El Gobierno declaró una alerta sanitaria por sarna ovina en una provincia

El Gobierno declaró este jueves una alerta sanitaria por sarna ovina en varios departamentos de Chubut por un año e instó a autoridades nacionales y provinciales, entes y profesionales a notificar ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ante cualquier sospecha o confirmación de su presencia. Además, ante el incremento de focos en la región, se dispusieron acciones de prevención, control y erradicación de la enfermedad.

“Se declara la Alerta Sanitaria respecto de la Sarna Ovina causada por el ácaro Psoroptes ovis en los Departamentos Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman de la Provincia del Chubut, hasta el 31 de diciembre de 2026, en función de lo cual se deberán adoptar o fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control de dicha enfermedad”, señaló el organismo en la Resolución 939/2025, publicada en el Boletín Oficial y que lleva la firma de su titular, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

El Senasa indicó que ante hallazgos de la enfermedad se deberá denunciar de forma obligatoria e inmediata y realizar el tratamiento antisárnico sobre toda la majada del predio afectado, el cual se llevará a cabo por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA de Chubut y será supervisado por un profesional del servicio sanitario. En tanto, la nueva normativa incorpora medidas protectivas para los movimientos de ovinos y sus productos procedentes de los departamentos declarados en alerta sanitaria, con destino a zonas libres y que no se encuentren en alerta.

De esta manera, el organismo estableció requisitos para la autorización de traslados de ovinos a faena: cumplir con un tratamiento antisárnico de todos los animales que consiste en baños por inmersión, presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial junto con el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) y realizar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.

En cuanto a los movimientos de ovinos a faena inmediata, aquellos que tengan como destino un frigorífico con tránsito federal sólo deberán contar con la autorización oficial del Senasa, informaron desde el Gobierno. Sin embargo, para los traslados hacia otros establecimientos faenadores (sin tránsito federal) se deberá contar con el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial o el Certificado emitido por la COPROSA chubutense.

Las autoridades remarcaron que la nueva normativa no solo busca disminuir los focos en Chubut, sino también evitar propagaciones en Santa Cruz, que fue declarada libre en 2023, ya que una dispersión implicaría un riesgo tanto para la salud animal como para la continuidad de las actividades productivas y comerciales de la región.

La normativa tendrá un año de vigencia

La sarna ovina es una de las parasitosis de mayor impacto en la ganadería de la Patagonia y se transmite principalmente por contacto directo entre animales, además de que presenta mayor incidencia en otoño e invierno. Sus signos más frecuentes incluyen caída de lana, formación de costras extensas y prurito intenso, que suele provocar conductas anormales de rascado o molestia.

Desde el Gobierno afirmaron que es clave realizar revisaciones periódicas de las majadas. La observación inicial debe hacerse a distancia, desde el potrero o corral, y ante la detección de comportamientos inusuales se debe inspeccionar individualmente a los animales. En ovinos infestados es posible detectar el “granito”, una vesícula generada por los ácaros que tiñe la piel de un tono verdoso o azulado. En cuadros avanzados pueden aparecer áreas sin lana, costras amarillentas y piel endurecida en zonas sensibles como fosas nasales, región perianal y espacios interdigitales.