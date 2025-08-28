Vacunos: otra oferta moderada con demanda tranquila en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5927 cabezas, se pagó $3500 por haciendas livianas; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3099,705
Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5927 vacunos, ingresados en 178 camiones jaula. Con otra oferta moderada y los compradores abastecidos, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con leves bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones, solo se distinguieron los lotes especiales por calidad. El Índice General bajó un 0,01% al pasar de $2702,546 a $2702,248, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,11% al pasar de $3102,995 a los $3099,705.
Los novillos, con 815 cabezas, representaron el 13,38% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3400 por varios lotes de 453 a 539 kg; $3350 con 494 y con 527 kg, y $3200 con 623 kg. Por las mejores vacas se pagó $3150 con 417 kg; $3070 con 511 kg, y $2900 con 438 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 319 y con 354 kg; $3450 con 369 kg, y $3420 con 394 kg, y en vaquillonas, $3500 con 280 y con 302 kg; $3320 con 351 kg, y $3200 con 392 y con 395 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2702,248, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3099,705. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3099,705. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3099,805. Detalle de venta: 815 novillos; 1167 novillitos; 1381 vaquillonas; 1742 vacas; 468 conservas, y 323 toros. Base 12 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (189) El Mate Agropecuaria tr. 19, 468 kg a $1950; vq. 64, 290 a 1900; 37, 330 a 2000. Asoc. de Coop. Argentinas: (47) Bartel v. 12, 638 a 2500. Blanco Daniel y Cía. SA: (298) Luis n. 12, 447 a 3350; v. 14, 475 a 2500; Montanari Automotores nt. 32, 354 a 3500; Sol de Mayo nt. 48, 394 a 3300; Suc. Badie v. 18, 511 a 2600; Wisky vq. 44, 291 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (211) Gartner vq. 15, 438 a 2900; 17, 414 a 3000; 28, 412 a 3050; Montepardo Agrop. nt. 16, 375 a 3300; Cereigido v. 20, 570 a 1750; 17, 840 a 2300. Casa Massola SA: (45) Árbol Verde vq. 14, 360 a 2800; 15, 351 a 2850; 16, 330 a 2900. Casa Usandizaga SA: (133) Maillos vq. 12, 315 a 1950.
Colombo y Colombo SA: (149) Cardinal vq. 19, 356 a 3150; 18, 328 a 3150; Km389 vq. 40, 318 a 3300; Topoagro vq. 14, 414 a 1800; Zabalegui Hermanos n. 13, 540 a 2600. Colombo y Magliano SA: (405) Bravo v. 17, 458 a 2400; vq. 19, 322 a 3000; 26, 314 a 3100; El Recado vq. 14, 355 a 2950; 12, 511 a 3070; 15, 471 a 3150; Fortín de Gainza v. 20, 432 a 1700; Gordon Davis vq. 28, 380 a 2700; Goyena Copello nt. 20, 412 a 3180; Ma3 n. 21, 490 a 3350; Simón nt. 42, 339 a 3410; Trapalco vq. 13, 426 a 3000; 12, 337 a 3250; 26, 304 a 3400. Consignataria Blanes SRL: (34) Santa Inés del Plata v. 15, 456 a 1900.
Consignataria Melicurá SA: (146) La Meliquina vq. 15, 421 a 2350. Consignataria Nieva y Cía. SA: (64) Baptista n. 14, 441 a 3300; Purón e Hijos v. 22, 505 a 2650. Crespo y Rodríguez SA: (162) Aguaribay vq. 20, 384 a 3180; 18, 349 a 3250; Campagnolle v. 23, 517 a 1600; Drabble v. 18, 528 a 2100; 16, 481 a 2400; Gaviña nt. 19, 390 a 3300; La Noria v. 25, 558 a 2000. Dotras, Ganly SRL: (49) Machiavello v. 13, 486 a 1700; 12, 495 a 1800. Ferias Agroazul SA: (72) Agro Tauro de Áncalo vq. 28, 424 a 2100; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 40, 347 a 3100.
