Terneras Angus Certificadas: presentaron un programa para jerarquizar la selección y comercialización

Los criadores podrán seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o venderlas bajo un esquema técnicamente supervisado, dijo Angus
- 2 minutos de lectura'
La Asociación Argentina de Angus presentó el programa Terneras Angus Certificadas (TAC), “una iniciativa destinada a productores socios y no socios que busca jerarquizar la selección y comercialización de vientres Angus, brindando respaldo institucional y mayor previsibilidad comercial”.
“Se trata de una nueva oportunidad para que los criadores puedan seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o comercializarlas con la seguridad y el aval de la marca líder, bajo un esquema ágil y técnicamente supervisado", agregó la entidad.
Según precisó Angus en un comunicado, el programa establece que el control se realiza en el establecimiento de origen; las terneras deben estar destetadas; la cantidad mínima a controlar es una jaula, no es necesario tatuarlas y serán marcadas en la carretilla derecha por el inspector actuante.
Añadió: “Existe la posibilidad de que, una vez cumplidos los requisitos, puedan volver a ser controladas como MAS (Madres Angus Seleccionadas) a una tarifa diferencial”.
Tras la presentación, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó: “Con Terneras Angus Certificadas estamos dando un paso más en el fortalecimiento de la base productiva de la raza. La reposición es una decisión clave en cualquier planteo ganadero, y ofrecer una herramienta que ordene, garantice calidad y sume respaldo institucional es una forma concreta de agregar valor desde el primer eslabón de la cadena”.
Derito subrayó: “Queremos que más productores puedan acceder a los beneficios de trabajar bajo estándares Angus, incluso aquellos que aún no son socios. Esta certificación genera confianza en el mercado, mejora la transparencia de las operaciones y contribuye a consolidar el posicionamiento de la raza en todo el país”.
Para mayor información e inscripción, los productores pueden comunicarse con el área de Registros de la Asociación Argentina de Angus:
- Lucía Díaz de Vivar – Cel: +54 9 11 2456 2657- asistencia.registros@angus.org.ar
- Dana Salvetti – Cel: +54 9 11 2541 7718 – registros@angus.org.ar
- Guillermo Pérez – Cel: +54 9 11 5607 6662 – rgg@angus.org.ar
Otras noticias de Asociación Argentina de Angus
- 1
“Marcará un nuevo hito”: anunciaron otro remate en la sede del Banco Nación
- 2
Cambios en la vacuna contra la aftosa: el campo se divide por una medida del Gobierno que promete bajar costos
- 3
Por primera vez en la historia: el novillo argentino está más caro que el de Australia y emerge una tensión en la industria frigorífica
- 4
“La picada es lo que más sale”: en las carnicerías la gente busca cortes más baratos