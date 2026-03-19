TRX420. El primer cuatriciclo de producción nacional, pensado especialmente para el trabajo rural

La presencia de Honda Motor de Argentina en Expoagro 2026 volvió a estar marcada por las novedades y el despliegue de su ecosistema de soluciones para el trabajo, la movilidad y la recreación. En ese marco, la compañía eligió la muestra para presentar el TRX420FM, el primer cuatriciclo de producción nacional desarrollado especialmente para responder a las exigencias del trabajo rural.

Diseñado para desempeñarse en condiciones de uso intensivo, el modelo combina robustez estructural, confiabilidad mecánica y facilidad de operación, tres atributos clave para quienes necesitan herramientas versátiles en el día a día del campo.

“El modelo que estamos presentando combina diseño robusto, durabilidad y máxima eficiencia operativa. Su mecánica probada, la facilidad de uso y mantenimiento, y su comportamiento estable lo convierten en una solución ideal para usuarios que priorizan productividad, bajo costo operativo y desempeño constante en distintas condiciones de terreno”, explicó Alejandro Módica, gerente de Ventas de Motos de Honda Motor de Argentina.

Honda dijo presente en Expoagro con su portfolio completo de productos.

Motocicletas para trabajo y uso mixto

La marca también llevó a la muestra su reconocida familia XR, compuesta por los modelos XR300L Tornado, XR150L y XR190L, motocicletas que se consolidaron como referentes del segmento on/off por su confiabilidad, durabilidad y capacidad de adaptación tanto al uso urbano como a las tareas rurales.

XR300L Tornado

Estos modelos son ampliamente elegidos por productores y trabajadores del campo por su resistencia, bajo costo de mantenimiento y versatilidad, cualidades que les permiten desempeñarse con solvencia en caminos rurales, trayectos urbanos y tareas cotidianas dentro de los establecimientos productivos.

Alianza estratégica con John Deere

La participación en Expoagro también fue el escenario para anunciar un acuerdo estratégico con John Deere, que permitirá ampliar la comercialización y distribución de los productos de fuerza de Honda a través de una red de más de 100 puntos de venta en todo el país.

A partir de esta alianza, el portfolio de la marca japonesa podrá llegar a una de las redes comerciales con mayor presencia en el interior productivo, acercando equipamiento confiable y eficiente a productores, contratistas y usuarios que requieren herramientas para el trabajo diario.

Dentro de esta división se destacan motobombas, motores estacionarios, generadores, cortadoras de césped, motoguadañas, mochilas fumigadoras y sopladores, equipos diseñados para responder a diferentes necesidades del sector agropecuario y de mantenimiento.

En ese conjunto sobresale además la línea de productos a batería, alineada con el objetivo global de Honda de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. Entre ellos se encuentran el cargador CV3660XY, la batería DP3650XY, el soplador HHB36YXB, la motosierra HHC36YXB, el cortacerco HHH36YXB y la cortadora HHT36YXB, que ofrecen eficiencia operativa, menor nivel de ruido y reducción de emisiones sin resignar desempeño.

Nuevos diseños para un alto rendimiento

Por su parte, la división Honda Marine exhibió su portfolio completo de motores fuera de borda, incluyendo los nuevos diseños de la línea V6, que incorporan mejoras en eficiencia, diseño y robustez para aplicaciones de alto rendimiento.

Entre los modelos destacados también se encuentran los BF30 y BF100, opciones muy valoradas en los segmentos vinculados al turismo náutico, la pesca deportiva y el uso recreativo.

La propuesta de la compañía en Expoagro se completó con su división de automóviles. Allí se exhibió el WR-V, uno de los lanzamientos más recientes de la marca en el país, que se posiciona como el modelo de entrada de su line-up.

Este SUV compacto combina diseño renovado, mayor espacio interior y versatilidad para el uso diario. Junto a él también se presentó la New CR-V, uno de los modelos globales más reconocidos de Honda.

Con su participación en Expoagro 2026, Honda Motor de Argentina volvió a mostrar la amplitud de su portfolio y su apuesta por el desarrollo productivo local, integrando producción nacional, innovación tecnológica y soluciones pensadas para acompañar la evolución del sector agroindustrial.

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