Gahan y Cía. SA: (229) Est. El Alba nt. 50, 338 a 3450; La Alameda Agrop. nt. 35, 335 a 3450; La Criolla de Pérez Vieyra n. 18, 507 a 2500; La Independencia nt. 35, 436 a 3150; La Romelina n. 31, 459 a 2800; Unión Fabril vq. 18, 428 a 2000; v. 13, 484 a 2100. Ganadera Salliqueló SA: (90) Lassallette vq. 25, 418 a 1500; Trelauquen Frigocerdo vq. 34, 334 a 3300. Goenaga Biaus SRL: (70) Naiquel nt. 23, 430 a 3150. Gogorza y Cía. SRL: (23) Hourcade nt. 15, 419 a 2700. Gregorio Aberasturi SRL: (30) Rebol v. 13, 591 a 2000. Harrington y Lafuente SA: (80) Campomar n. 39, 453 a 3400; Haras El Bagual nt. 25, 325 a 2650. Heguy Hnos. y Cía. SA: (43) Ruiz Agro de Tandil v. 24, 496 a 2500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (16) Ganadera Abert y Ciari vq. 13, 297 a 2950. Irey Izcurdia y Cía. SA: (78) La Helvecia v. 13, 495 a 2500; 14, 459 a 2550; Rebzda nt. 13, 307 a 3200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (61) Crilime vq. 26, 392 a 1950; Malvicino nt. 28, 374 a 2900. Jáuregui Lorda SRL: (215) Agrop. La Criolla vq. 17, 324 a 3320; 13, 324 a 3370; 19, 303 a 3400; Boca del Salado vq. 17, 364 a 2000; Cardo Castilla nt. 16, 308 a 3400; Concha nt. 44, 348 a 3450.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (37) Gaztambide nt. 30, 393 a 3300. Lartirigoyen & Oromí SA: (61) Ramella n. 15, 474 a 3400; Tierra Franca n. 35, 519 a 3400. Llorente-Durañona SA: (45) Establecimiento Blanchard vq. 19, 346 a 3200; 26, 320 a 3300. Madelan SA: (142) Cereales Bahía Blanca vq. 13, 346 a 3250; 18, 309 a 3320; 21, 300 a 3350; La Luisa vq. 19, 359 a 2900; Martínez Reboul nt. 12, 409 a 3200; San Pedro Agrop. nt. 40, 365 a 3400.
Martín G. Lalor SA: (509) Aguerrebehere n. 12, 458 a 3070; Battaglia de Ramos n. 27, 454 a 3400; Campo Bonanza nt. 17, 370 a 2900; Campomar n. 40, 456 a 3400; Dufour e Hijos v. 59, 441 a 2600; El Combate nt. 80, 323 a 3470; vq. 14, 283 a 3300; Lalor vq. 23, 414 a 3000; Los Tatitos vq. 13, 367 a 2270; v. 22, 451 a 2500; 18, 460 a 2750; Naiquel n. 22, 441 a 3170; Ramos n. 22, 494 a 3350; Sanz vq. 28, 378 a 2020,000. Mendizabal A. J. y Cia. SA.: (132) Campo Cuatro SA. nt 13, 372 a 3350,000; vq 17, 301 a 3380,000; vq 17, 305 a 3400,000; Tres Parcelas SA. vq 17, 309 a 3050.
Monasterio Tattersall SA: (842) Algarra Hnos. nt. 34, 333 a 3450; 70, 319 a 3500; Chirigugua vq. 12, 410 a 2200; Cien Olmos vq. 17, 370 a 3100; 14, 328 a 3300; 14, 351 a 3320; De la Mano n. 12, 410 a 3000; De Nicolás vq. 32, 310 a 3300; 38, 289 a 3400; Olindo n. 14, 500 a 3250; 13, 453 a 3300; Estab. Ganadero San Antonio v. 14, 443 a 2500; Estancias V.P. vq. 34, 354 a 2600; 13, 333 a 2700; Figueroa nt. 23, 428 a 3150; vq. 19, 350 a 3100; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 19, 468 a 3100; nt. 15, 409 a 3200; 20, 404 a 3220; 12, 390 a 3300; Ledesma vq. 18, 373 a 3280; Los Míos n. 23, 502 a 2900; Naiquel nt. 34, 438 a 3150; Nicoloric nt. 12, 409 a 3100; San José de Galli v. 12, 511 a 2450; 14, 549 a 2600; vq. 30, 266 a 3400; Schmukler Alimentos nt. 15, 360 a 3400. Nieva H. y Asociados SRL: (69) Mogni vq. 50, 342 a 3350. Pedro Genta y Cía. SA: (49) Ambrosius vq. 16, 403 a 1900; v. 12, 481 a 2600.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (253) Caldenes v. 12, 513 a 2700; Camurri Hnos. v. 34, 520 a 2800; La Rosenda nt. 12, 372 a 3200; vq. 15, 340 a 3100; Gaztambide vq. 13, 380 a 3100; 17, 362 a 3200; 17, 362 a 3250; Tapalgro vq. 28, 413 a 3150; 12, 392 a 3200. Santamarina e Hijos SA: (94) La Vía Láctea v. 28, 475 a 1900; Milagro v. 21, 560 a 2600; Pereyra vq. 13, 485 a 2300. Wallace Hermanos SA: (78) Arriaran v. 20, 540 a 2500; Doña Herminia de Ruiz y Ruiz vq. 13, 380 a 2200; Luján vq. 18, 339 a 1600.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (31); Brazzola y Cía. SRL (49); Campos y Ganados SA (28); Gananor Pujol SA (47); S. L. Ledesma y Cía. SA (19); Umc SA (9).
