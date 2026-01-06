Vacunos: comenzó el año con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 9015 cabezas, se pagó $4770 por vaquillonas; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4093,771.
Este martes, comenzó la operatoria del año en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9015 animales, descargados de 227 camiones jaula. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida.
El Índice General registró una baja respecto a la última jornada del 2025 del 7,22%, al pasar de 3961,827 a 3675,826 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,66%, tras variar de 4162,863 a 4093,771 pesos por kilo.
Los novillos, con 1476 cabezas, representaron el 16,40% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 524 kg; $4570 con 434 kg, y $4500 por 4 lotes de 456 a 506 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 443 kg; $4200 con 475 y con 518 kg, y $3600 con 499 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4750 con 345 kg; $4720 con 353 kg, y $4600 con 416 kg, y en vaquillonas, $4770 con 290 kg; $4500 con 362, 373 y con 383 kg, y $4300 con 396 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3675,826, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4093,771. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4093,791. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4106,453. Detalle de venta: 1476 novillos; 2480 novillitos; 2376 vaquillonas; 1835 vacas; 291 conservas, y 211 toros. Base 15 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (128) Nafi v. 37, 516 kg a $3200; Simón vq. 28, 314 a 4500; Suri Pintado vq. 28, 315 a 4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 30, 393 a 4450; 30, 389 a 4500; 30, 381 a 4550; 30, 373 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (955) Agropecuaria La Cañana nt. 24, 372 a 4400; Bertone nt. 37, 415 a 4400; Bianco v. 39, 487 a 2920; Boucinha n. 16, 497 a 4450; Da-Nes nt. 42, 390 a 4600; 86, 347 a 4700; vq. 17, 359 a 4400; El Choli vq. 40, 398 a 4300; Fuchs n. 35, 508 a 4400; Grupo D y V nt. 24, 474 a 4000; n. 36, 462 a 4500; Arsaelia n. 32, 508 a 3800; Langueyu nt. 86, 419 a 4400; Luis n. 25, 493 a 4350; Maisonnave vq. 28, 394 a 4000; Nanez n. 49, 442 a 4400; Peix vq. 15, 443 a 4300; Pitameglio nt. 35, 401 a 4400; vq. 17, 396 a 4300; 18, 349 a 4400; Rizzi n. 22, 537 a 4500; Valente vq. 60, 294 a 4600.
Brandemann Consignataria SRL: (40) El Mate de Ameghino vq. 19, 296 a 4500. Campos y Ganados SA: (38) González v. 18, 498 a 3600. Casa Usandizaga SA: (156) Agroset v. 21, 467 a 2050; 27, 506 a 2100. Colombo y Magliano SA: (640) Amma n. 39, 476 a 4000; Aveztrus nt. 16, 452 a 2400; vq. 16, 375 a 3700; Bongiovanni n. 21, 469 a 4350; 15, 480 a 4400; 21, 502 a 4500; Colombo y Magliano vq. 66, 267 a 3770; Domizi vq. 20, 418 a 4220; 36, 412 a 4240; Echeverría vq. 20, 356 a 4500; Capecce nt. 15, 345 a 4750; vq. 32, 313 a 4560; Gómez v. 56, 481 a 3260; La Porfía n. 26, 445 a 4050; nt. 25, 397 a 4200; vq. 16, 323 a 4050; La Pretenciosa vq. 17, 341 a 4620; 15, 326 a 4630; 15, 313 a 4740; Reynal vq. 32, 451 a 3500.
Consignataria Blanes SRL: (122) Borre nt. 40, 424 a 4000; Culacciatti vq. 40, 383 a 4500; García vq. 35, 373 a 4500. Consignataria Melicurá SA: (226) Almarmat vq. 20, 384 a 3000; 26, 363 a 3150; Milanese n. 15, 434 a 4570; Richer vq. 16, 377 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (156) Estab. Tatay v. 15, 603 a 2300; Franco nt. 20, 409 a 3450; Salgado n. 15, 506 a 3500; vq. 27, 441 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (149) Gaviña n. 38, 466 a 3550; Paletta nt. 15, 382 a 4500; 15, 346 a 4600; vq. 16, 342 a 4500; Santa Rosa del Monte nt. 15, 381 a 4350; 29, 372 a 4450. Ferias Agroazul SA: (125) Casa Alarcia n. 40, 457 a 4500; vq. 32, 366 a 4400; Suárez vq. 40, 336 a 4100.
Gahan y Cía. SA: (216) Agropecuaria La Maleza nt. 15, 358 a 3600; 18, 339 a 3700; Guerrero n. 20, 451 a 4000; Louge v. 16, 538 a 2500; Louge n. 36, 528 a 4000; Racedo n. 17, 456 a 3750. Ganadera Salliqueló SA: (28) Ártica vq. 15, 387 a 2400. Gananor Pujol SA: (196) Adm. Duhau nt. 16, 386 a 4000; Barreiro v. 27, 534 a 3100; Jala La Juanita n. 16, 448 a 4500; nt. 22, 418 a 4500; Vicampo nt. 20, 385 a 4500; 20, 360 a 4600. Goenaga Biaus SRL: (122) Asoc. Latina de Export. nt. 16, 390 a 3600; 15, 367 a 4000; De Lusarreta vq. 15, 401 a 2850; 17, 395 a 2900; Suc. Noetinger n. 37, 458 a 3500.
