omar Perotti lanzó el programa de cooperación denominado “Fortalecimiento de la cadena de valor cárnica de Santa Fe en el mercado europeo”. Según explicaron en un comunicado, esa provincia fue la única seleccionada junto a otros dos proyectos de la Nación.

Además, señalaron que “el objetivo es fortalecer las políticas públicas en materia de sostenibilidad en el sector cárnico, a través de la implementación de sistemas de trazabilidad y certificación, como también incentivos innovadores para productores agropecuarios”.

En una reunión realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, se presentó el programa, las medidas en discusión en la Unión Europea y los estándares de la producción ganadera en esa provincia.

Perotti destacó: “La posibilidad de presentar cómo trabajamos y cómo queremos seguir trabajando y cómo sumar lo que podamos incorporar; y aprender del desarrollo que el programa Al-Invest pueda estar mostrándonos en el territorio”.

“Consideramos que es un paso importante en muchos de nuestros actores en territorio, que ustedes mismos hayan podido comprobar en terreno para que podamos estar hablando en la línea de la sustentabilidad y seguramente también sugerencias para poder mejorar”, amplió.

El gobernador recordó que la provincia tiene un perfil exportador. Cerca del 24% del total de las ventas al exterior de la Argentina en esta materia salen de Santa Fe. “Los actores tienen pleno conocimiento de los mercados y de las exigencias, sabemos que a veces hay momentos donde se discute si la norma tal ya empieza a regir, si la Argentina la va o no tomar, si la tiene y si estos son los tiempos. Lo que tenemos muy claro es que hay consumidores y esos consumidores no se rigen por los tiempos de las normas, sino por lo que consideran e incorporan en sus hábitos, ahí es donde nosotros tenemos que estar ganando tiempo más allá de esa discusión”, expresó.

El proyecto consistirá en tres fases fundamentales que comenzaron a ejecutarse a principios de este mes y finalizará en marzo 2023

En ese sentido, Perotti dijo: “Muchas de nuestras empresas han tenido que certificar ciertas normas para poder ser proveedores de tal industria automotriz y no lo exige nadie, le exige la industria automotriz para poder comprarle o si no no le compra. Si el consumidor está demandando cierta forma de producción tenemos que tener la inteligencia y la capacidad, y por eso el compromiso presente de saber que estamos preparados y lo podemos hacer”.

El mandatario sostuvo: “Queremos que todos se lleven una visión de la forma en la que se produce, de la sustentabilidad que tiene y puede alcanzar cualquiera de nuestras formas de producción con la sustentabilidad que el consumidor más exigente del mundo pueda estar requiriendo. Abrimos una instancia de trabajo necesaria para nosotros en todas las adecuaciones, incorporaciones y sugerencias y también pedirles a ustedes que sean los comunicadores de lo que han visto, de cómo se producen en nuestra provincia”.

Cooperación Al-Invest verde

Según explicaron en la página oficial del gobierno santafesino, el programa de la UE por 33 millones de euros se estructura en tres componentes. El Componente 2 consiste en 6 millones de euros hasta 2025. Es implementada por Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp, de España) y el Instituto Ítalo Latino Americano (IILA, de Italia), y se orienta a la promoción de cadenas de valor sostenibles que respeten los derechos laborales y estén en línea con los requerimientos normativos europeos en materia ambiental, para asegurar la cadena de valor al mercado europeo.

Además, contaron que la Argentina obtuvo tres proyectos: dos de Nación (de las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Productivo) y uno de Santa Fe, que fue la única provincia seleccionada en esta instancia y que trabajó con Nación.

El proyecto santafesino

El proyecto de Santa Fe se desplegará en tres fases: la primera es una consultoría financiada por IILA y que comenzó el pasado 12 de diciembre y finalizó el lunes pasado.

La segunda fase se desarrollará entre enero y febrero de 2023, en la cual la Fiiapp financiará una consultoría para que desarrolle una propuesta de software para el sistema de trazabilidad del sector cárnico y estudio de esquema de incentivos para distintas líneas productivas. En ese período se elaborará un sistema de un manual de procedimientos de estrategias productivas sostenibles en la ganadería bovina santafesina; y el diseño de un sistema de incentivos para profundizar prácticas sostenibles a través de un software que permita acreditar dichos requerimientos.

Finalmente, entre febrero y marzo próximos se llevará adelante la tercera fase que consistirá en una misión de diálogo y sensibilización sobre la producción sostenible santafesina en Bruselas (Bélgica).

LA NACION