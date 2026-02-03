Vacunos: valores con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 8726 animales, descargados de 235 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas; se ejerció mayor competencia sobre los lotes de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al viernes del 0,82%, de 3664,951 a 3694,922 pesos, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,40%, de 4527,260 a 4373,274 pesos por kilo.

Los novillos, con 1420 cabezas, representaron el 16,33% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4860 con 431 kg; $4800 con 450 y con 531 kg, y $4700 con 464, 488 y con 498 kg. Por las mejores vacas se pagó $3900 con 436 kg; $3500 con 530 kg, y $3400 con 475 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4880 con 395 kg; $4850 con 362 y con 366 kg, y $4770 con 343 kg, y en vaquillonas, $4900 con 263 y con 365 kg; $4700 con 306 y con 322 kg, y $4400 con 401 kg.

El detalle de venta fue 1420 novillos; 2162 novillitos; 1923 vaquillonas; 2491 vacas; 437 conservas, y 262 toros

El peso promedio general resultó de 434 kilos. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4372,742. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4387,121.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (111) De All v. 16, 466 kg a $3000; 16, 474 a 3050; Gómez Videla nt. 28, 389 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (404) A.C.A. nt. 68, 378 a 4800; 52, 395 a 4810; El Cacique nt. 21, 348 a 4760; vq. 19, 343 a 4680; Heiland n. 15, 502 a 4650; Hippener nt. 20, 426 a 4700; Liquidamber nt. 45, 396 a 4750; Los Taitos nt. 15, 378 a 4780. Balcarce y Cía. SRL: (101) Puntana n. 19, 448 a 3300; 21, 480 a 3750; nt. 37, 476 a 3750; 24, 492 a 4500. Blanco Daniel y Cía. SA: (514) Amera n. 36, 488 a 4700; Cadamuro v. 24, 516 a 3300; Corrales de mi Patria n. 50, 450 a 4700; Da-Nes n. 50, 447 a 4700; nt. 37, 399 a 4750; 20, 362 a 4850; Genero vq. 33, 322 a 4700; Grupo D y V n. 43, 482 a 4700; Lanz v. 18, 578 a 1900; Rizzi n. 28, 531 a 4800.

Brandemann Consignataria SRL: (69) Sapucay vq. 17, 365 a 3000. Campos y Ganados SA: (197) Bianchi v. 24, 540 a 3450; La Asunción Agrop. nt. 56, 412 a 4570. Casa Massola SA: (101) Árbol Verde vq. 15, 363 a 4500; 15, 343 a 4600; 17, 321 a 4700; Rivarola n. 36, 500 a 4250. Casa Usandizaga SA: (201) La Perla Rosa vq. 40, 335 a 2100; 20, 356 a 2300.

Colombo y Colombo SA: (272) Est. Ganad. Queirolo v. 43, 445 a 3600; Estancia El Entrevero v. 24, 517 a 3000; La Misión v. 22, 504 a 2900; 18, 522 a 3000; 17, 516 a 3100; Nordheimer v. 23, 467 a 3100. Colombo y Magliano SA: (620) Campiela nt. 23, 384 a 4500; 19, 412 a 4550; vq. 45, 297 a 4500; Don Benjamín v. 20, 546 a 3430; Isatis nt. 15, 455 a 3600; vq. 19, 377 a 4530; La Estelita nt. 19, 343 a 4770; vq. 32, 305 a 4270; 17, 289 a 4300; Lovizio vq. 39, 392 a 4000; Milgus nt. 19, 395 a 4690; vq. 21, 337 a 4550; 18, 344 a 4590; 17, 326 a 4670; Terra Garba vq. 31, 357 a 4600; 31, 324 a 4650.

Consignataria Blanes SRL: (55) García vq. 40, 379 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (178) Capozucca nt. 15, 349 a 4760; vq. 15, 325 a 4700; Fund. de Asist. San Luis Orione v. 16, 483 a 2800; 17, 547 a 3200; La Guarida del Zorro v. 15, 546 a 3300; 17, 475 a 3400. Dotras, Ganly SRL: (467) Bapu vq. 37, 388 a 2300; El Retiro de Horgon v. 20, 527 a 2700; Ganadera Mapa vq. 42, 385 a 4350; 33, 355 a 4500; 17, 347 a 4600; Ganly Agropecuaria v. 30, 502 a 3350; Gaviña n. 37, 483 a 4750; Gaviña n. 39, 472 a 4150; Montani Agrop. v. 54, 568 a 3000; Santa Rosa del Monte nt. 29, 379 a 4600; 15, 380 a 4650. Ferias Agroazul SA: (61) Caldo v. 16, 496 a 3100; Palomino v. 15, 522 a 3000; Palomino M. v. 16, 525 a 3000. Gahan y Cía. SA: (133) Areco nt. 22, 389 a 4000; Louge n. 35, 510 a 4150.

