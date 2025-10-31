Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso normalizado, 9413 cabezas, que hicieron un acumulado semanal de 19.340 animales, un 6,63% superior a los 20.714 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva donde, los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, por los que se ofrecieron valores superiores a los de la rueda precedente.

El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 0,78%, al pasar de 3207,860 a 3182,731 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,94%, tras variar de 3564,897 a 3495,628 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 13,80% en el General y un 13,.49% en el Novillo frente a los 2796,719 y a los 3080,005 pesos vigentes la semana anterior.

El detalle de venta fue 1277 novillos; 2382 novillitos; 2610 vaquillonas; 2526 vacas; 279 conservas y; 328 toros

Los novillos, con 1277 cabezas, representaron el 13,58% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4000 con 468 y con 507 kg; $3900 con 542 kg, y $3800 con 448 y con 519 kg. Por las mejores vacas se pagó $3450 con 511 kg; $3400 con 440 kg, y $3340 con 495 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3920 con 335 kg; $3900 con 386 kg, y $3800 con 398, 399 y con 406 kg, y en vaquillonas, $3800 con 325 kg; $3650 con 353 kg, y $3600 con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3182,731, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3495,628, con un promedio semanal de $3525,665. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3495,630, con un promedio semanal de $3525,669. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3486,222. Detalle de venta: 1277 novillos; 2382 novillitos; 2610 vaquillonas; 2526 vacas; 279 conservas, y 328 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (238) Agrop. Arg. Centro Sud v. 21, 546 kg a $2200; El Mate Agropecuaria vq. 34, 307 a 2200; Est. El Centinela n. 40, 452 a 3700; Estancia Vallimanca nt. 29, 327 a 3700; 50, 315 a 3750; Las Malvinas n. 21, 454 a 3700. Aguirre Urreta Jorge SA: (56) Est. Tres Bonetes vq. 42, 382 a 3000. Asoc. de Coop. Argentinas: (82) Dalceggio nt. 18, 428 a 3600. Balcarce y Cía. SRL: (144) Puntana nt. 17, 375 a 2500; 16, 353 a 2650; 47, 408 a 2750; vq. 48, 366 a 2400; 16, 390 a 2500.

Blanco Daniel y Cía. SA: (783) Abaljer v. 30, 465 a 3200; Alonso v. 21, 586 a 3250; vq. 18, 357 a 3600; Barbero nt. 18, 332 a 3850; vq. 17, 421 a 3500; 17, 333 a 3750; Borgna v. 17, 484 a 3150; Civardi v. 16, 531 a 3300; vq. 21, 423 a 3500; Da-Nes nt. 55, 413 a 3750; 56, 353 a 3850; Franceschini v. 33, 523 a 3250; Osinalde v. 27, 516 a 3250; Grupo D y V vq. 50, 344 a 3650; Hillairet vq. 26, 334 a 3750; Osinalde v. 74, 525 a 3250; Pitameglio vq. 25, 353 a 3650; Rizzi n. 18, 528 a 3800; Rizzi H. n. 30, 524 a 3800; Russo nt. 22, 335 a 3920.

Campos y Ganados SA: (66) Donadio v. 36, 493 a 3300. Casa Massola SA: (28) Lena vq. 15, 423 a 3000. Casa Usandizaga SA: (199) Fenoglio vq. 17, 300 a 2100; Ganadera La Providencia vq. 18, 305 a 2150; v. 24, 525 a 3150; Hapaypa vq. 17, 350 a 2100. Colombo y Magliano SA: (904) Agrop. Los Grobitos nt. 16, 395 a 3400; 29, 326 a 3660; Angerfab n. 38, 481 a 3850; Barrios Barón nt. 71, 361 a 3830; Bellamar Estancias tr. 30, 706 a 3150; Chanty v. 26, 432 a 2650; 24, 491 a 2700; Colombo y Magliano vq. 19, 341 a 2970; 21, 336 a 3050; 75, 304 a 3150; 22, 282 a 3170; 17, 287 a 3180; 38, 275 a 3190; 29, 283 a 3790; Estancia La Josefina v. 23, 508 a 3120; Sánchez vq. 31, 390 a 3550; Miguel v. 15, 528 a 3070; Nazar Anchorena vq. 19, 284 a 3150; Saifica Inmobiliaria vq. 16, 392 a 2000; Soproga v. 16, 473 a 3260; Superagro vq. 45, 338 a 3600; Viejo Roble nt. 15, 367 a 3750; 15, 351 a 3770; vq. 15, 329 a 3620. Consignataria Blanes SRL: (84) Culacciatti n. 38, 469 a 3350; Gil nt. 27, 345 a 3750.

Consignataria Melicurá SA: (401) Algon nt. 16, 374 a 3800; vq. 43, 345 a 3600; El Broquel nt. 17, 346 a 3350; 60, 344 a 3370; Estancia Don Julio vq. 15, 355 a 3650; La Guarida del Zorro vq. 18, 440 a 3400; 19, 414 a 3450; Milanese vq. 18, 395 a 3580; 20, 372 a 3600. Crespo y Rodríguez SA: (202) Casas nt. 19, 346 a 3150; El Indio de Juárez nt. 29, 357 a 3800; Salgado vq. 30, 461 a 2450; 16, 365 a 2600; Suc. Huarte n. 28, 479 a 3100. Dotras, Ganly SRL: (155) La Estanislada v. 17, 441 a 2000. Ganadera Salliqueló SA: (81) Zubillaga n. 34, 501 a 3800.

