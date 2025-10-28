Vacunos: escasa oferta y precios con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 5038 vacunos, ingresados en 122 camiones jaula. Las ventas, por las últimas jornadas con entradas reducidas por las lluvias, tuvieron competencia por parte de los operadores de compra y valores con ganancias para todos los conjuntos expuestos. El Índice General subió un 17,37% al pasar de $2796,719 a $3282,557, mientras que el Índice Novillo ganó un 15,72% al pasar de $3080,005 a los $3564,141.

Los novillos, con 390 cabezas, representaron el 7,75% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3880 con 435 kg; $3850 con 497 kg, y $3750 con 466 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 436 kg; $3400 con 492 kg, y $3220 con 590 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3820 con 317 kg; $3800 con 354, 402 y con 427 kg, y $3500 con 391 y con 397 kg, y en vaquillonas, $3770 con 314 kg; $3680 con 365 kg, y $3500 con 414 kg.

El detalle de venta fue 390 novillos; 1539 novillitos; 1556 vaquillonas; 1232 vacas; 127 conservas; y 190 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3282,557, mientras que el peso promedio general resultó de 412 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3564,141. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3564,141. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3588,445. Detalle de venta: 390 novillos; 1539 novillitos; 1556 vaquillonas; 1232 vacas; 127 conservas, y 190 toros. Base 10 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (160) A.C.A. nt. 64, 382 kg a $3750; 17, 384 a 3790; vq. 18, 365 a 3680; 21, 334 a 3720; Agrop. El Progreso de Henderson nt. 20, 402 a 3800. Blanco Daniel y Cía. SA: (425) Barbero nt. 15, 389 a 3750; vq. 15, 343 a 3600; Casadei n. 14, 466 a 3750; Ferrero v. 24, 666 a 3100; Grupo D y V nt. 60, 429 a 3800; Intana nt. 19, 354 a 3800; Las Dos Ramas nt. 28, 345 a 3750; vq. 42, 293 a 3700; Montot nt. 10, 382 a 3700; Pitameglio vq. 35, 383 a 3500; nt. 35, 371 a 3800; Stertz nt. 82, 376 a 3650. Brandemann Consignataria SRL: (120) Don Alfredo Agro tr. 35, 623 a 3310; Maquiagro Quenuma n. 13, 435 a 3880; v. 23, 492 a 3400; vq. 43, 431 a 3500.

Campos y Ganados SA: (82) Mónaco nt. 17, 327 a 3720; vq. 12, 319 a 3650; 36, 302 a 3700; 17, 285 a 3800. Colombo y Magliano SA: (455) Biofeeds Argentina nt. 10, 312 a 3200; 24, 261 a 3700; Bravo nt. 14, 337 a 3500; 53, 318 a 3800; Colombo y Magliano vq. 16, 392 a 2550; 30, 339 a 2970; 19, 299 a 3080; El Recado vq. 20, 349 a 3290; 20, 323 a 3350; 20, 302 a 3400; 11, 336 a 3650; 12, 311 a 3700; Grosso nt. 21, 427 a 3800; Grupo Bathis vq. 23, 332 a 3270; 27, 324 a 3720; Saifica Inmobiliaria v. 16, 560 a 2750; Saluzzo nt. 42, 419 a 3800; Sannazzaro nt. 21, 407 a 3700; vq. 10, 408 a 3410. Consignataria Blanes SRL: (43) García nt. 27, 416 a 3700.

Consignataria Melicurá SA: (163) Estab. Los Manantiales nt. 20, 419 a 3770; 22, 384 a 3800; Fund. de Asist. San Luis Orione nt. 11, 450 a 3300; tr. 10, 630 a 3100; Kusayu nt. 14, 406 a 3800; vq. 16, 347 a 3650; Pietrobelli n. 10, 477 a 3350; Sánchez nt. 10, 393 a 3720. Crespo y Rodríguez SA: (86) Gregorio vq. 15, 363 a 3650; 33, 324 a 3700; Suc. Farinati nt. 17, 349 a 3750.

