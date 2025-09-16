Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, en el inicio la operatoria de la semana, el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 7719 animales, descargados de 216 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes especiales de novillos, vacas y haciendas livianas; mientras que la venta de los lotes generales resultó más trabajosa. El Índice General registró una baja respecto al viernes del 1,25%, al pasar de 2806,038 a 2770,847 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,25%, tras variar de 3060,530 a 3068,351 pesos por kilo.

Los novillos, con 820 cabezas, representaron el 10,59% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3420 con 467 kg; $3400 por 4 lotes de 434 a 512 kg, y $3350 con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $3150 con 431 kg; $3030 con 464 kg, y $2900 con 532 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3540 con 355 kg; $3520 con 328 y con 425 kg, y $3500 con 360 y con 406 kg, y en vaquillonas, $3500 con 298 kg; $3370 con 359 y con 366 kg, y $3350 con 396 kg.

El detalle de venta fue 820 novillos; 1722 novillitos; 2008 vaquillonas; 2466 vacas; 394 conservas, y 329 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2770,847, mientras que el peso promedio general resultó de 430 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3068,351. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3068,4383 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3111,099. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (94) Caminos Alternativos n. 29, 509 kg a $3400; Iriarte Hnos. nt. 19, 315 a 3430; vq. 32, 302 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (213) A.C.A. nt. 16, 374 a 3460; 34, 360 a 3500; 19, 378 a 3520; 19, 355 a 3540; vq. 21, 348 a 3350. Balcarce y Cía. SRL: (70) Hernández n. 35, 526 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (335) Agrobia nt. 15, 377 a 3350; Enjonor nt. 20, 328 a 3520; Grupo D y V nt. 56, 371 a 3320; Sol de Mayo nt. 15, 402 a 3350; Tres Cauquenes v. 24, 527 a 2700; Usandizaga vq. 27, 403 a 2350; Viola nt. 35, 369 a 3450. Brandemann Consignataria SRL: (167) Agrop. La Buena Hora nt. 20, 387 a 3400; Ballester nt. 41, 381 a 3400; vq. 23, 338 a 3300; El Mate de Ameghino nt. 23, 410 a 3000; 15, 390 a 3100; Villa María Pampeana v. 25, 464 a 1800.

Casa Usandizaga SA: (122) Maillos vq. 16, 401 a 2100. Colombo y Colombo SA: (123) Díaz vq. 21, 294 a 1800; nt. 27, 367 a 3250; Est. Ganad. Queirolo vq. 15, 340 a 2100; 20, 417 a 2450. Colombo y Magliano SA: (506) Bravo vq. 20, 283 a 3400; 15, 257 a 3450; 50, 249 a 3470; El Recado vq. 54, 461 a 3030; La Ñata v. 16, 530 a 2620; La Estelita vq. 55, 368 a 3300; Melón Gil vq. 15, 421 a 2570; Ripa Alberdi nt. 22, 407 a 3300; vq. 16, 344 a 3200; Torrontegui nt. 16, 302 a 3370; 44, 317 a 3450; Vicente nt. 20, 452 a 3300. Consignataria Blanes SRL: (140) Arenas v. 16, 457 a 2700; García vq. 41, 351 a 3300; Manduca v. 20, 462 a 2700; Navarro vq. 21, 305 a 3400. Consignataria Melicurá SA: (160) Gómez vq. 17, 418 a 3000; 18, 378 a 3100; Pastores nt. 18, 355 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (159) Valle v. 21, 449 a 2600; Salgado vq. 16, 349 a 2250.