Gananor Pujol SA: (443) Agrotransporte La Paulina vq. 19, 362 a 3500; 23, 320 a 3650; Briglia v. 40, 455 a 2800; Las Mesillas v. 23, 482 a 3120; Marelli nt. 18, 371 a 3750; 18, 406 a 3800; Martínez n. 36, 522 a 3750; Numael v. 46, 490 a 3390; Urruti vq. 18, 358 a 3550; Wisner vq. 54, 316 a 3000. Goenaga Biaus SRL: (141) Goenaga v. 20, 457 a 1850; 28, 506 a 2500; Noar vq. 17, 363 a 3000. Gogorza y Cía. SRL: (55) Juaigjo nt. 16, 305 a 3600. Harrington y Lafuente SA: (83) Grondona vq. 15, 413 a 3400; 19, 368 a 3500; 16, 328 a 3550. Iriarte Villanueva Enrique SA: (328) Altube vq. 15, 293 a 3270; Aremec v. 25, 513 a 2500; Butynski vq. 161, 352 a 3600; Cazaux vq. 90, 275 a 3770; La Monona Agropecuaria v. 24, 462 a 1800. Jáuregui Lorda SRL: (126) Cebrián v. 32, 510 a 3100; De Los Heros nt. 43, 386 a 3900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (262) Est. Tres Bonetes vq. 42, 390 a 3000; Rosa nt. 26, 332 a 3735; vq. 55, 308 a 3700; Roos nt. 16, 411 a 3650; 17, 375 a 3750; Tamor nt. 23, 359 a 3700; Zabala nt. 38, 398 a 3800. Lartirigoyen & Oromí SA: (149) Cayssials Munguia nt. 38, 366 a 3200; F.I.C.A. vq. 45, 389 a 3600. Madelan SA: (288) Kle nt. 19, 352 a 3700; 41, 372 a 3720; 21, 393 a 3750; Manantial nt. 21, 342 a 3750; Velazco v. 17, 540 a 3310. Martín G. Lalor SA: (166) Comp. de Tierras Tecka v. 30, 458 a 3000; 33, 497 a 3150; Isidro v. 16, 489 a 3300; 23, 523 a 3370. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (391) El Pajonal n. 24, 467 a 3740; nt. 40, 426 a 3700; vq. 40, 333 a 3600; 66, 305 a 3720; Ganad. Verdes Pampas n. 35, 486 a 3740; Oro Rojo vq. 16, 337 a 3250; 16, 316 a 3300.

Monasterio Tattersall SA: (862) Campomax nt. 16, 427 a 3380; Cien Olmos n. 15, 482 a 3750; nt. 18, 407 a 3720; vq. 28, 400 a 3440; 20, 372 a 3560; De Nicolás vq. 38, 279 a 3800; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 20, 390 a 3840; El Curupi v. 22, 474 a 3000; Ercom nt. 16, 380 a 3600; Goerens n. 27, 502 a 3750; Gorostidi e Hijos vq. 16, 334 a 3720; Las Víboras vq. 15, 405 a 2800; 29, 271 a 3200; Manfredini nt. 15, 368 a 3200; Salentinos nt. 17, 328 a 3400; Supremo vq. 18, 352 a 3580.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (909) Agro Cereal 9 de Julio nt. 19, 360 a 3750; Arata nt. 22, 467 a 3350; Benedetti-Cerbino nt. 15, 373 a 3750; La Susana del Oeste vq. 16, 386 a 3300; Las Mozuelas vq. 15, 389 a 3300; Monvale n. 24, 542 a 3900; 39, 481 a 4000; Posavina n. 125, 486 a 3850; Puntana n. 17, 436 a 2850; nt. 97, 404 a 2850; 80, 381 a 3050; vq. 27, 404 a 2800; 38, 377 a 2850; Suc Ballester n. 35, 444 a 3350; Suc. Ballester n. 73, 438 a 2850; 76, 502 a 3350; Tapalgro vq. 26, 416 a 3500; Viejo Campero vq. 23, 348 a 3500. Santamarina e Hijos SA: (36) Los Toldos Viejos v. 30, 467 a 2600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (49) Monyguill n. 24, 468 a 3100. Wallace Hermanos SA: (112) Agrop. El Cóndor n. 21, 448 a 3800; Munarriz nt. 28, 390 a 3300; Robbiani v. 21, 469 a 3200.

Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (107); Consignataria Nieva y Cía. SA (32); Ferias Agroazul SA (37); Gahan y Cía. SA (22); Irey Izcurdia y Cía. SA (68); Llorente-Durañona SA (13); Nieva H. y Asociados SRL (14); Pedro Genta y Cía. SA (33); Umc SA (8).