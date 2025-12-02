“Se ha mezclado la ignorancia y la ideología”: expertos cuestionan el proyecto de la diputada K que impulsa un impuesto a los gases de las vacas

Tras el escándalo que generó el proyecto de ley de la diputada provincial de Unión por la Patria, Lucía Klug, para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), un tributo destinado a gravar las emisiones del gas generadas por la actividad ganadera, especialistas y entidades del sector cuestionaron su iniciativa. Señalaron que proyectos de este tipo generan incertidumbre en la producción, desalientan inversiones y pueden influir en una baja del stock.

Klug, militante del espacio Patria Grande y cercana a Juan Grabois, dejará su banca la próxima semana. No obstante, deja un proyecto que generó mucho ruido en el sector agropecuario, pese a que no reúne apoyo suficiente dentro de la Legislatura. El texto plantea la creación de la Tamba con el objetivo de “mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo la actividad económica”, aplicando el principio de responsabilidad extendida del productor. Desde que se conoció el proyecto, diversas entidades le respondieron a la diputada, entre ellos, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y co-coordinador de la Comisión de Sostenibilidad, dijo que el metano generado por la ganadería forma parte del ciclo biogénico del carbono, un proceso natural en el que el carbono absorbido por las plantas mediante fotosíntesis es ingerido por los rumiantes y posteriormente liberado como metano. Se oxida en la atmósfera en un período de 7 a 10 años, transformándose nuevamente en CO₂ disponible para la vegetación.

Andres Costamagna, director de la Sociedad Rural y co-coordinador de la Comisión de Sostenibilidad

Señaló que equiparar este mecanismo natural con las emisiones fósiles, que provienen de carbono almacenado durante millones de años y que se acumula a largo plazo en la atmósfera, constituye un error metodológico. El metano de la ganadería forma parte de “un carbono nuevo, producto de la fotosíntesis”.

Recordó que durante la pandemia quedó claro que la narrativa que equipara vacas con industrias era equivocada: “Se frenaron actividades industriales y el transporte, las ciudades se descontaminaron, y las vacas siguieron rumiando. La gente entendió que no se puede comparar actividades naturales con actividades industriales”.

Según Costamagna, imponer una tasa de este tipo se traduce directamente en mayores precios de los alimentos: “El error de la diputada es que se pague sobre un producto del que se toma leche o come el asado, subiendo el precio de los alimentos y yendo directamente al trabajador argentino y las economías familiares. Hay que estar mejor asesorado a la hora de tirar estas iniciativas”.

El ciclo del carbono en la producción ganadera

El especialista explicó que el metano es un gas de vida corta, que se descompone entre 7 y 10 años, a diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer un siglo en la atmósfera, o de otros gases que duran mil años. Y concluyó: “Es una narrativa vieja. La comunidad global ya sabe que no es así: dato mata relato”. Recordó que en el mundo hay 920 millones de cabezas vacunas, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Ernesto Viglizzo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, cuestionó el enfoque ideológico del proyecto de ley. Afirmó que “se ha mezclado la ignorancia y la ideología, y eso genera una propuesta insensata”.

Agregó que detrás hay “un trasfondo político-ideológico que ve en la producción pampeana cierta injusticia social”. Recordó que “los rumiantes siempre han existido en el planeta y siempre han emitido metano”, porque su sistema digestivo, aunque ineficiente, “les permite convertir fibra y pastos duros en proteínas de alto valor biológico”.

Ernesto Viglizzo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria

Señaló que el debate se basa en una mirada incompleta, ya que “el ganado bovino produce aproximadamente el 15% del metano global”, mientras que “el otro 85% proviene de fuentes como la industria petrolera, los basurales y los humedales”. Además, subrayó que se minimiza el papel del dióxido de carbono, “el gas responsable de más del 80% del calentamiento global”, que puede persistir hasta 1000 años en la atmósfera, frente a los “10 a 12 años” del metano. Recordó que el óxido nitroso, “el gas más potente en términos de calentamiento”, permanece alrededor de un siglo. Por eso insistió en que “no se pueden juzgar bajo la misma regla gases con naturalezas tan distintas”.

Juan José Grijera Naon, presidente de la Oficina Permanente Internacional de la Carne y miembro de la Academia de Agronomía y Veterinaria, coincidió en que el metano de los rumiantes forma parte de un ciclo natural: “Es cierto que emiten metano, pero no se acumula como el dióxido de carbono. Se degrada en la atmósfera y vuelve a la tierra como insumo para la fotosíntesis”.

Resaltó que el metano dura “decenas de años”, mientras el CO₂ permanece “cientos de años”. Además, advirtió que en foros internacionales hubo intentos de desplazar la atención del dióxido de carbono hacia el metano “por intereses creados de la industria de combustibles fósiles”. A nivel técnico, subrayó que el IPCC debería contabilizar también el secuestro de carbono en sistemas pastoriles, un aporte que no está incluido plenamente en los inventarios.

Juan Jose Grijera Naon, presidente de la Oficina Permanente Internacional de la Carne, y miembro de la Academia de Agronomía y Veterinaria

Recordó que la Argentina representa apenas “alrededor del 1,2% de las emisiones globales” sumando todos los sectores, y que existen prácticas que reducen naturalmente el metano, como mejorar la digestibilidad del pasto o utilizar dietas balanceadas en feedlots. Sobre la iniciativa de la diputada, fue directo: “Hubo falta de información y de asesoramiento”. Y agregó que medir al ganado como si fuera una fábrica ignora la lógica biológica del sistema: “Sería como ponerle un impuesto a la fábrica de automóviles por emitir, y no se lo ponen”.

La Cámara Argentina de Feedlot emitió un comunicado en el que rechazó la propuesta por considerarla un intento de “aumentar la presión fiscal bajo argumentos ambientales”. La entidad afirmó que la tasa “no busca cumplir con la normativa ambiental”, sino crear un nuevo mecanismo recaudatorio para financiar la gestión de residuos urbanos. Y cuestionó el criterio del tributo: “Pretende establecer una nueva tasa por el simple hecho de que el ganado respire”.

El doctor en Ciencias Agrarias, José Jáuregui, advirtió que persiste un desconocimiento profundo sobre la actividad ganadera y, en particular, sobre el metano. Agregó que la emisión de metano de los rumiantes es un proceso natural derivado de la digestión: el carbono proviene del CO₂ atmosférico captado por las plantas, que luego es consumido por el ganado y transformado por bacterias en el rumen. Subrayó que se trata de un ciclo biogénico que se recicla rápidamente, con una vida media de aproximadamente diez años hasta volver a convertirse en CO₂ disponible para la fotosíntesis. En contraste, señaló que “el metano que debería preocupar proviene de basurales y fugas, porque ese sí constituye un incremento neto en la atmósfera”.

Para ilustrar, recordó que Nueva Zelanda en 2022 implementó un impuesto al metano y debió eliminarlo por sus efectos sobre la producción y la competitividad. Señaló que, aunque el sector ganadero en general representa alrededor del 12% de las emisiones totales —directas e indirectas—, el foco se pone en las vacas únicamente por algo que atribuyó a un lobby que encuentra más sencillo apuntar contra un sector atomizado.