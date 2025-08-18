“Todavía falta mucho”: fuerte reclamo del campo por obras, una reforma tributaria y seguridad rural

En tiempos de exposiciones rurales en el interior del país, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) buscar llevar su mensaje de cercanía con los productores y renovar los principales reclamos del sector. Su presidente, Carlos Castagnani, y el vicepresidente de la entidad, José Colombatto, encabezaron discursos en distintas muestras donde marcaron la agenda agropecuaria: infraestructura, reforma tributaria, eliminación de retenciones, seguridad rural y fortalecimiento institucional.

“El interior productivo está vivo, está de pie, y está listo para empujar el desarrollo que la Argentina necesita”, sintetizó Castagnani en la Expo Rural de Junín, en un discurso que buscó transmitir el espíritu de la gira.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de avanzar con urgencia en obras de infraestructura. “El mal estado de las rutas afecta no solo a la producción, sino también a la seguridad y a la vida de los ciudadanos. Es momento de dar respuestas concretas y de terminar las obras pendientes como la Cuenca del Salado”, planteó Castagnani.

El dirigente destacó la importancia de acompañar los procesos licitatorios ya iniciados, aunque advirtió: “No alcanza con anunciar, hay que concretar”. También pidió mayor compromiso de provincias y municipios en el mantenimiento de los caminos rurales.

En ese sentido, volvió a insistir en la necesidad de un sistema ferroviario moderno y eficiente. “Celebramos proyectos como el Belgrano Cargas y el Expreso Pampeano, y reclamamos que se fortalezcan los ramales Urquiza y San Martín, porque sin ferrocarril no habrá una verdadera transformación de la Argentina productiva”, dijo.

Reforma tributaria

En Junín, y también en Venado Tuerto, Castagnani retomó un reclamo histórico: encarar una reforma tributaria integral. “Impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque y los Inmobiliarios Rurales son un freno al crecimiento y al salto productivo. Estos gravámenes, tanto nacionales como provinciales, deben revisarse en un sistema más lógico y coherente que incentive la producción”, expresó.

Con firmeza, reiteró: “Jamás vamos a dejar de reclamar por la eliminación total y definitiva de las retenciones”. Y, si bien reconoció avances, como la baja de la inflación y la reducción de retenciones para las economías regionales, insistió en que “todavía falta mucho por hacer”.

Reforma laboral y seguridad rural

El presidente de CRA también pidió encarar cambios en el mercado de trabajo que termine con la precariedad y la marginalidad. “El sistema actual ha fracasado; debemos construir un régimen que proteja tanto al trabajador como al empleador”, sostuvo. Abordó un tema que atraviesa a todo el interior productivo: la inseguridad rural. “Necesitamos una política pública firme, con presencia real de las fuerzas de seguridad en las zonas rurales”, reclamó al referirse al robo de ganado, ataques a silobolsas y usurpaciones.

INTA y SENASA

En materia institucional, Castagnani defendió al INTA como “un organismo que nos ha dado tanto y que debemos defender”. Reconoció la necesidad de reformas y autocrítica, pero insistió en que el objetivo es “tener el mejor INTA posible y apoyarlo con la misma fuerza con la que lo defendemos”. Sobre el Senasa, señaló: “Estamos trabajando junto a las autoridades para construir un Senasa eficiente, que cumpla plenamente el rol para el cual fue creado”.

El titular de CRA anticipó la realización del Congreso de Fundaciones en Río Cuarto, este miércoles y jueves. “Será un ámbito ideal para debatir ideas y marcar un rumbo definitivo en materia sanitaria, contemplando las necesidades y los intereses de todos los productores”, explicó.

En este contexto, defendió el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa: “Permitió consolidar el estatus sanitario de la ganadería argentina y sostener la presencia en los mercados más exigentes”. También pidió atender con urgencia la problemática de la garrapata en el Litoral y trabajar para recuperar el mercado con Chile para la producción ovina patagónica.

Un tramo especial de los discursos estuvo dirigido a la juventud rural. “Ya no son el futuro, son el presente. Deben involucrarse en la toma de decisiones, liderar e innovar. Ustedes son parte activa de esta transformación”, subrayó.

Castagnani destacó la cercanía de la entidad con los productores. “Estuvimos presentes en los incendios, en las nevadas de la Patagonia y en las sequías del norte. No hacemos gremialismo mediático, acompañamos donde nos necesitan”, señaló.

También valoró la participación en la Mesa de Enlace, con un trabajo que calificó de “serio y responsable”, lo que permitió mantener un diálogo directo con las máximas autoridades nacionales. “Es momento de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos, con integridad y grandeza moral. El campo está dispuesto, una vez más, a ponerse al hombro los desafíos de la Argentina. Pero para lograrlo necesitamos reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompañe”, concluyó.

Colombatto en Federal

En tanto, en la Exposición Rural de Federal, Colombatto se sumó a los planteos. Allí lanzó una advertencia sobre la posibilidad de interrumpir la vacunación contra la aftosa. “Si ese lobby triunfa, pondremos en riesgo años de trabajo a conciencia para mantener un estatus sanitario y muchos mercados que tanto han costado conseguir. Dejar de vacunar sería lisa y llanamente un acto de irresponsabilidad enorme que no dimensiona las nefastas consecuencias que podría conllevar”, afirmó.

El dirigente entrerriano destacó el trabajo de CRA en los últimos años para fortalecer su representatividad. “Nos propusimos consolidar una entidad fuerte, con coherencia y respeto, que logre ser escuchada en cada rincón del país”, dijo. También defendió la labor de la Mesa de Enlace y remarcó que “CRA es territorio, acción y gestión. Cada uno de nosotros debe ser un actor determinante para que la sociedad y los gobernantes de turno nos den el lugar que el campo necesita y merece”.

En línea con Castagnani, insistió en que “pensar en el despegue de la Argentina con retenciones vigentes es una utopía” y reclamó una simplificación tributaria que dé oxígeno a los productores.