Dotras, Ganly SRL: (373) Aitachi vq. 31, 336 a 3300; 15, 333 a 3350; El Retiro de Horgon v. 30, 541 a 2000; Ganadera Mapa nt. 15, 395 a 3300; vq. 20, 401 a 3050; Ganly vq. 20, 382 a 22000; 20, 370 a 2300; 15, 399 a 3200; Gaviña vq. 35, 343 a 3300; 17, 321 a 3350; Mayquen n. 29, 495 a 2800; Salvadori n. 20, 461 a 2900; nt. 22, 410 a 2400. Ferias Agroazul SA: (66) Goity n. 40, 462 a 2900. Gahan y Cía. SA: (79) El Silencio n. 32, 503 a 3000; Las Víboras v. 27, 461 a 2200. Gananor Pujol SA: (207) Ballerter v. 16, 481 a 2750; 19, 442 a 2800; Estab. Fourcade v. 15, 547 a 1700; Plini vq. 16, 376 a 1700. Goenaga Biaus SRL: (117) De Lusarreta v. 39, 459 a 2000; El Malón tr. 17, 895 a 2300. Harrington y Lafuente SA: (170) Arambarri n. 20, 501 a 3400; De Lusarreta n. 26, 443 a 2800; Migueles n. 51, 535 a 2900; nt. 15, 397 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (85) Hornero Chico vq. 22, 412 a 2000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Campos n. 38, 530 a 3350. Jáuregui Lorda SRL: (110) Tognalli v. 17, 678 a 2100; 27, 653 a 2250.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (212) Daneo n. 53, 502 a 2900; Los Tuelches nt. 25, 360 a 3400; vq. 20, 435 a 3100; Gaztambide vq. 39, 376 a 3250. Lartirigoyen & Oromí SA: (350) Cabral v. 22, 590 a 2200; Campo y Producción n. 22, 458 a 3400; Carlofe nt. 20, 364 a 3000; vq. 28, 322 a 3000; El Baqueano v. 24, 458 a 2700; Ganadera Bh v. 19, 488 a 2700; Grana v. 18, 529 a 2300; Kikel nt. 20, 363 a 3450; vq. 18, 399 a 3000; La Baya Vieja v. 20, 481 a 2350; 15, 440 a 2400; Patas Blancas v. 24, 517 a 2700; Seis Cabezas v. 18, 480 a 2350. Llorente-Durañona SA: (86) Cabaña Don Tomá n. 15, 440 a 3400; nt. 27, 406 a 3450; Est. La Invernada Agropecuaria v. 36, 486 a 2700. Madelan SA: (151) Suc. Iguiñiz vq. 19, 378 a 2910; 19, 410 a 3000. Martín G. Lalor SA: (386) Capponi vq. 34, 352 a 3200; Ciancaglini nt. 22, 413 a 3400; vq. 22, 359 a 3370; Comp. de Tierras Tecka nt. 48, 306 a 3400; El Combate nt. 21, 347 a 3450; Grasselli nt. 18, 425 a 3520; Koei v. 23, 446 a 2500; 16, 499 a 2700; 19, 478 a 2770; Minetti vq. 26, 396 a 3350. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (215) Arotcarena nt. 15, 373 a 3400; 17, 342 a 3420; vq. 31, 341 a 3300; Km389 nt. 30, 350 a 3400; Quintana nt. 15, 420 a 3350.

Monasterio Tattersall SA: (1099) Administración Agrícola vq. 17, 419 a 1800; Agrop. La Criolla vq. 16, 318 a 3400; Algarra Hnos. nt. 60, 337 a 3500; Bernal vq. 19, 312 a 3300; Bonvini vq. 15, 410 a 1800; Chavez vq. 15, 430 a 3150; Cien Olmos vq. 25, 319 a 3250; Extensión v. 15, 487 a 2650; 15, 438 a 2900; Gorostidi e Hijos nt. 20, 390 a 3450; Ponto nt. 26, 353 a 2800; 15, 321 a 2850; v. 15, 488 a 2400; Tattersall Argentino nt. 15, 302 a 3250; 19, 316 a 3450; vq. 19, 287 a 3420; 17, 276 a 3450; Vicente nt. 24, 411 a 3250; vq. 16, 330 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (707) Celiberti n. 19, 484 a 3000; Goti v. 34, 462 a 2750; Jomarca nt. 42, 387 a 3500; Ledesma v. 25, 487 a 2700; Monvale n. 35, 510 a 3100; v. 62, 611 a 2850; vq. 41, 498 a 2900; 17, 334 a 3400; 22, 298 a 3500; Olmedo Ganadera nt. 19, 306 a 3500; Retamal vq. 20, 294 a 3450; Sacfil n. 31, 460 a 3300; v. 25, 513 a 2750; vq. 19, 323 a 3300; Suc. Ballester vq. 25, 456 a 2150; 21, 413 a 2400; Ternasky vq. 33, 377 a 3250; Valle vq. 15, 296 a 3500. Santamarina e Hijos SA: (83) La Sorpresa Agrop. nt. 23, 392 a 3250; vq. 19, 393 a 3050. Wallace Hermanos SA: (202) El Señuelo v. 18, 460 a 2400; López Olaiz n. 15, 487 a 3000; Mayordomo nt. 37, 331 a 3450; vq. 30, 306 a 3400; Messler n. 32, 451 a 3100.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (107); Casa Massola SA (12); Ganadera Salliqueló SA (33); Gogorza y Cía. SRL (11); Gregorio Aberasturi SRL (1); Hourcade Albelo y Cía. SA (39); Nieva H. y Asociados SRL (34); Pedro Genta y Cía. SA (180).