Ricardo Negri, presidente del Senasa, en el congreso de Aapresid

Cristian Mira 8 de agosto de 2019

Si todos los trámites ganaderos que todavía se hacen en papel o necesitan la presencia física de los productores se realizaran on line la actividad se ahorarría entre 1400 y 1700 millones de pesos.

Así lo estimó el presidente del Senasa, Ricardo Negri, que asistió al congreso de Aapresid que se realiza en esta ciudad al informar sobre la digitalización de los trámites para el movimiento de hacienda.

El funcionario explicó que en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires y en todo Córdoba ya está disponible el Documento Único de Tránsito (DUT), que reemplaza a las viejas guías municipales de hacienda y el Documento para el Tránsito electrónico (DT-e), para que se tramiten en forma on line. "Lo puede hacer un productor en pantuflas desde su casa, antes tenía que perder dos o tres horas para ir a buscar un sello si quería mover un camión de hacienda; el tiempo libre lo puede usar para producir mejor", dijo Negri.

No obstante, todavía hay una veintena de municipios bonaerenses que todavía no han implementado la modalidad on line para los trámites. "Tienen una gran desidia", se lamentó. Una vez que en todo el país se adopte la modalidad de trámites on line, la ganadería se ahorraría entre $1400 y $1700 millones, según estimó el presidente del Senasa.

Negri informó, además, que el Senasa firmó con Santa Fe acuerdos para reemplazar un visado policial para transportar hacienda por la modalidad on line.

El funcionario recordó que en los últimos cuatro años se eliminaron normas burocráticas que estaban en desuso, pero que podían ser utilizadas si un funcionario quería. "Bajamos de 1800 a 300 las normas en vigencia", dijo Negri y añadió: "derogué una norma de 1897".

Fitosanitarios

Respecto del incremento de las disposiciones municipales y locales que se adoptan prohibiendo o restringiendo el uso de fitosanitarios, Negri expresó su preocupación porque "se toman decisiones por creencias y no por criterios científicos".

Para el funcionario, "si los productos se usan bien, de acuerdo a las especificaciones del fabricante no implican riesgos".

En cuanto a la posibilidad de elaborar una ley de fitosanitarios dijo que sería positiva, pero destacó la necesidad de aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción.