Vacunos: comenzó el año con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, comenzó la operatoria del año en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9015 animales, descargados de 227 camiones jaula. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida.

El Índice General registró una baja respecto a la última jornada del 2025 del 7,22%, al pasar de 3961,827 a 3675,826 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,66%, tras variar de 4162,863 a 4093,771 pesos por kilo.

Los novillos, con 1476 cabezas, representaron el 16,40% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 524 kg; $4570 con 434 kg, y $4500 por 4 lotes de 456 a 506 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 443 kg; $4200 con 475 y con 518 kg, y $3600 con 499 kilos.

El detalle de venta fue 1476 novillos; 2480 novillitos; 2376 vaquillonas; 1835 vacas; 291 conservas; y 211 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4750 con 345 kg; $4720 con 353 kg, y $4600 con 416 kg, y en vaquillonas, $4770 con 290 kg; $4500 con 362, 373 y con 383 kg, y $4300 con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3675,826, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4093,771. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4093,791. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4106,453. Detalle de venta: 1476 novillos; 2480 novillitos; 2376 vaquillonas; 1835 vacas; 291 conservas, y 211 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (128) Nafi v. 37, 516 kg a $3200; Simón vq. 28, 314 a 4500; Suri Pintado vq. 28, 315 a 4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 30, 393 a 4450; 30, 389 a 4500; 30, 381 a 4550; 30, 373 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (955) Agropecuaria La Cañana nt. 24, 372 a 4400; Bertone nt. 37, 415 a 4400; Bianco v. 39, 487 a 2920; Boucinha n. 16, 497 a 4450; Da-Nes nt. 42, 390 a 4600; 86, 347 a 4700; vq. 17, 359 a 4400; El Choli vq. 40, 398 a 4300; Fuchs n. 35, 508 a 4400; Grupo D y V nt. 24, 474 a 4000; n. 36, 462 a 4500; Arsaelia n. 32, 508 a 3800; Langueyu nt. 86, 419 a 4400; Luis n. 25, 493 a 4350; Maisonnave vq. 28, 394 a 4000; Nanez n. 49, 442 a 4400; Peix vq. 15, 443 a 4300; Pitameglio nt. 35, 401 a 4400; vq. 17, 396 a 4300; 18, 349 a 4400; Rizzi n. 22, 537 a 4500; Valente vq. 60, 294 a 4600.

Brandemann Consignataria SRL: (40) El Mate de Ameghino vq. 19, 296 a 4500. Campos y Ganados SA: (38) González v. 18, 498 a 3600. Casa Usandizaga SA: (156) Agroset v. 21, 467 a 2050; 27, 506 a 2100. Colombo y Magliano SA: (640) Amma n. 39, 476 a 4000; Aveztrus nt. 16, 452 a 2400; vq. 16, 375 a 3700; Bongiovanni n. 21, 469 a 4350; 15, 480 a 4400; 21, 502 a 4500; Colombo y Magliano vq. 66, 267 a 3770; Domizi vq. 20, 418 a 4220; 36, 412 a 4240; Echeverría vq. 20, 356 a 4500; Capecce nt. 15, 345 a 4750; vq. 32, 313 a 4560; Gómez v. 56, 481 a 3260; La Porfía n. 26, 445 a 4050; nt. 25, 397 a 4200; vq. 16, 323 a 4050; La Pretenciosa vq. 17, 341 a 4620; 15, 326 a 4630; 15, 313 a 4740; Reynal vq. 32, 451 a 3500.

Consignataria Blanes SRL: (122) Borre nt. 40, 424 a 4000; Culacciatti vq. 40, 383 a 4500; García vq. 35, 373 a 4500. Consignataria Melicurá SA: (226) Almarmat vq. 20, 384 a 3000; 26, 363 a 3150; Milanese n. 15, 434 a 4570; Richer vq. 16, 377 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (156) Estab. Tatay v. 15, 603 a 2300; Franco nt. 20, 409 a 3450; Salgado n. 15, 506 a 3500; vq. 27, 441 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (149) Gaviña n. 38, 466 a 3550; Paletta nt. 15, 382 a 4500; 15, 346 a 4600; vq. 16, 342 a 4500; Santa Rosa del Monte nt. 15, 381 a 4350; 29, 372 a 4450. Ferias Agroazul SA: (125) Casa Alarcia n. 40, 457 a 4500; vq. 32, 366 a 4400; Suárez vq. 40, 336 a 4100.

Gahan y Cía. SA: (216) Agropecuaria La Maleza nt. 15, 358 a 3600; 18, 339 a 3700; Guerrero n. 20, 451 a 4000; Louge v. 16, 538 a 2500; Louge n. 36, 528 a 4000; Racedo n. 17, 456 a 3750. Ganadera Salliqueló SA: (28) Ártica vq. 15, 387 a 2400. Gananor Pujol SA: (196) Adm. Duhau nt. 16, 386 a 4000; Barreiro v. 27, 534 a 3100; Jala La Juanita n. 16, 448 a 4500; nt. 22, 418 a 4500; Vicampo nt. 20, 385 a 4500; 20, 360 a 4600. Goenaga Biaus SRL: (122) Asoc. Latina de Export. nt. 16, 390 a 3600; 15, 367 a 4000; De Lusarreta vq. 15, 401 a 2850; 17, 395 a 2900; Suc. Noetinger n. 37, 458 a 3500.

