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Terneras Angus Certificadas: presentaron un programa para jerarquizar la selección y comercialización

Los criadores podrán seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o venderlas bajo un esquema técnicamente supervisado, dijo Angus

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El primer remate de Terneras Angus Certificadas que se hizo el año pasado en La Pampa
El primer remate de Terneras Angus Certificadas que se hizo el año pasado en La PampaAngus

La Asociación Argentina de Angus presentó el programa Terneras Angus Certificadas (TAC), “una iniciativa destinada a productores socios y no socios que busca jerarquizar la selección y comercialización de vientres Angus, brindando respaldo institucional y mayor previsibilidad comercial”.

“Se trata de una nueva oportunidad para que los criadores puedan seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o comercializarlas con la seguridad y el aval de la marca líder, bajo un esquema ágil y técnicamente supervisado", agregó la entidad.

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Según precisó Angus en un comunicado, el programa establece que el control se realiza en el establecimiento de origen; las terneras deben estar destetadas; la cantidad mínima a controlar es una jaula, no es necesario tatuarlas y serán marcadas en la carretilla derecha por el inspector actuante.

Añadió: “Existe la posibilidad de que, una vez cumplidos los requisitos, puedan volver a ser controladas como MAS (Madres Angus Seleccionadas) a una tarifa diferencial”.

Tras la presentación, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó: “Con Terneras Angus Certificadas estamos dando un paso más en el fortalecimiento de la base productiva de la raza. La reposición es una decisión clave en cualquier planteo ganadero, y ofrecer una herramienta que ordene, garantice calidad y sume respaldo institucional es una forma concreta de agregar valor desde el primer eslabón de la cadena”.

Derito subrayó: “Queremos que más productores puedan acceder a los beneficios de trabajar bajo estándares Angus, incluso aquellos que aún no son socios. Esta certificación genera confianza en el mercado, mejora la transparencia de las operaciones y contribuye a consolidar el posicionamiento de la raza en todo el país”.

Para mayor información e inscripción, los productores pueden comunicarse con el área de Registros de la Asociación Argentina de Angus:

  • Lucía Díaz de Vivar – Cel: +54 9 11 2456 2657- asistencia.registros@angus.org.ar
  • Dana Salvetti – Cel: +54 9 11 2541 7718 – registros@angus.org.ar
  • Guillermo Pérez – Cel: +54 9 11 5607 6662 – rgg@angus.org.ar
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