Segundo remate: el MAG consolidó su nuevo canal de exportación con precios de referencia

En un contexto de firme demanda internacional y oferta acotada de hacienda, con 2100 cabezas, el Mercado Agroganadero (MAG) dio un nuevo paso en la consolidación de un canal específico para la exportación. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, realizó su segundo remate especial con destino exclusivo a mercados externos, una iniciativa que busca generar un ámbito propio de comercialización y formación de precios para este segmento.

La jornada se llevó adelante bajo el mismo esquema que en su debut, con una operatoria que apunta a dar previsibilidad y eficiencia al negocio exportador.

El formato del remate volvió a diferenciarse del sistema tradicional. “La jornada mantuvo la misma dinámica que la primera edición: modalidad televisada, sin traslado físico de los animales, ventas por kilo gancho y retiro directo desde los establecimientos de origen, en cumplimiento con los estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales”, explicaron.

“La jornada mantuvo la misma dinámica que la primera edición: modalidad televisada, sin traslado físico de los animales, ventas por kilo gancho y retiro directo desde los establecimientos de origen, en cumplimiento con los estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales”, explicaron

En términos de volumen, la convocatoria se mantuvo en los mismos números a la primera experiencia, lo que refuerza la continuidad del esquema. Según indicaron, “el volumen de ingreso se ubicó en niveles similares al debut de este esquema, con participación de un amplio conjunto de casas consignatarias y una oferta compuesta por novillos Hilton y no Hilton, además de vacas y vaquillonas con destino a exportación”.

Uno de los aspectos destacados fue el comportamiento de los valores, que mostraron estabilidad pese a algunos cambios en la oferta. “Uno de los datos relevantes del remate fue que, aun sin la presencia de hacienda kosher, los valores se sostuvieron en línea con los registrados en la primera experiencia”, indicaron.

Este dato no pasó desapercibido para el mercado, ya que confirma el interés de la industria frigorífica por este tipo de operaciones. “Esto reflejó una demanda firme por parte de la industria frigorífica y una operatoria que continúa mostrando interés por este tipo de ventas”, agregaron.

Según indicaron, “el volumen de ingreso se ubicó en niveles similares al debut de este esquema, con participación de un amplio conjunto de consignatarias y una oferta compuesta por novillos Hilton y no Hilton, además de vacas y vaquillonas con destino a exportación"

En paralelo, el remate contó con herramientas financieras y comerciales que apuntaron a facilitar las operaciones. En ese sentido, destacaron el acompañamiento del sector bancario. “Como parte de los beneficios, el Banco Provincia de Buenos Aires acompañó el remate ofreciendo financiamiento a 90 días a través de Procampo, aportando una herramienta clave para dinamizar las operaciones y facilitar el acceso al crédito al comprador”, precisaron.

A esto se sumó el respaldo logístico de empresas del transporte, que buscaron mejorar las condiciones del negocio. “En paralelo, las empresas transportistas Gardenal SRL, Bianchi SRL, Transgan SA, El Arreo SA y MPF SRL se sumaron a la iniciativa y otorgaron un 10% de descuento en el traslado de la hacienda”, detallaron.

En cuanto a los valores, el remate dejó referencias claras para las distintas categorías. Los novillos con destino a la cuota Hilton se ubicaron entre $8200 y $8250 por kilo gancho, mientras que los no Hilton oscilaron entre $7900 y $8120.

Por su parte, las vaquillonas no Hilton registraron precios de entre $7730 y $8000, en tanto que las vacas Hilton alcanzaron hasta $7100 y las no Hilton hasta $7070 por kilo gancho.

Más allá de estos valores puntuales, para el MAG la cuestión central es la continuidad del esquema y su consolidación como referencia, dijeron.

“Con dos remates consecutivos y resultados consistentes, el MAG se posiciona como un espacio de referencia para la hacienda destinada a exportación, en un contexto de demanda sostenida y oferta limitada”, afirmaron.

La estrategia apunta ahora a sostener en el tiempo esta modalidad, con el objetivo de darle mayor previsibilidad al negocio exportador. “La intención es sostener una frecuencia mensual que permita darle previsibilidad al negocio y consolidar este canal como complemento del mercado tradicional”, indicaron.

De cara a los próximos meses, dijeron que el próximo remate ya tiene fecha confirmada y se realizará el miércoles 13 de mayo.