Ganadera Salliqueló SA: (84) Viva e Hijo nt. 15, 373 a 4700; Figueroa vq. 37, 325 a 4000. Gananor Pujol SA: (161) González vq. 33, 399 a 2000; Xhardez vq. 23, 416 a 2350. Goenaga Biaus SRL: (126) Layus v. 39, 526 a 1800. Gogorza y Cía. SRL: (262) Balda vq. 17, 341 a 4000; Comer. de Carnes Romero Vaca vq. 17, 436 a 3900; Peiretti nt. 28, 404 a 4600; 45, 350 a 4750; vq. 37, 306 a 4000; San Michel vq. 38, 407 a 3300. Harrington y Lafuente SA: (201) Castells v. 24, 505 a 2700; 18, 569 a 2800; Est. María Pilar nt. 42, 405 a 4500; Haras El Bagual vq. 15, 325 a 3900; 17, 305 a 4000; La Concordia Agrop. v. 25, 528 a 2800; Suc. Igarza nt. 29, 387 a 4500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (42) Bordoy vq. 28, 357 a 4650.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (88) Ccv Rebrotes v. 21, 494 a 3000; 15, 530 a 3400; Parissia nt. 19, 372 a 4750. Iriarte Villanueva Enrique SA: (67) Campos vq. 21, 362 a 4600; Crilime v. 20, 530 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (168) Mugnaga vq. 15, 317 a 4650; 15, 287 a 4900; Rucanahuel n. 18, 456 a 4800; nt. 47, 442 a 4800; Sabattini vq. 29, 354 a 4600; 20, 316 a 4650. Lartirigoyen & Oromí SA: (172) Cabral nt. 16, 417 a 4000; 48, 412 a 4050; 16, 420 a 4250; Estab. Santa Clara de Caimi v. 17, 437 a 2700; 17, 486 a 3500.

Llorente-Durañona SA: (135) La Mary de Ferreiro nt. 16, 399 a 4000; 26, 377 a 4350. Madelan SA: (266) Bellomo n. 18, 622 a 3800; Diez n. 29, 523 a 4800; Est. y Cab. Los Corralitos vq. 33, 355 a 4600; Estab. La Hortensia vq. 17, 340 a 4600; Estancia Don Julio vq. 26, 366 a 4100; San Mariano n. 36, 480 a 4800. Martín G. Lalor SA: (570) Agrum nt. 54, 399 a 4600; 20, 405 a 4670; Comp. de Tierras Tecka nt. 126, 386 a 4600; El Combate tr. 16, 680 a 3320; El Trece de Cervio vq. 26, 372 a 4700; 47, 365 a 4900; Establecimientos 8 de Mayo v. 16, 438 a 2400; Ganadera San Vicente vq. 25, 263 a 4900; Maurel v. 16, 538 a 2350; Polo n. 38, 458 a 4370. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (187) Gialonardo nt. 16, 446 a 4500; 17, 404 a 4570; Lescano n. 15, 481 a 4300; S.A.C.A.G.A.M. vq. 15, 373 a 3800; 15, 350 a 3900; 15, 334 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (698) Algarra Hnos. vq. 72, 343 a 4800; Ceriani Cernadas vq. 19, 397 a 2100; 25, 425 a 2200; Palombi v. 23, 485 a 2600; 20, 508 a 3100; Soc. Ganadera del Sud n. 23, 475 a 4600; Tattersall Argentino nt. 17, 395 a 4880. Pedro Genta y Cía. SA: (183) Campagro vq. 17, 401 a 3700; La Maruja vq. 24, 375 a 2500; v. 46, 443 a 2700; Traverso v. 22, 561 a 3350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (510) Agrop. Los Castaños n. 25, 481 a 4770; Arata Queijeiro n. 27, 506 a 4750; Ballester tr. 18, 556 a 2300; 20, 596 a 2500; Delfinagro v. 29, 561 a 2700; El Indio de Juárez vq. 15, 367 a 4550; 30, 349 a 4570; La Licha vq. 26, 417 a 4070; 31, 365 a 4200; Puntana n. 120, 465 a 4200; San Mariano n. 36, 481 a 4800. Santamarina e Hijos SA: (99) Agropecuaria El 26 nt. 61, 421 a 4720. Wallace Hermanos SA: (99) Macerata vq. 30, 392 a 3950.

Otras consignaciones: Crespo y Rodríguez SA (52); Lanusse-Santillán y Cía. SA (79); S. L. Ledesma y Cía. SA (26); Umc SA (44).