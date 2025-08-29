Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.327 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.672 animales, un 0,45% inferior a los 21.771 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al martes del 2,29%, al pasar de 2702,248 a 2640,412 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,02%, tras variar de 3099,705 a 3037,148 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 3,17% en el General y ganaron un 1,06% en el Novillo frente a los 2726,791 y a los 3005,359 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1283 cabezas, representaron el 12,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3380 con 466 kg; $3370 con 465 y con 473 kg, y $3300 con 450 y con 560 kg. Por las mejores vacas se pagó $2950 con 433 kg; $2900 con 464 y con 470 kg, y $2820 con 515 y con 587 kilos.

El detalle de ventas de este viernes fue 1283 novillos; 2001 novillitos; 2576 vaquillonas; 3456 vacas; 600 conservas, y 391 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 333 y con 350 kg; $3400 con 370 y con 387 kg, y $3350 con 410 y con 419 kg, y en vaquillonas, $3450 con 312 kg; $3300 con 352 kg, y $3100 con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2640,412, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3037,148, con un promedio semanal de $3070,191. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3037,572 y el promedio semanal de $3070,615. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3050,542. Detalle de venta: 1283 novillos; 2001 novillitos; 2576 vaquillonas; 3456 vacas; 600 conservas, y 391 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (385) Agrop. Arg. Centro Sud vq. 46, 348 kg a $1850; Bassa vq. 15, 456 a 2400; 15, 425 a 2500; Campomar n. 39, 489 a 3300; El Cardal Viejo vq. 17, 420 a 2200; Rodríguez vq. 15, 373 a 3100; Santa Elena de Inchauspe v. 27, 649 a 2350. Aguirre Urreta Jorge SA: (17) Fortín de Gainza v. 17, 466 a 2100. Asoc. de Coop. Argentinas: (98) Burgardt n. 18, 450 a 3300; Ledesma vq. 18, 430 a 2740; 18, 376 a 2850; 16, 363 a 2900.

Balcarce y Cía. SRL: (82) Puntana n. 16, 456 a 2250; 16, 441 a 2300; 32, 449 a 2500; nt. 18, 416 a 2150. Blanco Daniel y Cía. SA: (579) Bargar vq. 16, 459 a 2700; Borgna v. 16, 476 a 2500; Civardi v. 36, 512 a 2700; Don Oreste v. 56, 530 a 2700; Enjonor nt. 40, 349 a 3400; Fuertes v. 34, 463 a 2650; Grupo D y V nt. 53, 383 a 3300; Osinalde v. 59, 467 a 2600; Russo nt. 24, 350 a 3500; Sol de Mayo nt. 35, 362 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (152) Falciglia vq. 20, 310 a 1800. Casa Usandizaga SA: (327) Est. El Jabalí vq. 24, 370 a 1850; Fenoglio vq. 15, 405 a 1950; Ganadera La Providencia vq. 16, 335 a 2000; v. 28, 473 a 2650; Maillosarlos v. 15, 529 a 2100; vq. 17, 422 a 2200.

Colombo y Colombo SA: (332) Árbol Verde vq. 31, 334 a 2750; Formar nt. 25, 386 a 2650; vq. 20, 348 a 2500; La Boya nt. 33, 413 a 3250; La Espadaña vq. 89, 277 a 3350. Colombo y Magliano SA: (411) Aurora Sur v. 19, 595 a 2500; Aveztrus n. 15, 485 a 2640; El Recado vq. 18, 337 a 2950; 22, 303 a 3000; 20, 343 a 3300; 24, 295 a 3350; García v. 16, 480 a 2700; La Arequipeña nt. 15, 315 a 3400; Reynal nt. 15, 419 a 3350. Consignataria Melicurá SA: (299) Di Paula nt. 21, 363 a 3360; vq. 28, 358 a 3150; Fund. de Asist. San Luis Orione nt. 15, 347 a 3300; vq. 18, 388 a 2400; Ghio n. 36, 409 a 3000; La Fueguina v. 17, 555 a 2650. Crespo y Rodríguez SA: (136) Agropecuaria La Maleza nt. 32, 348 a 2900; Murua Hermanos vq. 18, 351 a 2700; 19, 310 a 2800.

Dotras, Ganly SRL: (264) Ganadera Mapa nt. 47, 410 a 3150; 15, 396 a 3200; vq. 19, 400 a 3020; Ganly vq. 15, 388 a 2100; 19, 415 a 3000; 15, 406 a 3050; 35, 389 a 3100; La Dorita Est. v. 25, 719 a 1700. Ferias Agroazul SA: (195) Agrop. Roma vq. 107, 321 a 2600; Don Vicente nt. 20, 402 a 2850; Suc. Uthurralt tr. 20, 562 a 2000. Gahan y Cía. SA: (222) Grial Agropecuaria v. 18, 456 a 2400; vq. 18, 408 a 2500; La Alameda Agrop. vq. 50, 312 a 3400; Paso Rocha vq. 15, 348 a 2000; 18, 383 a 2150. Ganadera Salliqueló SA: (48) Ganadera Salliqueló vq. 48, 369 a 2800. Gananor Pujol SA: (208) Fondomonte El Descanso v. 21, 564 a 2600; Gaddi v. 17, 472 a 2000; vq. 17, 376 a 2270; La Atropellada del Oeste v. 17, 464 a 2900; La Maturraca nt. 16, 320 a 3400; vq. 20, 280 a 3350; Ulloa nt. 15, 413 a 3100. Goenaga Biaus SRL: (86) Yeomans v. 17, 491 a 2100.

