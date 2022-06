Son bomberos voluntarios, no consiguen gasoil y ahora podan árboles para juntar fondos

MENDOZA.- La falta de combustible sigue reportando historias impensadas, no sólo por el desabastecimiento del gasoil sino por la falta de ayuda oficial. Esta es la realidad que vive desde hace días el cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad de Salto de las Rosas, en San Rafael, en el sur provincial, que, de la noche a la mañana, se vio obligado a cubrir las emergencias en toda la comuna ante las fallas en la movilidad del cuartel departamental.

Para estos trabajadores, las promesas oficiales de contar con fondos extra para el combustible que necesitan se desvanecen al tiempo que buscan a pulmón realizar acciones para conseguir dinero y no dejar desprotegida a la población. Así, mientras se demoran las respuestas, empezaron a efectuar eventos y lo más llamativo: podan árboles a pedido de los vecinos.

Salto de las Rosas es una localidad que está a 22 kilómetros de la ciudad de San Rafael, pero el cuartel de bomberos voluntarios cubre también el departamento. De hecho, la semana pasada se rompió la autobomba del sistema oficial de la comuna y chocó la camioneta, por lo que desde esa localidad tuvieron que salir a prestar el servicio integral, prácticamente sin combustible, o con el mínimo que tenían, en medio de las riesgosas condiciones invernales.

“Como seguimos esperando y no tenemos respuestas, con la Comisión Directiva se decidió empezar a armar eventos y generar servicios, como poda, ya que tenemos el camión escalera. Con eso, se recaudan fondos para tratar de comprar combustible y también los repuestos, como cubiertas, que hoy valen 205.000 pesos cada una. Para hacer ese servicio de poda, necesitás personal capacitado como los bomberos, que pueden estar a 25 metros de altura para hacer una descarga controlada, con cuerdas. Pero esto nos saca de la función social de la protección civil. Esto estamos viviendo hoy en San Rafael”, explicó a LA NACION Pablo Franciulli, comandante y presidente del cuartel de Salto de las Rosas.

Los equipos del cuartel

“En San Rafael ya hay faltante de combustible para el común de la población. No sobra gasoil para el transporte y empezaron a cortar el suministro del GNC en los autos”, graficó el jefe del cuartel sobre lo que ocurre en el sur de la provincia. Es una situación más crítica que en el resto de la geografía cuyana.

Quejas

En contacto con este diario, los bomberos voluntarios se quejaron de las condiciones legales y administrativas en las que desempeñan su labor, ya que al tener ART, por un convenio con la provincia, figuran hoy como empleados públicos pero con un sueldo que no perciben, lo que les impide frente a Anses, por ejemplo, acceder a créditos hipotecarios o a becas en caso de los más jóvenes.

A esta situación se suman las dificultades diarias para contar con los recursos básicos, como es el combustible, para operar sin problemas. “Nos dicen que no hay presupuesto pero existe un departamento técnico en el Ministerio de Seguridad de la provincia donde hay un fondo común, en base a cada expediente, que no vuelve en protección civil. Como compensación, el Gobierno hace un aporte en combustible: con YPF Ruta nos asignan una tarjeta, con un monto determinado para cada vehículo, el cual no sube y queda estancado tras cada aumento de la tarifa, por lo que se nos restringe cada vez más el acceso al combustible, principalmente por la inflación. Nunca se termina de actualizar por la propia burocracia del Estado, por lo que, por ejemplo, pasan varios meses para ver reflejado el primer aumento”, contaron desde el cuartel.

“Nosotros tenemos la responsabilidad social de concurrir e intervenir en cualquier tipo de incidente que haya. El problema es que la Municipalidad aportaba cada tanto combustible, sobre todo el remanente de esos ajustes en la tarifa, pero en junio no recibimos combustible de la comuna, por lo que el 20 de junio, Día de la Bandera, en el desfile, hicimos público el reclamo y todavía seguimos pidiendo”, remarcó Franciulli, quien contó que también hacen visitas sociales a hospitales para acercarse a los más chicos que son fanáticos de los bomberos y que están pasando por alguna situación compleja de salud. “Buscamos levantarles el ánimo; es un poco de la actividad social que se hace, no sólo la atención de la emergencia”, dijo el comandante.

El apoyo brindado por el cuartel de Salto de las Rosas frente a una serie de incendios en diferentes partes de la comuna fue destacado en las últimas horas por Sebastián Sutoski, jefe del cuartel oficial de Bomberos de la Policía de Mendoza, en declaraciones radiales.

“Aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a nuestros compañeros de Salto de las Rosas, bomberos voluntarios, con quienes tenemos un muy buen vínculo, muy buen nexo no sólo en lo laboral, ya que en horas de la madrugada tuvimos un desperfecto en el motor de una de las autobombas y obviamente, por el horario no hay ninguna casa de repuestos ni taller para poder resolver ese problema, así que contamos con su presencia con nosotros para trabajar en forma conjunta y quedó reparado nuevamente nuestro autobomba y puesto en servicio”, comentó Sutoski, quien aclaró que ellos no tienen inconvenientes con el acceso al combustible.