Dotras, Ganly SRL: (124) Ganadera Mapa v. 21, 514 a 3200; vq. 16, 377 a 3600; Salvadori nt. 14, 421 a 3000; 29, 428 a 3250; Santa Rosa del Monte nt. 15, 350 a 3700; 29, 372 a 3750. Gahan y Cía. SA: (41) Hijos de Polero nt. 28, 382 a 3700. Goenaga Biaus SRL: (41) Don Goyo vq. 16, 338 a 3200; 16, 313 a 3700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (23) Beloso vq. 10, 382 a 3300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (203) El Carpincho Ganadera v. 13, 518 a 3270; 10, 483 a 3280; La Ilusión vq. 16, 400 a 2650; 12, 399 a 2700; 11, 403 a 2770; 13, 425 a 2790; v. 13, 473 a 2900; vq. 12, 333 a 3350; 13, 298 a 3400; Leche Gral. Paz v. 12, 625 a 2700; Urbisaglia nt. 22, 488 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (20) Campos n. 10, 512 a 3750. Jáuregui Lorda SRL: (208) Agrop. Los Pinares vq. 18, 388 a 3550; 20, 357 a 3600; Aston v. 22, 450 a 3100; Est. Ganad. Don José v. 14, 590 a 3220; Est. San Carlos de Corazzi vq. 10, 420 a 2850; v. 15, 520 a 2900; Tavaut vq. 29, 271 a 3600; Simone Campos y Hacienda v. 31, 454 a 1900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (60) Agropecuria La Serranita n. 13, 454 a 3000; nt. 12, 413 a 3000; vq. 10, 384 a 2850. Lartirigoyen & Oromí SA: (187) Lartirigoyen v. 10, 590 a 3200; 41, 486 a 3300; Ponzio vq. 24, 327 a 3000; Sgarbossa nt. 23, 317 a 3820; vq. 29, 287 a 3800; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 24, 328 a 3000; Trezza y Cono vq. 34, 432 a 3500. Llorente-Durañona SA: (152) Cabaña Don Tomás n. 24, 488 a 3350; nt. 14, 432 a 3350; Durañona nt. 10, 384 a 3150; Establecimiento Blanchard n. 15, 466 a 330; nt. 17, 425 a 3350; La Primavera Causade tr. 10, 640 a 2700; vq. 26, 395 a 2400; Ucacha vq. 14, 411 a 1900; v. 11, 507 a 2400. Madelan SA: (112) De Peroy v. 10, 445 a 2990; Est. y Cab. Los Corralitos n. 13, 469 a 3860; nt. 12, 410 a 3700; Estab. La Hortensia n. 18, 440 a 3750; 18, 468 a 3860; Iriarte nt. 16, 367 a 3170. Martín G. Lalor SA: (143) Cochico tr. 49, 660 a 3300; Zanotti nt. 19, 412 a 3770; vq. 13, 276 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (139) Arotcarena nt. 17, 336 a 3650; vq. 12, 418 a 3040; 15, 393 a 3180; 22, 351 a 3550; 23, 298 a 3620; Marinoni n. 11, 540 a 3720; 28, 500 a 3770.

Monasterio Tattersall SA: (1060) Algarra Hnos. nt. 50, 366 a 3800; Bascur vq. 10, 309 a 3550; Bernal vq. 16, 307 a 3600; 22, 321 a 3650; 23, 316 a 3700; C y B n. 10, 495 a 3780; v. 25, 475 a 3100; Cuatro Palos v. 14, 499 a 2400; 32, 516 a 2500; 16, 458 a 3300; 34, 446 a 3400; El Inca de Alsina nt. 14, 320 a 3550; v. 16, 525 a 2950; Estab. Ganadero San Antonio v. 13, 470 a 3000; Estab. Sausalito v. 44, 546 a 2500; Indarka v. 14, 444 a 2200; 16, 486 a 2300; Invagro v. 13, 456 a 2100; vq. 22, 422 a 2200; Olgia vq. 11, 409 a 3350; 12, 360 a 3500; Kuchen vq. 15, 403 a 2800; v. 14, 431 a 3000; 16, 490 a 3180; La Gueya vq. 10, 346 a 3520; 19, 337 a 3550; 22, 302 a 3700; Mánaco vq. 16, 310 a 3670; 10, 342 a 3700; 21, 292 a 3750; 33, 280 a 3800; Monasterio Tattersall nt. 11, 377 a 3800; vq. 11, 375 a 3450; 25, 303 a 3720; Munarriz n. 11, 472 a 3780; nt. 22, 428 a 3800; Neifert nt. 40, 314 a 3700; vq. 11, 290 a 3700; Philipa vq. 26, 306 a 3750; 30, 286 a 3800; Salentinos v. 10, 676 a 2300; San José de Galli nt. 44, 329 a 3800; Soc. Ganadera del Sud v. 10, 587 a 3100. Pedro Genta y Cía. SA: (130) Ambrosius vq. 17, 415 a 2050; v. 33, 444 a 2150; 20, 545 a 2500; La Maruja v. 27, 478 a 2600; 33, 436 a 2650.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (197) Grassetti nt. 14, 412 a 3500; 15, 419 a 3700; vq. 12, 395 a 3400; Iruanyak vq. 16, 325 a 3700; 59, 314 a 3770; Ternasky nt. 12, 427 a 3700; vq. 18, 414 a 3500; Tierra Franca n. 35, 463 a 3850. Santamarina e Hijos SA: (96) Agropecuaria El 26 nt. 62, 405 a 3650; Estancia Jubileo vq. 13, 394 a 3300; 16, 293 a 3500. Wallace Hermanos SA: (15) Messler n. 15, 470 a 3480.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (27); Colombo y Colombo SA (26); Heguy Hnos. y Cía. SA (2); Nieva H. y Asociados SRL (20).