Gogorza y Cía. SRL: (71) Gogorza nt. 16, 405 a 2800; 21, 382 a 2850; Juaigjo vq. 24, 262 a 2800. Harrington y Lafuente SA: (190) Castells nt. 31, 370 a 2800; 34, 368 a 2900; Suc. Davancens v. 23, 481 a 2600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (62) Gougy vq. 36, 362 a 1600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (268) López Seco v. 15, 471 a 1940; Rebzda nt. 18, 303 a 3200; Trotz vq. 17, 388 a 2270. Iriarte Villanueva Enrique SA: (62) Aremec vq. 24, 487 a 2400; Fridel nt. 15, 411 a 2950; Miramontes nt. 15, 401 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (216) Demattei vq. 21, 418 a 2650; Medrano v. 35, 480 a 2700; Monayer nt. 38, 298 a 3250; Olaechea Hnos. vq. 16, 403 a 3000; Delbono nt. 18, 400 a 2150; 20, 365 a 2300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (246) Cano vq. 15, 393 a 2650; Ortega n. 15, 464 a 3350; Rosa nt. 19, 337 a 3400; 19, 316 a 3450; Roos nt. 43, 375 a 2400. Lartirigoyen & Oromí SA: (97) Choike nt. 17, 375 a 3000; Ereda nt. 20, 348 a 3000; vq. 15, 325 a 2900. Llorente-Durañona SA: (172) Agrop. Pacifica v. 36, 491 a 2200; Caldentey v. 35, 443 a 2600; Establecimiento Blanchard nt. 42, 412 a 2900. Madelan SA: (256) Cabaña Don Romeo v. 17, 480 a 2500; Güemes v. 16, 560 a 2000; Pinteño v. 17, 450 a 2450; 16, 501 a 2500; Pugliese vq. 15, 372 a 3000; Soldati v. 21, 513 a 2650. Martín G. Lalor SA: (594) Aliandri n. 65, 435 a 2500; Battaglia n. 36, 473 a 3370; Gougy nt. 28, 525 a 2600; 19, 426 a 2800; tr. 27, 566 a 2400; Los Taleros vq. 18, 422 a 2470; Naiquel v. 37, 515 a 2820; Polo vq. 24, 320 a 3300,000; vq 21, 307 a 3400; Ramos nt. 25, 464 a 3300; Rodríguez Durana vq. 19, 278 a 3350; Serviagro Marilauquen vq. 27, 400 a 2900; Valle de la Aguada n. 21, 465 a 3370; vq. 20, 418 a 3000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (515) Beheran Hnos. v. 16, 456 a 2770; Dagos vq. 15, 393 a 2250; De Bary nt. 39, 396 a 3300; Guira Guazu v. 15, 560 a 2600; Larrauri v. 15, 490 a 2550; 17, 462 a 2590; Muñoz vq. 50, 305 a 3050; Pugñaloni v. 16, 504 a 2200.

Monasterio Tattersall SA: (836) Agrop. La Criolla vq. 20, 315 a 3300; 16, 292 a 3350; Algarra Hnos. nt. 36, 333 a 3500; Bascur nt. 20, 317 a 3300; Bespa nt. 15, 461 a 3200; 22, 400 a 3350; Caitaco nt. 26, 386 a 3350; vq. 17, 327 a 3300; 18, 306 a 3350; Campomax nt. 37, 420 a 3000; Capelo n. 16, 506 a 2900; Cien Olmos nt. 18, 387 a 3250; Farias vq. 20, 287 a 3250; Innovaciones Tecnológicas Agro vq. 15, 358 a 3150; Loza vq. 19, 427 a 2400; Mónaco vq. 37, 277 a 3400; Prodeif vq. 40, 468 a 2800; Suc. Álvarez nt. 23, 342 a 3400; vq. 15, 317 a 3200; Eckert v. 15, 490 a 1800. Pedro Genta y Cía. SA: (180) Castro v. 15, 518 a 2650; Continuadores Don Miguel v. 16, 499 a 2600; Espocito vq. 24, 362 a 1700; Marchessi y Gougain vq. 17, 328 a 3200; Nelson vq. 20, 381 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1098) Agrop. El Bayito v. 18, 506 a 2400; Agrop. Las Helenas v. 24, 445 a 2500; vq. 15, 398 a 2600; 15, 407 a 2700; Ballester vq. 80, 424 a 2500; Benedetti-Cerbino nt. 15, 394 a 3300; 15, 389 a 3350; Cabana Mrm nt. 27, 372 a 3300; vq. 17, 364 a 3150; Campomar n. 24, 493 a 3300; Vilela n. 15, 439 a 3300; nt. 18, 417 a 3300; Alonso e Hijos vq. 21, 425 a 2500; 20, 446 a 2600; El Cuarteto n. 34, 494 a 3270; Lacau e Hijos vq. 15, 414 a 2400; Finlar vq. 21, 379 a 3150; 40, 344 a 3220; Las Mozuelas n. 35, 460 a 3220; Monvale n. 39, 520 a 3400; v. 33, 588 a 2820; vq. 41, 320 a 3350; Pemag nt. 17, 331 a 3470; 79, 301 a 3500; vq. 31, 289 a 3350; 19, 285 a 3400; Regueira n. 18, 466 a 3300; Sacfil vq. 57, 369 a 3100; Tierra Franca n. 70, 504 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (192) Agropecuaria El 26 vq. 17, 395 a 2000; v. 32, 444 a 2200; Docamal vq. 23, 337 a 2500; Los Taleros v. 23, 442 a 2600; Rincón de Chillar v. 23, 470 a 2650; Suc. Uthurralt vq. 24, 385 a 1500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (33) Don Jesús vq. 16, 343 a 1700. Wallace Hermanos SA: (94) La Sara nt. 15, 400 a 3300.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (62); Consignataria Nieva y Cía. SA (38); Gregorio Aberasturi SRL (11); Hourcade Albelo y Cía. SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (17); Umc SA (23).