Luego del cruce abierto el fin de semana pasado después de que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionara por unas declaraciones a Carlos Melconian, elegido por Patricia Bullrich para ser su eventual ministro de Economía, hoy se produjo un almuerzo entre ambos. Melconian se llegó hasta las oficinas de la entidad ruralista en el barrio de Palermo, donde se dio el encuentro.

El sábado pasado, en declaraciones a Radio Mitre, Melconian se mostró molesto cuando le consultaron quién sería eventualmente su secretario de Agricultura. Allí remarcó: “Decile al dirigente agropecuario que nosotros vamos a venir a trabajar para 45 millones de argentinos, no para el sector agropecuario”.

Luego agregó: “Le estamos hablando a los jóvenes para que no se vayan del país y el dirigente agropecuario quiere el nombre”. Y amplió: “Decile al dirigente agropecuario que nosotros vamos a venir a trabajar para 45 millones de argentinos, no para el sector agropecuario. Y Carlos Melconian personalmente tiene clarito la relevancia que Dios le dio a la política agropecuaria, territorial y geográficamente en la Argentina. No vamos a ser boludos de ir en contra y pelearnos con ellos”.

Tras esas declaraciones, en su cuenta de Twitter Pino escribió: “El campo necesita saber quién es el interlocutor porque tiene que haber gente idónea”. Y en CNN Radio explicó por qué, en su opinión, es importante saber quién puede estar al frente de Agricultura. Sostuvo que es “importante” que donde se tomen decisiones “haya gente idónea, capaz, y tenga poder de decisión”. Añadió: “Es importante que el campo recupere un Ministerio, no por capricho, sino porque somos el sector más dinámico de la Argentina”.

En este contexto, luego de haberse cruzado en la semana en un evento de la revista Fortuna, Melconian se comunicó con Pino y acordaron el almuerzo. Entre bifes de chorizo en las oficinas de la Rural, el economista explicó qué piensa hacer tanto en la macro como para la macroeconomía. Fuentes de la entidad dijeron que habló de distintos plantes.

Estuvimos reunidos con @carlosmelconian, referente económico de Patricia Bullrich, quien nos contó cual es el plan de gobierno para el sector productivo. Nosotros expresamos cuales son las demandas del sector y coincidimos en el potencial del campo y del país. pic.twitter.com/zVzjxjGAhx — Sociedad Rural (@SociedadRural) September 7, 2023

En este marco, la propuesta para la agroindustria del equipo de Gobierno de Patricia Bullrich dice, entre otros puntos: “Vamos a eliminar la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos y, desde el primer día, liberar todos los cupos a la exportación”.

Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA). La entidad quiere que el campo tenga un ministerio, no secretaría como hoy

También la eliminación “inmediata” de las retenciones de producciones regionales y un “horizonte” de reducción del resto de los derechos de exportación durante el primer mandato de gobierno. Entre otras cosas promueve “prohibir por ley la potestad del Gobierno para restringir las exportaciones”.