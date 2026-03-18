Sarna bovina: un problema sanitario que vuelve a ganar terreno en los rodeos

La sarna bovina volvió a instalarse como una preocupación creciente para los productores ganaderos. En los últimos años se registró un recrudecimiento de esta parasitosis, especialmente en la región pampeana, donde el avance de los sistemas intensivos y los cambios en el manejo sanitario obligan a revisar estrategias de control. El problema no solo impacta en el bienestar animal, sino también en la productividad de los rodeos.

“En los últimos años vimos un recrudecimiento de la sarna bovina en la Pampa Húmeda. Es una problemática que volvió a aparecer con fuerza y obliga a repensar las herramientas de control”, señaló el médico veterinario Juan Cruz Muriel, gerente técnico comercial de Biogénesis Bagó, durante una jornada técnica realizada en Expoagro.

Ganadería argentina: potencial y desafíos frente al mundo

Más allá de los desafíos sanitarios, el contexto internacional abre oportunidades para la producción de carne argentina. Según explicó el ingeniero agrónomo Sebastián Riffel, consultor ganadero de Elizalde & Riffel, el país cuenta con condiciones naturales y productivas para posicionarse en el mercado global de carnes de calidad.

El Ingeniero Agrónomo Sebastián Riffel durante la exposición.

“Muy pocos lugares del mundo pueden producir carne de calidad con razas británicas o sus cruzas. En ese grupo están Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Australia”, explicó Riffel. En ese sentido, destacó que la diferenciación por calidad es una de las principales ventajas competitivas del país frente a otros exportadores más orientados al volumen.

Sin embargo, el especialista remarcó que la productividad sigue siendo el principal desafío estructural de la ganadería argentina. Uno de los indicadores más claros es la tasa de destete. “Argentina se mantiene desde hace años entre el 61% y el 66% de destete, mientras que Estados Unidos está entre el 85% y el 90%. Ahí aparece una de nuestras principales limitantes: producimos pocos terneros”, explicó.

A esto se suma el peso de faena. “Nosotros celebramos cuando aumentamos tres kilos de carcasa, pero si miramos la evolución de Estados Unidos en los últimos años, el incremento es mucho más marcado”, sostuvo Riffel. Según indicó, la combinación de baja tasa de destete y pesos de faena relativamente bajos explica buena parte de la brecha de productividad entre ambos países.

Una nueva herramienta frente a los ectoparásitos

En ese contexto sanitario, Biogénesis Bagó presentó en Expoagro la ampliación de indicación de Biozectra, un producto desarrollado para el control de ectoparásitos en bovinos que ahora también está aprobado para combatir la sarna bovina.

El producto es un pour-on a base de fluralaner, una molécula que actúa sobre diferentes parásitos externos. Según explicó el médico veterinario Juan Cruz Muriel, la herramienta permite simplificar el manejo sanitario de los rodeos.

“Es el primer fluralaner aprobado por SENASA en la Argentina para el control de sarna bovina. Tiene una eficacia del 100% con una sola aplicación y actúa sobre cualquier estadio del ácaro”, afirmó.

Cómo actúa la nueva tecnología

El producto está diseñado para aplicarse sobre el lomo del animal, desde donde se absorbe a través de la piel y se distribuye por el organismo. De acuerdo con la compañía, su perfil farmacológico permite que la molécula alcance rápidamente el sitio donde se alimentan los ácaros responsables de la enfermedad.

“Su absorción y difusión permiten que llegue rápidamente al torrente sanguíneo y a los tejidos, alcanzando concentraciones letales para los ácaros y manteniendo una acción sostenida en el tiempo”, explicó Muriel.

Además del control de sarna psoróptica, la herramienta forma parte de una estrategia más amplia de control de ectoparásitos que incluye garrapata común del bovino, mosca de los cuernos, miasis o bichera y ura. Según el laboratorio, la persistencia del principio activo en los tejidos también ayuda a prevenir reinfestaciones.

Sanidad y productividad, dos claves para el crecimiento

Para los especialistas, mejorar la productividad ganadera requerirá una combinación de tecnologías, manejo y sanidad. En ese marco, el control eficiente de enfermedades y parásitos es una condición básica para aumentar los niveles de producción.

“Si queremos aprovechar la demanda mundial de carne de calidad tenemos que mejorar nuestros indicadores productivos. Hay un recorrido enorme para crecer”, resumió Riffel.

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