Gogorza y Cía. SRL: (215) Caparros nt. 17, 404 a 4500; Coppola nt. 31, 396 a 4000; 29, 389 a 4500; Est. San Martin de Filomena nt. 45, 418 a 3900; Peiretti vq. 17, 325 a 4000; Suc. Rodríguez Loay vq. 16, 437 a 3300. Harrington y Lafuente SA: (192) Agrupación Fortines v. 30, 557 a 3100; Arambarri vq. 36, 376 a 3900; Castells v. 17, 528 a 2900; Haras El Bagual vq. 15, 313 a 4000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (40) Roca vq. 16, 419 a 3500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (194) Biofeeds Argentina nt. 17, 347 a 3840; vq. 27, 276 a 4520; Rollie n. 23, 472 a 4000; Salgado nt. 15, 374 a 4620. Iriarte Villanueva Enrique SA: (96) Ant. Est. Don Roberto vq. 40, 424 a 4100; Hernández vq. 29, 324 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (204) Domizi v. 15, 495 a 2650; Monayer v. 31, 495 a 3000; Tantucci vq. 17, 416 a 2500; Tantucci vq. 17, 415 a 2500.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (79) Ascat n. 15, 459 a 4400; Tamor nt. 40, 301 a 4500. Llorente-Durañona SA: (84) Courreges n. 36, 506 a 4500; Hijos de Adrogue vq. 41, 438 a 3800. Madelan SA: (326) Bazterrica v. 17, 482 a 2300; 17, 437 a 2380; 29, 471 a 2400; Corral Pampeano v. 30, 528 a 3160; Herrero vq. 15, 432 a 4100; 28, 381 a 4170; Km389 nt. 22, 405 a 4520; 23, 394 a 4600; Mac Mullen v. 16, 490 a 2720; 21, 515 a 2870; Ranchito María Inés v. 35, 498 a 3240. Martín G. Lalor SA: (492) Agrop. María Soledad n. 15, 441 a 4400; Appella v. 15, 473 a 3000; 17, 566 a 3370; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 391 a 4550; 26, 346 a 4700; 22, 353 a 4720; vq. 15, 290 a 4770; El Combate vq. 60, 279 a 4700; 70, 294 a 4750; Gougy nt. 20, 464 a 3400; Meloni vq. 16, 361 a 4400; 17, 350 a 4500; Polo nt. 41, 429 a 4150; Portela n. 22, 440 a 3900.
Mendizábal A. J. y Cía. SA: (460) Fundación Funisal nt. 44, 413 a 4400; 16, 380 a 4450; 16, 358 a 4500; La Primavera vq. 20, 339 a 4150; 40, 319 a 4200; 40, 302 a 4300; Portas v. 43, 466 a 2800; 16, 444 a 2820; S.A.C.A.G.A.M. vq. 21, 342 a 3950; 21, 323 a 4000; 21, 308 a 4050; Salgado nt. 15, 427 a 3500; Teti vq. 18, 377 a 3850; Urdampilleta nt. 15, 406 a 3750; v. 17, 487 a 2700.
Monasterio Tattersall SA: (920) Algarra Hnos. nt. 28, 419 a 4500; 32, 384 a 4600; Calcagno Giovo nt. 15, 411 a 4300; Campomax nt. 34, 402 a 3900; Carretero nt. 17, 381 a 4400; Agrop. Ojo de Agua vq. 27, 420 a 3800; Disalvo n. 34, 512 a 4000; Ercom vq. 16, 360 a 4250; Estab. Ganadero San Antonio v. 25, 437 a 3000; Finelli n. 20, 467 a 4300; Fonseca nt. 19, 394 a 4500; Herrero vq. 16, 394 a 3400; Lindor v. 15, 470 a 2900; Los Piches nt. 18, 327 a 4650; Munarriz nt. 24, 449 a 4450; 20, 417 a 4500; S.Q.S. Agroinversores n. 35, 531 a 4450; Tattersall Argentino nt. 39, 378 a 4500. Nieva H. y Asociados SRL: (181) Mogni nt. 48, 388 a 4550; Sarachaga nt. 20, 408 a 3800; Okecki nt. 20, 408 a 3800; Vicente nt. 20, 403 a 3750. Pedro Genta y Cía. SA: (147) Cook Llambias nt. 28, 409 a 4350; Lambertini nt. 21, 362 a 4380; vq. 26, 305 a 4650.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (500) Delfinagro nt. 26, 457 a 3700; Mathet e Hijos nt. 27, 386 a 4670; La Nostalgia n. 20, 518 a 3500; Gaztambide nt. 16, 414 a 4500; 28, 364 a 4700; Monvale n. 15, 554 a 4550; Oromi vq. 16, 416 a 2250; Urquiza Anchorena tr. 16, 687 a 2500. Santamarina e Hijos SA: (34) Blacker v. 18, 436 a 2700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (89) Humaran v. 28, 499 a 2700; Migueltorena nt. 40, 406 a 3600. Wallace Hermanos SA: (114) De Dominicis nt. 15, 392 a 4550; 15, 362 a 4600; vq. 15, 362 a 4500; Suc. Pecorena vq. 30, 362 a 4100.
Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (85); Lartirigoyen & Oromí SA (4); Umc SA (38).
