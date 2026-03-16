Terneras Angus Certificadas: presentaron un programa para jerarquizar la selección y comercialización

La Asociación Argentina de Angus presentó el programa Terneras Angus Certificadas (TAC), “una iniciativa destinada a productores socios y no socios que busca jerarquizar la selección y comercialización de vientres Angus, brindando respaldo institucional y mayor previsibilidad comercial”.

“Se trata de una nueva oportunidad para que los criadores puedan seleccionar las mejores terneras de su producción para reposición o comercializarlas con la seguridad y el aval de la marca líder, bajo un esquema ágil y técnicamente supervisado", agregó la entidad.

Según precisó Angus en un comunicado, el programa establece que el control se realiza en el establecimiento de origen; las terneras deben estar destetadas; la cantidad mínima a controlar es una jaula, no es necesario tatuarlas y serán marcadas en la carretilla derecha por el inspector actuante.

Añadió: “Existe la posibilidad de que, una vez cumplidos los requisitos, puedan volver a ser controladas como MAS (Madres Angus Seleccionadas) a una tarifa diferencial”.

Tras la presentación, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó: “Con Terneras Angus Certificadas estamos dando un paso más en el fortalecimiento de la base productiva de la raza. La reposición es una decisión clave en cualquier planteo ganadero, y ofrecer una herramienta que ordene, garantice calidad y sume respaldo institucional es una forma concreta de agregar valor desde el primer eslabón de la cadena”.

Derito subrayó: “Queremos que más productores puedan acceder a los beneficios de trabajar bajo estándares Angus, incluso aquellos que aún no son socios. Esta certificación genera confianza en el mercado, mejora la transparencia de las operaciones y contribuye a consolidar el posicionamiento de la raza en todo el país”.

Para mayor información e inscripción, los productores pueden comunicarse con el área de Registros de la Asociación Argentina de Angus: