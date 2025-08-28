Vacunos: otra oferta moderada con demanda tranquila en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5927 vacunos, ingresados en 178 camiones jaula. Con otra oferta moderada y los compradores abastecidos, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con leves bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones, solo se distinguieron los lotes especiales por calidad. El Índice General bajó un 0,01% al pasar de $2702,546 a $2702,248, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,11% al pasar de $3102,995 a los $3099,705.

Los novillos, con 815 cabezas, representaron el 13,38% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3400 por varios lotes de 453 a 539 kg; $3350 con 494 y con 527 kg, y $3200 con 623 kg. Por las mejores vacas se pagó $3150 con 417 kg; $3070 con 511 kg, y $2900 con 438 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 319 y con 354 kg; $3450 con 369 kg, y $3420 con 394 kg, y en vaquillonas, $3500 con 280 y con 302 kg; $3320 con 351 kg, y $3200 con 392 y con 395 kg.

El detalle de ventas fue 815 novillos; 1167 novillitos; 1381 vaquillonas; 1742 vacas; 468 conservas, y 323 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2702,248, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3099,705. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3099,705. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3099,805. Detalle de venta: 815 novillos; 1167 novillitos; 1381 vaquillonas; 1742 vacas; 468 conservas, y 323 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (189) El Mate Agropecuaria tr. 19, 468 kg a $1950; vq. 64, 290 a 1900; 37, 330 a 2000. Asoc. de Coop. Argentinas: (47) Bartel v. 12, 638 a 2500. Blanco Daniel y Cía. SA: (298) Luis n. 12, 447 a 3350; v. 14, 475 a 2500; Montanari Automotores nt. 32, 354 a 3500; Sol de Mayo nt. 48, 394 a 3300; Suc. Badie v. 18, 511 a 2600; Wisky vq. 44, 291 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (211) Gartner vq. 15, 438 a 2900; 17, 414 a 3000; 28, 412 a 3050; Montepardo Agrop. nt. 16, 375 a 3300; Cereigido v. 20, 570 a 1750; 17, 840 a 2300. Casa Massola SA: (45) Árbol Verde vq. 14, 360 a 2800; 15, 351 a 2850; 16, 330 a 2900. Casa Usandizaga SA: (133) Maillos vq. 12, 315 a 1950.

Colombo y Colombo SA: (149) Cardinal vq. 19, 356 a 3150; 18, 328 a 3150; Km389 vq. 40, 318 a 3300; Topoagro vq. 14, 414 a 1800; Zabalegui Hermanos n. 13, 540 a 2600. Colombo y Magliano SA: (405) Bravo v. 17, 458 a 2400; vq. 19, 322 a 3000; 26, 314 a 3100; El Recado vq. 14, 355 a 2950; 12, 511 a 3070; 15, 471 a 3150; Fortín de Gainza v. 20, 432 a 1700; Gordon Davis vq. 28, 380 a 2700; Goyena Copello nt. 20, 412 a 3180; Ma3 n. 21, 490 a 3350; Simón nt. 42, 339 a 3410; Trapalco vq. 13, 426 a 3000; 12, 337 a 3250; 26, 304 a 3400. Consignataria Blanes SRL: (34) Santa Inés del Plata v. 15, 456 a 1900.

Consignataria Melicurá SA: (146) La Meliquina vq. 15, 421 a 2350. Consignataria Nieva y Cía. SA: (64) Baptista n. 14, 441 a 3300; Purón e Hijos v. 22, 505 a 2650. Crespo y Rodríguez SA: (162) Aguaribay vq. 20, 384 a 3180; 18, 349 a 3250; Campagnolle v. 23, 517 a 1600; Drabble v. 18, 528 a 2100; 16, 481 a 2400; Gaviña nt. 19, 390 a 3300; La Noria v. 25, 558 a 2000. Dotras, Ganly SRL: (49) Machiavello v. 13, 486 a 1700; 12, 495 a 1800. Ferias Agroazul SA: (72) Agro Tauro de Áncalo vq. 28, 424 a 2100; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 40, 347 a 3100.

Gahan y Cía. SA: (229) Est. El Alba nt. 50, 338 a 3450; La Alameda Agrop. nt. 35, 335 a 3450; La Criolla de Pérez Vieyra n. 18, 507 a 2500; La Independencia nt. 35, 436 a 3150; La Romelina n. 31, 459 a 2800; Unión Fabril vq. 18, 428 a 2000; v. 13, 484 a 2100. Ganadera Salliqueló SA: (90) Lassallette vq. 25, 418 a 1500; Trelauquen Frigocerdo vq. 34, 334 a 3300. Goenaga Biaus SRL: (70) Naiquel nt. 23, 430 a 3150. Gogorza y Cía. SRL: (23) Hourcade nt. 15, 419 a 2700. Gregorio Aberasturi SRL: (30) Rebol v. 13, 591 a 2000. Harrington y Lafuente SA: (80) Campomar n. 39, 453 a 3400; Haras El Bagual nt. 25, 325 a 2650. Heguy Hnos. y Cía. SA: (43) Ruiz Agro de Tandil v. 24, 496 a 2500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (16) Ganadera Abert y Ciari vq. 13, 297 a 2950. Irey Izcurdia y Cía. SA: (78) La Helvecia v. 13, 495 a 2500; 14, 459 a 2550; Rebzda nt. 13, 307 a 3200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (61) Crilime vq. 26, 392 a 1950; Malvicino nt. 28, 374 a 2900. Jáuregui Lorda SRL: (215) Agrop. La Criolla vq. 17, 324 a 3320; 13, 324 a 3370; 19, 303 a 3400; Boca del Salado vq. 17, 364 a 2000; Cardo Castilla nt. 16, 308 a 3400; Concha nt. 44, 348 a 3450.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (37) Gaztambide nt. 30, 393 a 3300. Lartirigoyen & Oromí SA: (61) Ramella n. 15, 474 a 3400; Tierra Franca n. 35, 519 a 3400. Llorente-Durañona SA: (45) Establecimiento Blanchard vq. 19, 346 a 3200; 26, 320 a 3300. Madelan SA: (142) Cereales Bahía Blanca vq. 13, 346 a 3250; 18, 309 a 3320; 21, 300 a 3350; La Luisa vq. 19, 359 a 2900; Martínez Reboul nt. 12, 409 a 3200; San Pedro Agrop. nt. 40, 365 a 3400.

Martín G. Lalor SA: (509) Aguerrebehere n. 12, 458 a 3070; Battaglia de Ramos n. 27, 454 a 3400; Campo Bonanza nt. 17, 370 a 2900; Campomar n. 40, 456 a 3400; Dufour e Hijos v. 59, 441 a 2600; El Combate nt. 80, 323 a 3470; vq. 14, 283 a 3300; Lalor vq. 23, 414 a 3000; Los Tatitos vq. 13, 367 a 2270; v. 22, 451 a 2500; 18, 460 a 2750; Naiquel n. 22, 441 a 3170; Ramos n. 22, 494 a 3350; Sanz vq. 28, 378 a 2020,000. Mendizabal A. J. y Cia. SA.: (132) Campo Cuatro SA. nt 13, 372 a 3350,000; vq 17, 301 a 3380,000; vq 17, 305 a 3400,000; Tres Parcelas SA. vq 17, 309 a 3050.

Monasterio Tattersall SA: (842) Algarra Hnos. nt. 34, 333 a 3450; 70, 319 a 3500; Chirigugua vq. 12, 410 a 2200; Cien Olmos vq. 17, 370 a 3100; 14, 328 a 3300; 14, 351 a 3320; De la Mano n. 12, 410 a 3000; De Nicolás vq. 32, 310 a 3300; 38, 289 a 3400; Olindo n. 14, 500 a 3250; 13, 453 a 3300; Estab. Ganadero San Antonio v. 14, 443 a 2500; Estancias V.P. vq. 34, 354 a 2600; 13, 333 a 2700; Figueroa nt. 23, 428 a 3150; vq. 19, 350 a 3100; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 19, 468 a 3100; nt. 15, 409 a 3200; 20, 404 a 3220; 12, 390 a 3300; Ledesma vq. 18, 373 a 3280; Los Míos n. 23, 502 a 2900; Naiquel nt. 34, 438 a 3150; Nicoloric nt. 12, 409 a 3100; San José de Galli v. 12, 511 a 2450; 14, 549 a 2600; vq. 30, 266 a 3400; Schmukler Alimentos nt. 15, 360 a 3400. Nieva H. y Asociados SRL: (69) Mogni vq. 50, 342 a 3350. Pedro Genta y Cía. SA: (49) Ambrosius vq. 16, 403 a 1900; v. 12, 481 a 2600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (253) Caldenes v. 12, 513 a 2700; Camurri Hnos. v. 34, 520 a 2800; La Rosenda nt. 12, 372 a 3200; vq. 15, 340 a 3100; Gaztambide vq. 13, 380 a 3100; 17, 362 a 3200; 17, 362 a 3250; Tapalgro vq. 28, 413 a 3150; 12, 392 a 3200. Santamarina e Hijos SA: (94) La Vía Láctea v. 28, 475 a 1900; Milagro v. 21, 560 a 2600; Pereyra vq. 13, 485 a 2300. Wallace Hermanos SA: (78) Arriaran v. 20, 540 a 2500; Doña Herminia de Ruiz y Ruiz vq. 13, 380 a 2200; Luján vq. 18, 339 a 1600.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (31); Brazzola y Cía. SRL (49); Campos y Ganados SA (28); Gananor Pujol SA (47); S. L. Ledesma y Cía. SA (19); Umc SA (9).