Gogorza y Cía. SRL: (215) Caparros nt. 17, 404 a 4500; Coppola nt. 31, 396 a 4000; 29, 389 a 4500; Est. San Martin de Filomena nt. 45, 418 a 3900; Peiretti vq. 17, 325 a 4000; Suc. Rodríguez Loay vq. 16, 437 a 3300. Harrington y Lafuente SA: (192) Agrupación Fortines v. 30, 557 a 3100; Arambarri vq. 36, 376 a 3900; Castells v. 17, 528 a 2900; Haras El Bagual vq. 15, 313 a 4000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (40) Roca vq. 16, 419 a 3500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (194) Biofeeds Argentina nt. 17, 347 a 3840; vq. 27, 276 a 4520; Rollie n. 23, 472 a 4000; Salgado nt. 15, 374 a 4620. Iriarte Villanueva Enrique SA: (96) Ant. Est. Don Roberto vq. 40, 424 a 4100; Hernández vq. 29, 324 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (204) Domizi v. 15, 495 a 2650; Monayer v. 31, 495 a 3000; Tantucci vq. 17, 416 a 2500; Tantucci vq. 17, 415 a 2500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (79) Ascat n. 15, 459 a 4400; Tamor nt. 40, 301 a 4500. Llorente-Durañona SA: (84) Courreges n. 36, 506 a 4500; Hijos de Adrogue vq. 41, 438 a 3800. Madelan SA: (326) Bazterrica v. 17, 482 a 2300; 17, 437 a 2380; 29, 471 a 2400; Corral Pampeano v. 30, 528 a 3160; Herrero vq. 15, 432 a 4100; 28, 381 a 4170; Km389 nt. 22, 405 a 4520; 23, 394 a 4600; Mac Mullen v. 16, 490 a 2720; 21, 515 a 2870; Ranchito María Inés v. 35, 498 a 3240. Martín G. Lalor SA: (492) Agrop. María Soledad n. 15, 441 a 4400; Appella v. 15, 473 a 3000; 17, 566 a 3370; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 391 a 4550; 26, 346 a 4700; 22, 353 a 4720; vq. 15, 290 a 4770; El Combate vq. 60, 279 a 4700; 70, 294 a 4750; Gougy nt. 20, 464 a 3400; Meloni vq. 16, 361 a 4400; 17, 350 a 4500; Polo nt. 41, 429 a 4150; Portela n. 22, 440 a 3900.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (460) Fundación Funisal nt. 44, 413 a 4400; 16, 380 a 4450; 16, 358 a 4500; La Primavera vq. 20, 339 a 4150; 40, 319 a 4200; 40, 302 a 4300; Portas v. 43, 466 a 2800; 16, 444 a 2820; S.A.C.A.G.A.M. vq. 21, 342 a 3950; 21, 323 a 4000; 21, 308 a 4050; Salgado nt. 15, 427 a 3500; Teti vq. 18, 377 a 3850; Urdampilleta nt. 15, 406 a 3750; v. 17, 487 a 2700.

Monasterio Tattersall SA: (920) Algarra Hnos. nt. 28, 419 a 4500; 32, 384 a 4600; Calcagno Giovo nt. 15, 411 a 4300; Campomax nt. 34, 402 a 3900; Carretero nt. 17, 381 a 4400; Agrop. Ojo de Agua vq. 27, 420 a 3800; Disalvo n. 34, 512 a 4000; Ercom vq. 16, 360 a 4250; Estab. Ganadero San Antonio v. 25, 437 a 3000; Finelli n. 20, 467 a 4300; Fonseca nt. 19, 394 a 4500; Herrero vq. 16, 394 a 3400; Lindor v. 15, 470 a 2900; Los Piches nt. 18, 327 a 4650; Munarriz nt. 24, 449 a 4450; 20, 417 a 4500; S.Q.S. Agroinversores n. 35, 531 a 4450; Tattersall Argentino nt. 39, 378 a 4500. Nieva H. y Asociados SRL: (181) Mogni nt. 48, 388 a 4550; Sarachaga nt. 20, 408 a 3800; Okecki nt. 20, 408 a 3800; Vicente nt. 20, 403 a 3750. Pedro Genta y Cía. SA: (147) Cook Llambias nt. 28, 409 a 4350; Lambertini nt. 21, 362 a 4380; vq. 26, 305 a 4650.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (500) Delfinagro nt. 26, 457 a 3700; Mathet e Hijos nt. 27, 386 a 4670; La Nostalgia n. 20, 518 a 3500; Gaztambide nt. 16, 414 a 4500; 28, 364 a 4700; Monvale n. 15, 554 a 4550; Oromi vq. 16, 416 a 2250; Urquiza Anchorena tr. 16, 687 a 2500. Santamarina e Hijos SA: (34) Blacker v. 18, 436 a 2700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (89) Humaran v. 28, 499 a 2700; Migueltorena nt. 40, 406 a 3600. Wallace Hermanos SA: (114) De Dominicis nt. 15, 392 a 4550; 15, 362 a 4600; vq. 15, 362 a 4500; Suc. Pecorena vq. 30, 362 a 4100.

Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (85); Lartirigoyen & Oromí SA (4); Umc SA (38).